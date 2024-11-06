الأشغال العامة تباشر بإزالة الدمار وفتح الطرق في مخيمي طولكرم ونور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بأعمال فتح الطرق وإزالة آثار الدمار التي خلّفها الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس.
وذكرت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية تضررت بشكل كبير. وشملت الأضرار تجريف حوالي 4 كم من الشوارع، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل والمحلات التجارية، وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وبينت أن طواقمها تعمل جاهدة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة على تأمين إعادة الحياة إلى المخيمين وضمان عودة الخدمات الأساسية للمواطنين بأسرع وقت ممكن، من خلال تكثيف جهود فرقها وآلياتها في المنطقة لتخفيف معاناة الأهالي المتضررين.
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