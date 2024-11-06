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الاحتلال يعيق العمل في بناء جدار استنادي بالأغوار الشمالية

11/6/2024 7:09:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العمل في جدار استنادي في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس المجلس القروي في كردلا غسان فقها، بأن الاحتلال اقتحم القرية، ومنع العمال من استكمال بناء جدار استنادي بطول 150 مترا، بحجة عدم الترخيص، إذ إن الاحتلال رفض منح ترخيص لبناء الجدار.

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