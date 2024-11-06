الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبا واعتقلت كلا من: محمد معتز أبو اسنينة، وأكرم عمران الصوص.

كما اقتحمت تلك القوات بلدتي السموع والظاهرية جنوب الخليل وانتشرت على الطرق بمحيط منازل المواطنين ما أعاق تنقلهم دون أن يبلغ عن اعتقالات.