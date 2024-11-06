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قوات الاحتلال تقتحم سلفيت والزاوية وتنفذ عمليات اعتداء ودهم واسعة

11/6/2024 5:11:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت من مدخلها الشمالي، فجر اليوم الأربعاء، وسط إطلاق لقنابل الصوت التي بثت الذعر في صفوف المواطنين.

ورافق الاقتحام انتشار واسع لقوات مشاة الاحتلال في عدة أحياء رئيسية من المدينة، بما في ذلك شارعي الداخلية والصحة، ودواري العين والحرية، مما زاد من التوتر في المدينة وأربك حركة المواطنين.

وفي تصعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت، حيث قامت بمداهمة عدة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين، إضافة إلى الاعتداء على بعضهم.

تأتي هذه الاقتحامات لقوات الاحتلال ضمن سلسلة من عمليات التصعيد في مدن وبلدات الضفة الغربية، في ظل استمرار عمليات الاعتقال والاعتداءات المختلفة.

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