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الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

11/6/2024 5:11:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبا واعتقلت كلا من: محمد معتز أبو اسنينة، وأكرم عمران الصوص.

كما اقتحمت تلك القوات بلدتي السموع والظاهرية جنوب الخليل وانتشرت على الطرق بمحيط منازل المواطنين ما أعاق تنقلهم دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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