تدمير أكثر من 37 بلدة وأكثر من 49,000 منزل في لبنان

(MENAFN
) منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023، تم تدمير أكثر من 37 بلدة، وأكثر من 49,000 منزل، وفقًا لمصدر رسمي لبناني, وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع دمار واسع النطاق، لا سيما في جنوب لبنان، حيث تم تدمير البلدات بالكامل وتحويلها إلى أنقاض.
وأوضحت الوكالة أن أكثر من 40,000 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، وتمددت الأضرار على مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من الحدود الجنوبية، من الناقورة إلى مشارف خيام, وقد وثقت وسائل إعلام مثل وكالة "الأناضول" الدمار الواسع، حيث أصبحت البلدات في جنوب لبنان خالية من السكان، فيما تم تهجير سكانها, كما أن مقاتلي حزب الله يواصلون مقاومة العمليات البرية الإسرائيلية، مما أسفر عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي, وفي اليوم السابق، أفيد بمقتل خمسة لبنانيين وإصابة ثمانية آخرين في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، بما في ذلك المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية, وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة حوارة طعلة في منطقة البقاع الشرقي, وكانت الضحايا، وهم الإخوة ناتالي ورايد ومحمد نجي دندش، من عائلة مهجرة من بلدة بعلبك, كما أصيبت والدتهم إيمان فوزات حبيب، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة إضافيتين في غارة بالطائرات المسيرة استهدفت سيارة في بلدة طليا في البقاع, وفي منطقة الشوف، أصيب سبعة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على بلدة الجية، وتم نقلهم إلى مستشفى سيبلين الحكومي, وفي منطقة النبطية في جنوب لبنان، لا تزال التحقيقات جارية حول غارة على منزل في حي رأس المطار في دير الزهراني، حيث لم يتم تأكيد عدد الضحايا حتى الآن.
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