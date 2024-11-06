الاحتلال يقتحم دير بلوط غرب سلفيت
التاريخ
11/6/2024 9:09:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN -
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المعززة بجرافتين، اقتحمت البلدة من المدخل الرئيسي واتجهت نحو منطقة العين جنوب البلدة.
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