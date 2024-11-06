إصابة مواطنة برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / - أصيبت مواطنة، ظهر اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الحي في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقها نقلت إصابة لفتاة تبلغ من العمر (25 عاماً) بعد إصابتها بالرصاص الحي في الظهر، ويجري نقلها إلى المستشفى.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين منذ قرابة 12 ساعة، إذ اقحمت آليات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الأربعاء برفقة جرافة عسكرية، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت شاباً، ودمرت أجزاءً واسعة من شوارع المخيم ومداخله، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في اجزاء من مدينة جنين ومخيمها.

ودفعت قوات الاحتلال بآلياتها إلى البلدة القديمة من مدينة جنين، مع تواصل تحليق الطيار الاستطلاعي المكثف في سماء المدينة.