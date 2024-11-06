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((لعنة زيلينسكي تصيب هاريس)).. خبير يحذر: لا مساعدات أمريكية جديدة بعد اليوم لأوكرانيا

11/6/2024 7:35:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

صرح‭ ‬المحلل‭ ‬الهولندي‭ ‬والخبير‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬غوست‭ ‬نيمولر‭ ‬بأنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬فلاديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ستتوقف‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬أمريكية‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬زيلينسكي‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬منه،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كذلك‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمال‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬لذا‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬له،‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬ترامب‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ويعتقد‭ ‬نيمولر‭ ‬أن‭ ‬ترامب،‭ ‬كرجل‭ ‬أعمال،‭ ‬سيركز‭ ‬أولا‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ككيان‭ ‬تجاري‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ترامب‭ ‬رجل‭ ‬تجاري‭ ‬ويرى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كشركة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬كتب‭ ‬الصحفي‭ ‬الإيرلندي‭ ‬تشي‭ ‬باوز‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬ساخرا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أقصت‭ ‬لعنة‭ ‬مصافحة‭ ‬زيلينسكي‭ ‬سياسية‭ ‬أخرى‭ - ‬كامالا‭ ‬هاريس‮»‬‭. ‬وأرفق‭ ‬الصحفي‭ ‬صورا‭ ‬من‭ ‬لقاءات‭ ‬رئيس‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬مع‭ ‬السياسيين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الذين‭ ‬استبعدتهم‭ ‬‮«‬لعنة‭ ‬زيلينسكي‮»‬‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الأسبق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسية‭ ‬السابقة‭ ‬سانا‭ ‬مارين،‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬الراحل‭ ‬شينزو‭ ‬آبي،‭ ‬والآن‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬الأمريكي‭.‬

وأشار‭ ‬باوز‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المتغيرة‭ ‬لرئيس‭ ‬نظام‭ ‬كييف،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬يدعم‭ ‬ترشيح‭ ‬هاريس،‭ ‬وقال‭ ‬الصحفي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ممثل‭ ‬كييف‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬دكتاتورا‭ ‬أدلى‭ ‬ببيان‭ ‬حول‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‮»‬،‭ ‬وأرفق‭ ‬صورة‭ ‬لزيلينسكي‭ ‬مع‭ ‬قبعة‭ ‬دعم‭ ‬ترامب‭ ‬الشهيرة‭ ‬وتعليقا‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أحب‭ ‬كامالا‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

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