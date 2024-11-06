سكوت ريتر: لماذا لم أعد أقف مع إسرائيل، ولن أقف معها مرة أخرى‏ (3-3)

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

سكوت ريتر‏* - (سكوت ريتر إكسترا) 14/10/2024



كنت أعمى عن رؤية مأساة الشعب الفلسطيني.‏ واليوم، أصبحت أعرف أن الضحايا الحقيقيين الوحيدين في الملحمة الإسرائيلية (عدا عن الأطفال من كل الأطراف الذين وقعوا في براثن الأحداث المأساوية التي فرضها عليهم الكبار الذين يدّعون أنهم يعملون من أجل غد مشرق ولامع، لكنهم لا يقدّمون سوى الموت والدمار) هم الشعب الفلسطيني.‏

* * *

في العام 1998، توقفت فجأة هذه العلاقة بين إسرائيل و"اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، التي رعيناها، مضيفي وأنا، بعناية منذ اجتماعاتنا الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 1994. تحت ضغط من الولايات المتحدة، أنهت إسرائيل علاقتها الاستخباراتية مع "اللجنة الخاصة". وبحلول العام 1998، تم استبدال فريق "أمان" بأكمله الذي نجح في توطيد هذه العلاقة، من موشيه يعالون، إلى يعقوب عميدرور، إلى مضيفي. وقام الفريق الجديد -عاموس مالكين كرئيس لجهاز "أمان"، وعاموس جلعاد كرئيس لقسم الأبحاث والتحليل في الاستخبارات العسكرية، و"مضيف" جديد- بإغلاق عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع "اللجنة الخاصة" على الفور. وقمت بزيارة أخيرة إلى إسرائيل، في أوائل حزيران (يونيو) 1998، حيث استمعت إلى إحاطة إعلامية من نظرائي بشأن الواقع الجديد.‏

‏وبعد شهرين من ذلك، استقلت من "اللجنة الخاصة"، ولم أعد قادراً بعد ذلك على الاضطلاع بمهمتي في نزع السلاح.‏

على الرغم من الطبيعة المفاجئة المحيطة بإنهاء علاقتي المهنية مع الحكومة الإسرائيلية، احتفظت في قلبي دائماً بمكانة خاصة للشعب الإسرائيلي، وبالتالي للأمة الإسرائيلية. وحتى عندما شاهدت عاموس جلعاد وهو يفكك بمفرده ومن جانب واحد نتائج العمل الشاق الذي أنجزته أنا ونظرائي الإسرائيليون بجهد هائل، رافضاً النتائج القائمة على الحقائق التي شهدت تضاؤل ملف التهديد في العراق، ورفع العراق مرة أخرى إلى وضع تهديد يستحق الحرب، لم أضع لومي على إسرائيل ككل، وإنما لمت بالتحديد أولئك الأفراد الإسرائيليين المعنيين، أولاً وقبل كل شيء الرجل الذي تولى منصب رئيس وزراء إسرائيل بعد إسحاق رابين، بنيامين نتنياهو.‏

أدى عدم كفاءة نتنياهو كزعيم سياسي إلى التصويت على خروجه من منصبه في العام 1999، وحل محله إيهود باراك (الذي تعلم على ما يبدو أن يكذب إلى درجة تكفي لأن يصبح سياسياً إسرائيلياً). وفي أيلول (سبتمبر) 2002، أدلى نتنياهو بشهادته أمام الكونغرس الأميركي حول برنامج الأسلحة النووية العراقي. وعلى الرغم من أنه فعل ذلك كمواطن عادي، إلا أن وضعه كرئيس وزراء سابق أعطى كلماته مصداقية لم تكن تستحقها.‏

‏قال نتنياهو: "ليس هناك شك على الإطلاق في أن صدام يسعى، ويعمل، ويتقدم نحو تطوير أسلحة نووية. وبمجرد أن يمتلك صدام أسلحة نووية، ستمتلك شبكة الإرهاب أسلحة نووية".‏

‏كانت تصريحات نتنياهو متناقضة بشكل مباشر مع النتائج التي توصلنا إليها أنا وزملائي الإسرائيليون -النتائج التي شاركتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، المسؤولة عن الإشراف على تفكيك البرنامج النووي العراقي- والتي أكدت أن البرنامج النووي العراقي تم القضاء عليه، وأنه لا يوجد أي دليل على أن هناك أي محاولة لإعادة بنائه.‏

لكن مهمة نتنياهو لم تكن قول الحقيقة حول البرنامج النووي العراقي، بل استخدام الخوف الناتج عن شبح السلاح النووي العراقي لتبرير شن حرب على العراق يكون من شأنها أن تطيح بصدام حسين من سُدة السلطة. وقال نتنياهو لمستمعيه المتقبلين في الكونغرس: "إذا أسقطتم صدام، نظام صدام، فأنا أضمن لكم أنها ستكون لذلك آثار إيجابية هائلة على المنطقة. أعتقد أن الناس الذين يعيشون في الجوار المباشر في إيران، والشباب، وكثيرين غيرهم، سيقولون إن زمن مثل هذه الأنظمة، ومثل هؤلاء الطغاة، قد ولى".‏

‏إذا نظرنا إلى الوراء اليوم، وإلى العواقب المروعة للغزو الأميركي غير القانوني للعراق واحتلاله، وإلى النظام الإيراني المتمترس بقوة وراء برنامج نووي لن يختفي ولن يذهب إلى أي مكان، يمكن للمرء أن يرى بوضوح أن بنيامين نتنياهو كان مخطئاً في كل شيء. لكن هذه كانت ‏‏طريقة عمله القياسية‏‏ منذ البداية -المبالغة والكذب بشأن التهديدات التي تواجهها إسرائيل لتبرير عمل عسكري أدى دائماً إلى كارثة.‏

‏في السنوات ما بين استقالتي من "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" وبدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، كنت أسافر في كثير من الأحيان إلى واشنطن العاصمة، وأسعى إلى عقد اجتماعات مع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لتثقيفهم حول الحقائق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية. وفي كل خطوة على الطريق، كانت تطاردني على الأعقاب فرق من العملاء من "لجنة العمل العام الأميركية الإسرائيلية"، أو (آيباك). وبمجرد أن أغادر مكتب أحد المسؤولين المنتخبين، كان فريق (آيباك) ينزلق خلفي ويذكِّر الشخص المعنيّ بمن هو الذي كتب الشيكات التي دفعت ثمن إعادة انتخابه.‏

بعد سنوات، شاهدت شريط فيديو من العام 2001 يتفاخر فيه نتنياهو بمدى سهولة السيطرة على الولايات المتحدة، إلى درجة أنه كان يعرف أنه يمكن أن يفلت من العقاب على التخريب العلني لأعظم إرث لإسحاق رابين -اتفاقات أوسلو- وهو يعلم جيداً أن الولايات المتحدة ستتراجع. وقال نتنياهو متفاخراً: "لم أكن خائفاً من الصدام مع كلينتون. أنا أعرف ما هي أميركا. أميركا شيء يمكن تحريكه بسهولة. توجيهه إلى الاتجاه الصحيح".‏

‏لقد ذهبت أميركا إلى الحرب مع العراق بسبب إسرائيل -الأكاذيب التي قالها نتنياهو، والتلاعب والاستغلال اللذين مارستهما إسرائيل، من خلال وكيلها الأميركي، (آيباك)، بشأن واجب الإشراف المسؤول الذي يجب أن يضطلع به الكونغرس تجاه الشعب الأميركي.‏

‏ولئلا يعتقد أحد أن (آيباك) كانت تتصرف وفق اجتهاداتها الخاصة، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أدلة على التواطؤ بين مسؤولي (آيباك) والدبلوماسي الإسرائيلي، ناعور غيلون، تتعلق بنقل معلومات سرية إلى إسرائيل.‏

كان ناعور غيلون نقطة الاتصال الخاصة بي في البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.‏ لكن الفرق بيني وبين (آيباك)، مع ذلك، هو أن جميع اتصالاتي تمت الموافقة عليها من الأمم المتحدة ووكالة المخابرات المركزية الأميركية.‏ كانت (آيباك) ببساطة تعمل لحسابها الخاص كأحد الأصول الإسرائيلية.‏

‏سوف يكون القول بأنني كنت غاضباً من إسرائيل لتدخلها في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة تبخيساً. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الوقوف إلى جانب إسرائيل.‏

في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، تحدثتُ في كلية الشؤون الدولية بجامعة كولومبيا. كان الموضوع هو برنامج إيران النووي. وافتتحت ملاحظاتي بالحديث عما أسميتُه "الفيل في الغرفة: إسرائيل". قلت إن إسرائيل حليف وثيق للولايات المتحدة، وإذا تصاعدت الأمور وأصبحت حرجة، ووصلت إلى اندلاع مواجهة بين إسرائيل وإيران، فإن "مخاوف الأمن القومي المشروعة" لإسرائيل هي مخاوفنا نحن، بل ويمكن أن تجلب الحرب.‏

‏لكن دعمي لم يكن غير مشروط -على عكس إدارة كلينتون، لم يكن من الممكن خداعي بسهولة. قلت: "إن إسرائيل مخمورة بالغرور، والغطرسة والقوة. وأنا أعمل على طريقة القول المأثور، 'الأصدقاء لا يسمحون لأصدقائهم بأن يسوقوا وهم سُكارى'. ولذلك أعتقد، كصديق لإسرائيل، أن علينا مسؤولية سحب المفاتيح من قابل التشغيل وإيقاف الحافلة التي يقودونها، وإلا فإنها تتجه مباشرة إلى الهاوية".‏

كنت قلقاً جداً في ذلك الوقت من أن إسرائيل كانت بصدد تكرار أفعالها في الفترة التي سبقت حرب العراق، وتلفيق المعلومات الاستخباراتية (كان عاموس جلعاد، بحلول ذلك الوقت، قد أصبح قيصر "الاستخبارات والأمن" الإسرائيلي، بعد أن تم نقله إلى منصب رئيس مكتب الشؤون السياسية والعسكرية)، ويقوم بنشر رواية كاذبة بين المشرعين الأميركيين والهيئات الدولية مثل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".‏

‏لكن شيئاً آخر كان يؤرقني أيضاً.‏

‏في تشرين الأول (أكتوبر) 1997، كنت أعمل مع الإسرائيليين على عملية جديدة في رومانيا، تتعقب وفداً عراقياً كان ينوي شراء حصة مسيطِرة في شركة رومانية تعمل في مجال الفضاء بغرض الحصول على تكنولوجيا القذائف التسيارية بطريقة تنتهك الجزاءات المفروضة من الأمم المتحدة. وفي الشهر السابق، كان فريق إسرائيلي قد أخفق في اغتيال مسؤول كبير من "حماس" في عمان، الأردن. كان القتلة الذين نفذوا محاولة الاغتيال قد حقنوا بالسم هدفهم، خالد مشعل، لكن حراس مشعل الشخصيين تمكنوا من القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من الفرار. وطالب العاهل الأردني الغاضب إسرائيل بتوفير الترياق للسم الذي استُخدم ضد مشعل مقابل استعادة العملاء الإسرائيليين الأسرى. وتم حل المسألة، ولكن مع إحراج كبير لإسرائيل.‏

قال لي مضيفي إن بنيامين نتنياهو هو الذي أمر بقتل خالد مشعل.‏

‏"ينبغي أن يكون هذا متوقعاً"، أجبت.‏

‏"أهو كذلك؟"، سأل مضيفي. "هل تعلم أن إسرائيل هي التي صنعت 'حماس'؟‏".

‏أذهلني هذا تماماً. كانوا قد أخذوني إلى متحف داخل الكيرياه، حيث تُعرض الأسلحة والأزياء الرسمية وقطع أخرى من المعدات التي تم الاستيلاء عليها من إرهابيي "حماس". وكانت "حماس" قد ارتكبت العديد من الفظائع ضد الشعب الإسرائيلي خلال فترة وجودي في إسرائيل. وكنتُ أنظر إليهم كعدو لإسرائيل.‏

والآن يقال لي إن إسرائيل كانت لها يد في إنشاء "حماس". كان القصد، كما أخبرني مضيفي، هو خلق انقسام سياسي داخل القيادة السياسية الفلسطينية، وإضعاف قوة ونفوذ حركة "فتح" التي يتزعمها ياسر عرفات. في هذا، يبدو أنهم نجحوا. لكن رد "حماس" العنيف على اتفاقات أوسلو دفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في هذه العلاقة، وسرعان ما دخلت إسرائيل في حرب مفتوحة مع صنيعتها.‏

‏كنت على استعداد للتغاضي عن العلاقة بين إسرائيل و"حماس" والتقليل من شأنها باعتبارها تجربة سياسية ساءت أمورها عندما بدا في العام 2006 وكأن إسرائيل قد غفرت لـ"حماس" ماضيها العنيف، وعملت على خلق الظروف التي ساعدت الحركة في تأمين أغلبية المقاعد في البرلمان الفلسطيني. ولكن بحلول العام 2007، ذهبت العلاقات السيئة مُسبقاً بين "حماس" و"فتح" إلى مزيد من الانهيار، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية بين الفصيلين أدت إلى انقسام الكيان الفلسطيني إلى نصفين، أحدهما بقيادة "فتح" في الضفة الغربية، بينما الآخر، بقيادة "حماس"، يعمل في غزة.‏

‏تبين فيما بعد أن هذا الصراع الداخلي بين الفلسطينيين دبرته إسرائيل من أجل تقسيم الجسم السياسي الفلسطيني وضمان إضعافه بينما تتاح الفرصة لإسرائيل لتحسين العلاقات مع "فتح" على أساس أن عدو عدوي هو صديقي.‏

‏على مدار العقد ونصف العقد التاليين، شاهدت إسرائيل وهي تستغل سيطرتها على "فتح"، وعداءها لـ"حماس"، وتحويلهما إلى دورة من العنف الذي لا ينتهي أبداً والذي ينتهي دائماً بالقضية الفلسطينية إلى تقديم المزيد من التنازلات التي عنَت فقدان المزيد من الأراضي -والمزيد من الأرواح. كانت صراعات غزة في العامين 2014 و2021 ذات دلالات واضحة وتقول الكثير في عنفها البالغ ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وهو العنف الذي تم تجاهله إلى حد كبير في الغرب حيث أصبح الناس هناك محصنين ضد التأثر من رؤية الأطفال الفلسطينيين قتلى.‏

في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أخبرتني الذاكرة العضلية في قلبي وفي عقلي بأنه يجب عليّ أن أقف مع إسرائيل بينما ترد على هذه الفظائع.‏

‏ولكن بعد ذلك شاهدت الجنرالات والسياسيين الإسرائيليين وهم يدافعون علناً عن جرائم الحرب على شاشة التلفزيون الوطني، ويصفون الفلسطينيين بأنهم "حيوانات" ويدعون علناً إلى القضاء عليهم.‏

‏شاهدت الإسرائيليين وهم يكذبون بشأن طبيعة هجمات "حماس"، ويحولون ما كان هجوماً لا تشوبه شائبة ضد سلسلة من المستوطنات العسكرية والنقاط العسكرية القوية التي أحاطت بمعسكر الاعتقال المفتوح الذي كان غزة، إلى سرد عن شهوة الدماء غير المنضبطة، والذي تم ترويجه بعد ذلك إلى جمهور غربي لا يستنطق شيئاً عن طريق وسائل الإعلام الجماهيرية.‏

شاهدت كيف احتشد العالم للتعبير عن الصدمة بسبب الرواية عن 40 طفلاً إسرائيلياً قطعت رؤوسهم، بينما التزم الصمت إزاء الوفيات الحقيقية لما يقرب من 400 طفل فلسطيني قتلوا -لا، بل الذين تعرضوا لجريمة قتل مبيتة- بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.‏

وقررت أنه لم يعد بإمكاني الوقوف مع إسرائيل بعد الآن.‏

‏وصلت متأخراً إلى القضية الفلسطينية. كنت منغمساً جداً في الملحمة الإسرائيلية، واستثمرت أيضاً في الخيال الإسرائيلي، حتى أصبحت أخلط بين الأشجار والغابة. كنت مُستهلَكاً جداً بكراهية "حماس" بحيث لم أدرك أنه يجب علي بدلاً من ذلك أن أكره ما مكن "حماس" من تنفيذ الجرائم التي ارتكبتها على مدى العقود الأربعة الماضية.‏

‏ببساطة، كنت أعمى عن رؤية مأساة الشعب الفلسطيني.‏

اليوم، أصبحت أعرف أن الضحايا الحقيقيين الوحيدين في الملحمة الإسرائيلية (عدا عن الأطفال من كل الأطراف الذين وقعوا في براثن الأحداث المأساوية التي فرضها عليهم الكبار الذين يدّعون أنهم يعملون من أجل غد مشرق ولامع، لكنهم لا يقدّمون سوى الموت والدمار) هم الشعب الفلسطيني.‏

‏على الأقل كان الآباء المؤسسون لإسرائيل صادقين بما يكفي للاعتراف بذلك.‏ لكن الصهاينة الحاليين يفتقرون إلى الشخصية الأخلاقية للاعتراف بأنه لا يمكن بناء إسرائيل وتأمين استدامتها إلا على حساب فلسطين قابلة للحياة وحرة ومستقلة، وأن إسرائيل لن تسمح أبداً بوجود مثل هذه الفلسطين، وأنه إذا كانت هناك إسرائيل صهيونية، فلن تكون هناك أبداً فلسطين مستقلة.‏

إن خطايا الآباء حقيقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالآباء المؤسسين لإسرائيل والجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني. وقد اعترف موشيه ديان بهذا القدر. وكذلك فعل دافيد بن غوريون. كان هؤلاء رجالاً -معيبين بشكل أساسي في أيديولوجياتهم ودوافعهم، لكنهم كانوا كذلك بنزاهة.‏

‏ليس لدى بنيامين نتنياهو وزملائه السياسيين الإسرائيليين المعاصرين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي، مثل هذه النزاهة. إنهم كذابون متأصلون، رجال ونساء يعدون بشيء ثم يفعلون شيئا آخر عندما يتعلق الأمر بمستقبل فلسطين، بينما يقودون إسرائيل على طريق الحرب الدائمة.‏

لقد وصلت متأخراً إلى القضية الفلسطينية، ولكن الآن بعد أن وصلت إلى هنا، يمكنني أن أقول هذا -إن أفضل طريقة لهزيمة كل من "حماس" وإسرائيل الصهيونية هي دعم قيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة.‏

‏لم أقف أبداً مع "حماس"، ولن أقف معها أبداً.‏

‏ووقفت ذات مرة مع إسرائيل، لكنني لن أفعل مرة أخرى أبداً.‏

على مدى أربعة عقود حتى الآن، استنفد التواطؤ بين إسرائيل و"حماس" مساره المأساوي، حيث أعلن كل جانب عن رغبته في تدمير الآخر، ومع ذلك يعرف كل جانب الحقيقة الفظيعة -أنه لا يمكن لأحدهما أن يوجد من دون الآخر.‏

‏لقد أصبحت المشكلة الإسرائيلية-الفلسطينية دورة لا تنتهي من العنف تتغذى على آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني. وقد حان الوقت لوضع حد لهذه الدورة.‏

‏من هذه اللحظة فصاعداً، سوف أقف دائماً إلى جانب شعب فلسطين، مقتنعاً بأن الطريق الوحيد إلى السلام في الشرق الأوسط هو الطريق الذي يمر عبر إنشاء وطن فلسطيني قابل للحياة، عاصمته راسخة وإلى الأبد في القدس الشرقية.‏

بهذه الطريقة، ستفقد "حماس" حقوق امتيازها كمنظمة متشددة عنيفة -حيث سينهي نشوء دولة فلسطينية شرعية حالة الصراع الدائمة التي تساهم فيها "حماس"، وهو وضع يبرره السعي إلى إقامة دولة فلسطينية شرعية لن تسمح إسرائيل الصهيونية أبداً بوجودها.‏

‏كما سينزع وجود دولة فلسطينية شرعية الشرعية عن فكرة وجود كيان صهيوني إسرائيلي، والذي لا يمكن أن يوجد، بحكم تعريفه، إلا من خلال الاستغلال الدائم للشعب الفلسطيني. وقد تمك بنيامين نتنياهو من الحفاظ على النسخة الحديثة من الدولة الإسرائيلية الصهيونية عن طريق توليد الخوف من خلال دورة لا نهاية لها من العنف الذي تثيره "حماس".‏

‏أزل التهديد الذي تشكله "حماس"، ولن تتمكن إسرائيل الصهيونية بعد الآن من تعمية مواطني إسرائيل والعالم عن الواقع الشبيه بالفصل العنصري للوجود الإسرائيلي الحالي. وسوف تجبر الإنسانيةُ الأساسية إسرائيل الصهيونية على التخلص من أيديولوجيتها الصهيونية، تماماً كما تخلى نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عن إرثه القبيح من تفوق البيض. سوف تضطر إسرائيل ما بعد صهيونية بالضرورة إلى تعلم التعايش مع جيرانها غير اليهود بشكل سلمي ومزدهر، ليس كدولة فصل عنصري استعمارية، وإنما كشركاء متساوين في تجربة الحياة التي تستحوذ بشكل جماعي على الناس الذين يعتبرون الأرض المقدسة وطناً لهم.‏

‏تتبادر إلى البال لدى تصور مثل هذا المكان ‏‏كلمات أغنية روجر ووترز** الرائعة، "حلم المدفعي" ‏‏The Gunner's Dream‏‏:‏

"يمكنك أن تستريح، بلا قلقٍ،

على جانبي الطريق،

والمجانين، لن يفتحوا ثقوباً في أجساد العازفين بالتحكم عن بُعد

والكل سيجد ملاذه في ظلال القانون،

ولا أحد سيقتل الأطفال بعد الآن".

أقف مع فلسطين لأنني أريد أن أعيش في عالم لا يعودُ فيه الأطفال يُنتزعون من بين قطع الأثاث الملطخة بالدماء، المتناثرة حول كيبوتس خرّبه مسلحو "حماس"، أو استخراجهم، مكسورين ومسودين بالسخام، من بقايا منزل سحقته القنابل الإسرائيلية.‏

‏"لا أحد سيقتل الأطفال بعد الآن".

‏قد تأتي هذه الكلمات من أغنية، "حلم المدفعيّ"‏‏، لكنها يجب أن تكون جزءاً دائماً من أحلام كل إنسان حيّ يدّعي أنه يتمسك بذرّة من الإنسانية والتعاطف مع إخوانه من البشر.‏

إنني أقف إلى جانب فلسطين، لأنني أدافع عن أطفال إسرائيل وفلسطين، وأنا أعلم جيداً أن الفرصة الوحيدة المتاحة لقدوم مستقبل يمكنهم فيه العيش معاً كجيران متحدين في سلام، بدلاً من أعداء متحدين في الحرب، هي وجود فلسطين حرة ومستقلة.‏



*وليام سكوت ريتر الابن Scott Ritter: ضابط استخبارات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية. خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، وفي الخليج العربي/ الفارسي خلال عملية "عاصفة الصحراء" وعمل عضوا في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة التي تشرف على نزع ‏‏أسلحة الدمار الشامل‏‏ في ‏‏العراق‏‏ من العام 1991 إلى العام 1998 واستقال منها احتجاجاً، وأصبح فيما بعد أحد منتقدي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقبل الغزو الأميركي للعراق في آذار (مارس) 2003 صرح ريتر بأن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل. في السنوات الأخيرة، كان مساهما منتظما في وسائل الإعلام الحكومية الروسية "روسيا اليوم" ‏‏RT‏‏ و"سبوتنِك" ‏‏Sputnik‏‏‏. واعتبارا من آذار (مارس) 2024، أصبح عضوا في ‏‏"محترفي الاستخبارات المخضرمين من أجل تحكيم العقل"‏‏.‏ أحدث كتاب له هو "‏‏نزع السلاح في زمن البيريسترويكا" Disarmament in the Time of Perestroika‏، منشورات (مطبعة كلاريتي).‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why I no longer stand with Israel, and never will again

هامش:

**جورج روجر ووترز George Roger Waters:‏ فنان بريطاني الجنسية من مواليد 6 أيلول (سبتمبر) 1943، مؤلف موسيقي، ملحن، مطرب، وعازف جيتار الباص وناشط سياسي والشريك المؤسس لفرقة الروك بينك فلويد الإنجليزية. مُنح جائزة محمود درويش للإبداع للعام 2022 لمواقفه الداعمة حركة مقاطعة إسرائيل. وقد غنى ووترز لدرويش خطبة الهندي الأحمر أمام الرجل الأبيض وغيرها.