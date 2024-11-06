(MENAFN
) تسخن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بسرعة، حيث يتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب
ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في سباق محتدم نحو البيت الأبيض, ومع بدء ظهور أولى النتائج، نجح كلا المرشحين في تحقيق انتصارات في ولايات حاسمة، لكن المعركة من أجل الرئاسة لا تزال بعيدة عن الحسم, وبينما يحافظ كل منهما على معاقله الانتخابية الرئيسية، أصبح السباق من أجل الحصول على 270 صوتًا في المجمع الانتخابي من أكثر السباقات تنافسية وإثارة في تاريخ الانتخابات الأمريكية الحديث, وبحسب النتائج الأولية، حقق ترامب تقدمًا كبيرًا، خاصة في الولايات التي تميل تاريخيًا إلى الجمهوريين، ليجمع حتى الآن 198 صوتًا انتخابيًا, من بين الولايات التي فاز بها حتى الآن: إنديانا، كنتاكي، فيرجينيا الغربية، أوكلاهوما، فلوريدا، ألاباما، ميسيسيبي، تينيسي، كارولينا الجنوبية، أركنساس، نبراسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، وايومنغ، لويزيانا، أوهايو، تكساس، بالإضافة إلى ميزوري، مونتانا ويوتا, هذه الانتصارات قد عززت موقف ترامب مع تقدم السباق، لكن العديد من الولايات الحاسمة لا تزال غير محسومة.
ومن جهة أخرى، تمكنت هاريس من الفوز في عدة ولايات تميل تقليديًا لصالح الديمقراطيين، بما في ذلك فيرمونت، ماريلاند، كونيتيكت، ماساتشوستس، رود آيلاند، نيوجيرسي، ديلاوير، إلينوي، نيويورك وكولورادو, حتى الآن، حصلت هاريس على 109 أصوات انتخابية، متأخرة عن ترامب بفارق كبير, ومع ذلك، ومع بقاء عدة ولايات حاسمة في الساحة، لا يزال مصير الانتخابات غير مؤكد، والسباق بعيد عن النهاية, وعلى الرغم من كثافة النشاط والنتائج الأولية، لا يزال الطريق نحو الفوز طويلاً, فالتصويت مستمر في جميع أنحاء البلاد، مع إغلاق بعض مراكز الاقتراع في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) في ولايات مثل إنديانا وكنتكي, وبسبب الإقبال الكبير على التصويت وطبيعة فرز الأصوات المستمر، من المتوقع أن تستغرق النتائج النهائية أيامًا حتى تتضح بشكل كامل, لا يزال الناخبون يتوافدون على مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد، وقد تغير هذه الأصوات النتيجة، خصوصًا في الولايات المتأرجحة.
في حين ستتوقف نتيجة الانتخابات بشكل كبير على نتائج عدة ولايات متأرجحة، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الرئيس المقبل, تشمل هذه الولايات: أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا، وويسكونسن, وقد شهدت هذه الولايات حملات انتخابية مكثفة من كلا المرشحين خلال الأشهر الماضية، حيث تم ضخ الكثير من الموارد في هذه المناطق الحاسمة, من المتوقع أن تكون نتائج هذه الولايات متقاربة، وقد تكون أصواتها الانتخابية هي العامل الحاسم في هذا السباق الضيق, ومن جانب آخر، أدلى ترامب بصوته بالقرب من منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وأوضح أنه يعتزم احترام نتائج الانتخابات، بشرط أن تكون العملية الانتخابية عادلة, وقال في تصريح للصحفيين: "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت الانتخابات عادلة، سأكون أول من يعترف بهزيمتي, " تعكس تصريحاته التزامه بالاحترام الكامل لنتائج الانتخابات، رغم أنه قد أبدى في وقت سابق مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
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