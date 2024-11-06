((لعنة زيلينسكي تصيب هاريس)).. خبير يحذر: لا مساعدات أمريكية جديدة بعد اليوم لأوكرانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
صرح المحلل الهولندي والخبير الجيوسياسي غوست نيمولر بأنه يجب على فلاديمير زيلينسكي أن يفهم أنه في ظل رئاسة دونالد ترامب ستتوقف أي مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.
وقال المحلل: «أعتقد أن الأمر قد انتهى بالنسبة إلى زيلينسكي. يجب أن يفهم أنه لن يكون هناك المزيد من المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة. ربما لا يزال هناك بعض الدعم من الاتحاد الأوروبي، لكن لن يكون هناك الكثير منه، والاتحاد الأوروبي كذلك ليس لديه ما يكفي من الأسلحة والمال لمواصلة هذه الحرب، لذا سيتعين على الدول الأوروبية أيضا أن تتوقف».
ووفقا له، فمن غير المرجح أن يسمح ترامب باستخدام «الناتو» مرة أخرى في العمليات العسكرية في أوكرانيا. ويعتقد نيمولر أن ترامب، كرجل أعمال، سيركز أولا على إعادة الولايات المتحدة «ككيان تجاري»، وأضاف: «ترامب رجل تجاري ويرى الولايات المتحدة كشركة في عالم يتعين عليها التعامل مع دول أخرى».
ومن جانبه، كتب الصحفي الإيرلندي تشي باوز في حسابه على منصة «إكس» ساخرا: «لقد أقصت لعنة مصافحة زيلينسكي سياسية أخرى - كامالا هاريس». وأرفق الصحفي صورا من لقاءات رئيس نظام كييف مع السياسيين الأوروبيين الذين استبعدتهم «لعنة زيلينسكي» من الحياة السياسية، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء الفرنسية السابقة سانا مارين، ورئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، والآن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي خسرت أمام دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي.
وأشار باوز أيضا إلى وجهات النظر المتغيرة لرئيس نظام كييف، الذي كان حتى وقت قريب يدعم ترشيح هاريس، وقال الصحفي إن «ممثل كييف الذي أصبح دكتاتورا أدلى ببيان حول فوز ترامب»، وأرفق صورة لزيلينسكي مع قبعة دعم ترامب الشهيرة وتعليقا يقول «لم أحب كامالا أبدا».
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