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الرئيس يهنئ الرئيس ترمب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية

11/6/2024 7:09:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، السيد دونالد ترمب، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، متمنيا له النجاح .
وأعرب سيادته في برقية التهنئة، عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترمب من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا التزام شعبنا بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.
وقال الرئيس: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

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