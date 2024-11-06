الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبا واعتقلت كلا من: محمد معتز أبو اسنينة، وأكرم عمران الصوص.
كما اقتحمت تلك القوات بلدتي السموع والظاهرية جنوب الخليل وانتشرت على الطرق بمحيط منازل المواطنين ما أعاق تنقلهم دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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