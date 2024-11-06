القوات العسكرية الإسرائيلية تقوم بتكثيف عملياتها في الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
) قامت القوات العسكرية الإسرائيلية بتكثيف عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، حيث أُرسلت تعزيزات إلى مدينة طولكرم واستمرت الاقتحامات في عدة بلدات أخرى, ووفقًا للمصادر الفلسطينية، أسفرت هذه العمليات العسكرية عن استشهاد أربعة فلسطينيين واعتقال 15 آخرين منذ صباح أمس, وقد أرسلت القوات الإسرائيلية مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى مدينة طولكرم، مصحوبة بجرافات، كما تم نشر قناصة في مناطق متعددة من المدينة، بما في ذلك محيط مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين, وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية بدأت عملية هدم للطرق والبنية التحتية في عدة مناطق داخل طولكرم.
ووقعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية الشمالية, كما شنت القوات الإسرائيلية عملية مداهمة في حي ثَانَبة في طولكرم، حيث قامت بحصار منزل واعتقال فلسطيني, وفي مدينة طوباس، استمرت القوات الإسرائيلية في عملياتها في مخيم الفارعة للاجئين في جنوب المحافظة، حيث تم تنفيذ مداهمات وتفتيش عدة منازل, وفي بلدتي بورين ومدامة جنوب نابلس في الضفة الغربية الشمالية، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات مداهمة طالت العديد من المنازل، وتسببت في إحداث دمار في ممتلكات الفلسطينيين واعتقال عدد من السكان, كما أفادت التقارير بأنه تم إغلاق الطرق في البلدتين باستخدام التلال الترابية وفرض حظر تجوال فيهما.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون خلال الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية في بلدة طمون في طوباس وقرية الشهداء في جنين شمال الضفة الغربية, وأشارت الوزارة إلى أن اثنين من الشهداء ينتميان إلى نفس العائلة وكانا قد استشهدا جراء غارة جوية استهدفت منزلهما في قرية الشهداء بالقرب من قباطية جنوب جنين.
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