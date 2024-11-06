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الأشغال العامة تباشر بإزالة الدمار وفتح الطرق في مخيمي طولكرم ونور شمس

11/6/2024 7:09:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بأعمال فتح الطرق وإزالة آثار الدمار التي خلّفها الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وذكرت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية تضررت بشكل كبير. وشملت الأضرار تجريف حوالي 4 كم من الشوارع، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل والمحلات التجارية، وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وبينت أن طواقمها تعمل جاهدة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة على تأمين إعادة الحياة إلى المخيمين وضمان عودة الخدمات الأساسية للمواطنين بأسرع وقت ممكن، من خلال تكثيف جهود فرقها وآلياتها في المنطقة لتخفيف معاناة الأهالي المتضررين.

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