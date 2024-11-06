مجموعة أغذية تعلن عن نتائج 9 أشهر 2024: نمو قوي وثابت في الإيرادات والأرباح عبر جميع القطاعات

- آلان سميثABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, November 6, 2024 /EINPresswire / -- مجموعة أغذية تعلن عن نتائج 9 أشهر 2024: نمو قوي وثابت في الإيرادات والأرباح عبر جميع القطاعات.ارتفاع صافي إيرادات المجموعة بنسبة +10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار درهم مع نمو في جميع القطاعات الأربعة.ارتفاع صافي إيرادات المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة +15.5% على أساس سنوي؛ الهامش عند 14.9% (+68 نقطة أساس).ارتفاع صافي ربح المجموعة بنسبة +24.0% على أساس سنوي؛ الهامش عند 7.1% (+78 نقطة أساس).الحفاظ على التوجيهات للعام بأكمله : نمو الإيرادات بنسبة 10%-12%، نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +40-60 نقطة أساس، نمو هامش صافي الربح +30-50 نقطة أساسأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 نوفمبر 2024 - أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يمثل فترة من النمو القوي في جميع قطاعات أعمالها. إن الأداء القوي لمجموعة أغذية يمكنها من تلبية توجهاتها السنوية، حيث تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للمجموعة وصافي ربح المجموعة نمو الإيرادات نتيجة للكفاءات التشغيلية وإدارة التكاليف المنضبطة.أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024ارتفعت صافي إيرادات المجموعة بنسبة 10.3% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بنسبة 8.5% من النمو بالحجم و1.8% من التسعير. وقد تم تعزيز هذا الأداء من خلال التحولات الاستراتيجية في المحفظة نحو قطاعات ذات نمو أعلى والابتكارات المهمة، والتي شكلت 57% من إجمالي نمو المجموعة. ارتفعت إيرادات المجموعة، المعدلة للتأثير السلبي لانخفاض قيمة العملة في مصر (264.5 مليون درهم إماراتي)، بنسبة 18.4% على أساس سنوي. وعلى الرغم من تأثير الصرف الأجنبي، حققت أعمال مجموعة أغذية المصرية مجتمعة نموًا في الإيرادات بنسبة 10.6% على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي خلال الفترة المشمولة بالتقرير..سجلت الوجبات الخفيفة نموًا في الإيرادات بنسبة 14.2% على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بالأداء القوي لفئة القهوة. واصلت "أبو عوف" اكتساب حصة من حيث الحجم والقيمة في سوق القهوة ذات العلامات التجارية الفاخرة في مصر. وقد تم دعم نمو العلامة التجارية من خلال توسع سلسلة البيع بالتجزئة الخاصة بها، مع افتتاح 49 متجرًا جديدًا في الأندية الرياضية والجامعات والمجمعات السكنية. تأثر أداء "الفوعة" في الربع الثالث من عام 2024 بتأخر حصاد التمور عن المتوقع. عادة، يبدأ موسم حصاد التمور في دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف أغسطس ويستمر حتى منتصف نوفمبر. ومع ذلك، وبسبب أنماط الطقس هذا العام، فقد تأخر موعد الحصاد مع انخفاض الحجم الإجمالي. على أساس تسعة أشهر، حققت "الفوعة" نموًا كبيرًا في القيمة عبر قنوات البيع بالتجزئة، سواء على المستوى المحلي أو في الأسواق الدولية الرئيسية..سجل قطاع البروتين والأغذية المجمدة نموًا متواضعًا بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الإيرادات، متأثرًا في المقام الأول بانخفاض قيمة العملة في مصر. ومع ذلك، عند تعديله وفقًا لتأثيرات العملة، شهد القطاع نموًا قويًا بنسبة 21.0%. في مصر، ساعدت استراتيجية التسعير المتوازنة لمجموعة أغذية ومزيج المنتجات المواتي عبر القنوات المحلية في التخفيف من التحديات الاقتصادية الكلية، مما أظهر قوة قيمة العلامة التجارية. في الأردن، شكلت تحديات السوق تحديًا للأعمال المحلية. وفي انتظار بدء تشغيل منشأة البروتين الجديدة في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، ركزت مجموعة أغذية على زيادة مبيعات التصدير من الأردن إلى الأسواق الإقليمية الأخرى، مما أدى إلى زيادة مبيعات التصدير بنسبة 20.9% على أساس سنوي (باستثناء المملكة العربية السعودية). كما تعمل منشأة البروتين المجمد التي أطلقتها مجموعة أغذية مؤخرًا في المملكة العربية السعودية على زيادة أحجام إنتاجها تدريجيًا مع حصولها على الموافقات المختلفة اللازمة لتوريد المنتجات إلى مطاعم الخدمة السريعة المحلية وخدمات التموين..حقق قطاع المياه والأغذية زيادة في الإيرادات بنسبة 5.8% على أساس سنوي، مع احتفاظ مياه العين المعبأة بمكانتها الرائدة في السوق. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة بنسبة 9.6% على أساس سنوي في عائدات المياه في الإمارات، والتي تعزى إلى حد كبير إلى التميز والابتكار، بما في ذلك النمو الكبير في المياه المعبأة في زجاجات. وشهد قطاع التوصيل إلى المنازل والمكاتب نموًا ملحوظاً بنسبة 9.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت إيرادات الأعمال الدولية بنسبة 4.0%، مع مساهمات ملحوظة من عُمان والكويت. وفي الربع الثالث من عام 2024، أكملت "أغذية" إغلاق شركة " Yoplait " للألبان التي كانت تعاني من خسائر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حين أن هذا له تأثير سلبي طفيف على نمو إيرادات القطاع، فإنه سيسمح لمجموعة أغذية بالتركيز على الأعمال الأساسية وتحسين الربحية الإجمالية لقطاع المياه والأغذية.وتواصل مجموعة أغذية استكشاف فرص جديدة في قطاع الأغذية يمكنها الاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع ذلك، وقعت مجموعة أغذية اتفاقية توزيع جديدة في الربع الثالث من عام 2024، لتصبح الموزع الحصري للأرز الأسترالي تحت العلامة التجارية "SunRice" في الإمارات..حقق قطاع الأعمال الزراعية زيادة في الإيرادات بنسبة 18.3% على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 4.6% باستثناء عملية لمرة واحدة في الربع الأول من عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بنمو حجم الأعلاف الحيوانية حيث قمنا بتوسيع أعمالنا تحت برنامج الأعلاف المركبة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA). تستمر مبيعات الأعلاف من خلال تطبيق "Agrivita" في تحقيق أداء جيد على قاعدة مستخدمين متنامية، مما يوفر للمستخدمين النهائيين راحة إضافية ويعزز ميزتنا التنافسية.تفوق نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على الإيرادات، حيث ارتفع بنسبة 15.5% على أساس سنوي إلى 537.4 مليون درهم إماراتي، مما يعكس نموًا قويًا في الربحية عبر جميع القطاعات، مدفوعًا بالتركيز على حماية الأرباح في مصر ومبادرات الكفاءة على مستوى المجموعة. ونتيجة لذلك، توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للمجموعة بمقدار 68 نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى 14.9%. وبعد تعديل التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي بلغ 56.8 مليون درهم إماراتي، كان نمو الأرباح قبل افوائد والاستهلاك والإطفاء ليكون أكبر عند 27.8% على أساس سنوي، مع توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 112 نقطة أساس إلى 15.3%..نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع الوجبات الخفيفة بنسبة 25.8% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متجاوزة نمو الإيرادات نتيجةً لتطبيق عدة مبادرات منها ابتكار المنتجات، والتميز، ومبادرات المشتريات الاستراتيجية في فئة القهوة. وقد أدى ذلك إلى توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 163 نقطة أساس حيث حافظ القطاع على ربحية قوية بسبب تركيزه على عروض المنتجات الفاخرة واستراتيجيات إدارة التكاليف..شهد قطاع البروتين والأغذية المجمدة زيادة بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء متجاوزًا بذلك نمو الإيرادات بشكل كبير. وقد تحقق هذا التحسن في الربحية على الرغم من تقلب تكاليف المدخلات وتحديات العملة في مصر، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية الخارجية التي تؤثر على الأردن. وقد أدى تركيز مجموعة أغذية على تحسين الإنتاجية وإدارة التكاليف المنضبطة إلى دفع توسع الربحية، مع زيادة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للقطاع بمقدار 137 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024..نما صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع المياه والأغذية بنسبة 14.1% على أساس سنوي، مدعوما بالتركيز المستمر على إدارة المزيج والتسعير، والتحكم المنضبط في التكاليف، والمشتريات، وتحسين الكفاءة عبر شبكة التوريد لدينا. وأسفرت هذه المبادرات عن توسع بمقدار 114 نقطة أساس في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لهذا القطاع. وجاء الأداء الملحوظ من المياه المعبأة في الإمارات (EBITDA + 35.9٪ على أساس سنوي). أدى قرارنا بالخروج من أعمال Yoplait للألبان الخاسرة إلى شطب أصول لمرة واحدة بقيمة 10 ملايين درهم إماراتي، مما أثر سلبًا على الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار الاستراتيجي إلى توفير سنوي قدره 5 ملايين درهم إماراتي في المستقبل..سجل قطاع الأعمال الزراعية نموًا بنسبة 40.5% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ، متجاوزاً نمو الإيرادات. وكان هذا الأداء القوي مدفوعًا بالتركيز المستمر على مزيج المنتجات وجودتها، كما ساهم الاستخدام العالي للمصنع وإنتاجية التكلفة في توسيع الهامش.ارتفع صافي ربح المجموعة بنسبة 24.0٪ على أساس سنوي إلى 254.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يدل على مرونة المجموعة في التعامل مع بيئة اقتصادية كلية صعبة. ارتفع هامش صافي الربح بمقدار 78 نقطة أساس ليصل إلى 7.1%، على الرغم من مواجهة تحديات كبيرة في أسعار الصرف، وخاصة من انخفاض قيمة العملة في مصر، وتطبيق ضريبة الدخل في الإمارات.الميزانية العمومية القوية: تظل الميزانية العمومية لمجموعة أغذية قوية مع وجود نقد وما يعادله بقيمة 0.6 مليار درهم إماراتي وإجمالي سيولة بقيمة 2.0 مليار درهم إماراتي. وتبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للمجموعة 1.4 ضعفًا، ويبلغ صافي الدين 1.1 مليار درهم إماراتي.الحفاظ على التوجيهات للعام بأكمله : بناءً على الزخم القوي في جميع أنحاء أعمال مجموعة أغذية وعلى الرغم من الرياح المعاكسة المستمرة للعملة التي تؤثر على عمليات المجموعة في مصر، تتوقع مجموعة أغذية نمو الإيرادات للعام بأكمله 2024 بنسبة تتراوح بين 10% و12%، مع زيادة بنسبة 40-60 نقطة أساس في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وزيادة بنسبة 30-50 نقطة أساس في هامش صافي الربح للمجموعة.أبرز النقاط الاستراتيجيةتقدم قوي على مدار العام في توسيع قدرات المجموعة وكفاءاتها لضمان النمو المستقبلي للمجموعةالاستفادة من منصة مجموعة أغذية المصرية: واصلت مجموعة أغذية تنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر إلى مركز للتصدير - حيث ارتفعت عائدات التصدير من مصر إلى 73.2 مليون درهم إماراتي، مسجلة نموًا قويًا بنسبة 31.5٪ على أساس سنوي. "أبو عوف"، المحرك الرئيسي لهذا النجاح، وسعت بشكل كبير من حضورها في مجال التجزئة منذ استحواذها. خلال هذه الفترة، افتتحت 49 متجرًا جديدًا، تقع في مواقع استراتيجية في الأندية الرياضية والجامعات والمجمعات السكنية الجديدة، مما عزز مكانتها في السوق وعزز إمكانية الوصول إلى العلامة التجارية عبر شرائح المستهلكين المتنوعة.الاستثمار في الابتكار: يعد الابتكار عنصرًا أساسيًا في هدف مجموعة أغذية في أن تصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقود هذه الجهود فريق الابتكار المركزي المخصص للمجموعة، والذي يضمن التعاون السلس عبر وحدات الأعمال والبحث والتطوير والابتكار الخارجي. وبشكل مثير للإعجاب فإن 57% من نمو مجموعة أغذية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 كان مدفوعًا بالابتكار (باستثناء عملية لمرة واحدة في الربع الأول)oالوجبات الخفيفة: وسعت "أبو عوف" عروض القهوة الخاصة بها بإضافة عبوات القهوة الفورية وحبوب الإسبريسو لتنويع محفظة القهوة الخاصة بها مع تنويع مجموعة الوجبات الخفيفة الخاصة بها بإضافة الفشار بنكهة لذيذة، والمقرمشات، والفول السوداني المغطى، وألواح البروتين، وألواح المكسرات. قدمت شركة Date Crown مجموعة من التمور العضوية.oالبروتين والأغذية المجمدة: أطلقت "نبيل" برجر لحم البقر والدجاج الفاخر في الأردن ومجموعة جديدة من البطاطس المجمدة في الإمارات العربية المتحدة.oالأعمال الزراعية: قدمت منتجين جديدين من الدقيق المتخصص والمصمم لتلبية احتياجات العملاء المحددة وأطلقت مزيج الألبان Agrivita لدعم الطلب المتزايد على منتجات تحسين التغذية الحيوانية بين المزارعين في الإمارات العربية المتحدة.تقدم أجندة الاستدامة للمجموعة: تواصل مجموعة أغذية تحقيق خطوات كبيرة في أجندة الاستدامة الخاصة بها. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت المجموعة انخفاضًا بنسبة 9.7% على أساس سنوي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية. كما تم تكريم جهود مجموعة أغذية في حفل توزيع "جوائز الخليج للاستدامة" المرموقة، حيث حصلت المجموعة على الجائزة الذهبية لأفضل منتج مستدام والجائزة البرونزية لأفضل ممارسة للاقتصاد الدائري. تسلط هذه الجوائز الضوء على ريادة مجموعة أغذية في الاستدامة، ولا سيما كأول شركة مقرها الإمارات تقدم عبوات مياه العين المصنوعة من rPET بنسبة 100% وتغلق حلقة إعادة التدوير في الإمارات من خلال مبادرة الاقتصاد الدائري اللانهائي.تسريع خارطة الطريق الرقمية: تحقق المجموعة خطوات كبيرة في رحلة التحول الرقمي التي استمرت خمس سنوات، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز أسسها التجارية. تتطور مجموعة أغذية إلى مؤسسة تعتمد على البيانات وتحافظ على علاقات قوية مع عملائها مع ضمان العمليات الرقمية الآمنة والموثوقة. والجدير بالذكر أنها أطلقت بوابة العملاء B2B الجديدة، والتي تعمل على تبسيط كيفية قيام عملاء HORECA بطلب المنتجات. ويشهد تطبيق التوصيل إلى المنازل والمكاتب تحسنًا مستمرًا، حيث يوفر الآن تجربة أفضل للمستخدم وأكثر تطورًا. كما نشرت المجموعة أول نموذج من نوعه للتعرف على صور التمور بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) ودعم من Next50. يمكن لهذا النموذج الذكي تحديد وتصنيف الأنواع الرئيسية من التمور التي تستلمها من المزارعين الذين يشكلون شبكة التوريد المحلية الخاصة بها، وذلك بالبناء على الخبرة الواسعة لفريق مجموعة أغذية باعتبارها أكبر معالج للتمور في العالم. سيتطور هذا النموذج الفريد للذكاء الاصطناعي باستمرار، ويعمل كأساس لتطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة عبر سلسلة قيمة مجموعة أغذية.علق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، قائلاً: "يعكس الأداء القوي لمجموعة أغذية حتى الآن قوة محفظتنا المتنوعة ومبادرات النمو الاستراتيجية، حتى في خضم التحديات العالمية مثل تقلبات العملة والضغوط التضخمية. إن قدرتنا على الموازنة بين الابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة تضعنا في وضع جيد للتغلب على تحديات الاقتصاد الكلي مع الاستمرار في تقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا. وتسلط هذه النتائج الضوء على مرونتنا وتركيزنا الاستراتيجي على دفع القيمة المستدامة عبر محفظتنا المتنوعة. وبينما نتطلع إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصبًا على تسريع النمو في جميع أنحاء المنطقة وتعزيز ريادتنا في الأسواق الرئيسية".وعلق آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، قائلاً: "إننا نحقق خطوات كبيرة في حماية أعمالنا الأساسية، والاستفادة من عمليات الدمج والاستحواذ ذات القيمة المضافة، والاستثمار في الابتكار والقدرات. وتُظهِر نتائجنا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مرونة مجموعة أغذية التشغيلية وتركيزها الدؤوب على تنفيذ استراتيجيتنا. لقد حققنا نموًا قويًا في الإيرادات وتوسعًا في الربحية عبر جميع القطاعات، حيث كان 57٪ من نمونا مدفوعًا بالابتكار. وعلى الرغم من التحديات الخارجية، وخاصة في مصر، فقد حافظنا على تحسن قوي في الهامش من خلال مكاسب الكفاءة وإدارة التكاليف الحكيمة. لقد أظهرت فرقنا تركيزًا ومرونة ملحوظين، مما أدى إلى تعزيز النمو المستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في علاماتنا التجارية وموظفينا، والاستفادة من التآزر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وأنا فخور بشكل خاص بتقدمنا في أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG الخاصة بنا، والتي تدعمها حوكمة قوية وثقافة موحدة حول الاستدامة ".نتائج المجموعة للتسعة أشهر الأولى من العام 2024 متاحة على موقع المجموعة الإلكتروني وعلى-النهاية-نبذة عن مجموعة "أغذية":تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على ...للاستفسارات واللقاءات الإعلامية برجاء التواصل مع:.ايهاب رزق -رئيس قسم العمليات والاعلام- الجوال: (+20) 010 21922022.البريد الإلكتروني: ....محمد رشاد - مدير علاقات اعلامية - الجوال: (+20) 0122 8951929.البريد الإلكتروني: ...

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