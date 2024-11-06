Saturday, 09 November 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عجلون.. قرى تراثية تنتظر الاستثمار سياحيا؟

11/6/2024 2:41:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون - على وقع وعود بإجراءات منتظرة، تهدف إلى إعادة الحياة لها بعد عقود طويلة على هجرانها، تبقى قرى تراثية في محافظة عجلون، كانت تؤوي ساكنيها لسنوات خلت، قبل أن تصبح خاوية، بانتظار إعادة ترميمها وتأهيلها، واستثمارها لأغراض تنموية وسياحية وثقافية.
ويرى ناشطون ومعنيون، أن هذه المباني والقرى التراثية المنتشرة في المحافظة، ما تزال تفتقد للرعاية والاهتمام المطلوبين، برغم إمكانية القيام بذلك، مؤكدين أن إعادة تأهيلها وتوظيفها من أجل الاستثمار السياحي والأغراض الثقافية سيكون لها آثار تنموية لأصحابها ومجتمعاتها المحيطة بها.
عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، قال إن قرية دير الصمادي الجنوبي، ذات الطابع التراثي الجميل، تستحق أن توضع على الخريطة السياحية والاستثمارية لمحافظة عجلون والوطن، وتلقى الرعاية والتأهيل بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه جرى تصوير أعمال درامية أردنية ريفية في هذه القرية الجميلة التي هجرها سكانها منذ عقود طويلة.
وبين الناشط مهند الصمادي، أن قرية دير الصمادية ما تزال تحتضن بيوتا تراثية بنيت من الحجر والطين، وقد كان يقطنها أهل وأحبة من أبناء عشائر الصمادي لفترات طويلة جدا، وكانت بالفعل نموذجا جميلا ورائعا في تناغمها البيئي مع أبناء المجتمع، ما انعكس على طبيعتهم في التلاحم والتوادد، مؤكدا أنه من الصعب اليوم السكن في هذه البيوت، لافتقارها للخدمات التي يحتاجها جيلنا الحاضر، ما يستدعي من الجهات المعنية إعادة تأهيلها، بتزويدها بالبنى والخدمات الضرورية واستثمارها سياحيا.
وزاد، أن الحل هو أن تتحول المنطقة كلها إلى قرية تراثية عجلونية، وأن تتحول بيوتها إلى متاحف شعبية تعرض فيها تراثنا الزاخر بالمفردات الثقافية والحضارية، وتوضع على الخريطة السياحية للمحافظة، مطالبا بتخصيص جزء من موازنة مجلس المحافظة، وأي جهة رسمية أو مانحة أخرى لترميمها.
وتقع هذه البيوت التراثية والتاريخية في الجزئين الشمالي والجنوبي لمنطقة دير الصمادية، على طريق بلدة الهاشمية وعلى بعد 10 كم إلى الغرب من مدينة عجلون، إذ يعتبر موقع المنطقة من المواقع الأثرية والتراثية، نظرا لما يتمتع به من خصوصية، بحيث ما تزال أبنيته التراثية بدون أي تغييرات عليها، وتحتفظ بتراث وطراز معماريين، يعكس التقاليد المعمارية المحلية للقرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين.
وكان اجتماع عقد أول من أمس في مديرية سياحة المحافظة مع منظمة (AVSI) الإيطالية، وهي منظمة دولية غير حكومية، تعمل في التنمية الدولية وتعزز التنمية المستدامة، وحماية التراث الثقافي، وبحضور جمعية دير الصمادية السياحية، بحث أسس تطوير موقع القرية التراثي وصيانته، تمهيدا لتنفيذ مشروع تاهيل وتشغيل الموقع الجنوبي كوجهة سياحية جديدة في المحافظة، إذ يعد هذا المشروع واحدا من بين أربعة مشاريع يجري العمل عليها من ضمن المخطط الشمولي للمحافظة.
وقد سبق وأجرت بلدية الشفا أعمال فتح وتسوية وتوريد فرشيات لتعبيد الطريق المؤدي إلى قرية دير الصمادية الجنوبي التراثية بطول 500 م، وفي هذا الإطار أكد رئيس البلدية زهر الدين العرود، أنه ولأول مرة تكون البلدية حاضرة في المشاريع السياحية ضمن منصة "استثمر في الأردن"، المتعلقة بإعادة تأهيل القرية الجنوبية كوجهة سياحية وتراثية وزراعية متميزة، في نطاق فرص استثمارية سبق وأعلنت عنها وزارة الاستثمار بقيمة 4 ملايين دينار.
ووفق مصادر السياحة، فإن المشروع يعتمد أساسا على إعادة استخدام البيوت التراثية والأحواش في المنطقة كفعاليات مرتبطة بالسياحة التراثية والزراعية، وسيوفر منامات ووجبات إفطار للسياح والزوار، وإبراز نمط الحياة الريفية في القرن التاسع عشر، للارتقاء بمستوى المنتج السياحي التراثي.
وتقع أرض المشروع والأبنية القديمة المقامة عليها، والمتوقع تنفيذ المشروع عليها في منطقة دير الصمادية الجنوبي وتتكون الأرض من عدة قطع مملوكة لمواطنين، إذ تبلغ مساحتها الكلية 10255 م2 وتبلغ المساحة المستغلة للمشروع 6637 م2 ومساحة التوسع المستقبلية 3618 م2.
وسيعتمد هذا المشروع على نقل التجربة المحلية للزائر بشكلها التي كانت عليه في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، عن طريق تجربة السكن في البيت الفلاحي الريفي وتجارب حصاد المزروعات وطهي الأطباق المحلية، ويركز على التقاليد والصناعات اليدوية عبر التفاعل بين السياح والسكان المحليين وتثقيف السياح حول تاريخ عجلون.
الباحث محمود الشريدة، أكد أن المباني التراثية والأثرية في عجلون ومناطقها، كدير الصمادية والوهادنة، تشكل تاريخا عريقا ومؤثرا في حياة الأجيال، وتعد ذاكرة حية ستبقى شاهدة على أيام مضت عانى فيها الآباء والأجداد كثيرا، لتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم، مبينا أن هذه المباني بأشكالها المتعددة وطرز بنائها المستوحاة أحيانا من طبيعة المكان والبيئة واحتياجات الأسرة، تكشف عن أنها كانت تستخدم لأغراض متعددة، داعيا لإعادة تأهيلها واستثمارها تنمويا وسياحيا.
يذكر أن وزارة الاستثمار، أطلقت سابقا 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي أطلقتها سابقا، وجرى تحديد 3 فرص استثمارية في القطاع السياحي، شملت مشروع إقامة القرية السياحية بحجم استثمار متوقع بـ20 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي بحجم استثمار متوقع بـ4 ملايين دولار، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع بـ5 ملايين دولار.

MENAFN06112024000072011014ID1108858128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث