الاحتلال يعيق العمل في بناء جدار استنادي بالأغوار الشمالية

الاحتلال يعيق العمل في بناء جدار استنادي بالأغوار الشمالية
التاريخ
11/6/2024 7:09:20 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العمل في جدار استنادي في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس المجلس القروي في كردلا غسان فقها، بأن الاحتلال اقتحم القرية، ومنع العمال من استكمال بناء جدار استنادي بطول 150 مترا، بحجة عدم الترخيص، إذ إن الاحتلال رفض منح ترخيص لبناء الجدار.
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