تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ((جيتور)) موديل 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت مجموعة القصراوى، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيتور، وستروين، وجاك)) فى مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارات العلامة الصينية جيتور ؛ وهى ((X90 PLus – X70 plus – Dashing – T2)) موديل 2025، داخل السوق المحلى، باستثناء طراز الـ ((X70)) موديل 2024.
جيتور X70
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وطرحت الشركة ((جيتور X70)) موديل 2024 بفئتين مختلفتين من التجهيزات، الفئة الأولى ((Comfort)) بسعر 1.260 ألف جنيه، والفئة الثانية ((Luxury)) بسعر 1.350 ألف جنيه.
جيتور X70 بلس
وتقدم السيارة ((جيتور X70 بلس)) موديل 2025 داخل السوق المحلى بفئة واحدة، وهى ((Luxury)) بسعر 1.480 مليون جنيه.
جيتور X90 بلس
وتتوافر الشركة ((جيتور X90 بلس)) أيضاً فى مصر بفئة واحدة فقط من التجهيزات، وهى ((Luxury)) بنحو 1.764 مليون جنيه.
جيتور داشينج الجديدة
وقدم الوكيل المحلى لـ((جيتور))، سيارات ((جيتور داشينج)) عبر 3 فئات مختلفتين من التجهيزات لتسجل الفئة الأولى ((Comfort)) بسعر 1.410 مليون جنيه، والفئة الثانية هى ((Luxury)) بسعر 1.520 مليون جنيه، الفئة الثانية هى ((Luxury 1.6)) بسعر 1.690 مليون جنيه.
جيتور T2
وكشفت الشركة عن إتاحة ((جيتور T2)) موديل 2025 بفئتين مختلفتين من التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة المزودة بمحرك سعة 1500 سي سي 1.880 مليون جنيه، بينما سيتم تسليم الفئة المزودة بمحرك سعة 2000 سي سي من خلال المنطقة الحرة.
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