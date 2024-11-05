تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ((جيتور)) موديل 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مجموعة القصراوى، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيتور، وستروين، وجاك)) فى مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارات العلامة الصينية جيتور ؛ وهى ((X90 PLus – X70 plus – Dashing – T2)) موديل 2025، داخل السوق المحلى، باستثناء طراز الـ ((X70)) موديل 2024.

جيتور X70

موضوعاتسيارات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية تنتقل لوكيل جديد المالية: ندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء ((القصراوي)) تطلق ((جيتور T2)) بسعر 1.880 مليون جنيه

وطرحت الشركة ((جيتور X70)) موديل 2024 بفئتين مختلفتين من التجهيزات، الفئة الأولى ((Comfort)) بسعر 1.260 ألف جنيه، والفئة الثانية ((Luxury)) بسعر 1.350 ألف جنيه.

جيتور X70 بلس

وتقدم السيارة ((جيتور X70 بلس)) موديل 2025 داخل السوق المحلى بفئة واحدة، وهى ((Luxury)) بسعر 1.480 مليون جنيه.

جيتور X90 بلس

وتتوافر الشركة ((جيتور X90 بلس)) أيضاً فى مصر بفئة واحدة فقط من التجهيزات، وهى ((Luxury)) بنحو 1.764 مليون جنيه.

جيتور داشينج الجديدة

وقدم الوكيل المحلى لـ((جيتور))، سيارات ((جيتور داشينج)) عبر 3 فئات مختلفتين من التجهيزات لتسجل الفئة الأولى ((Comfort)) بسعر 1.410 مليون جنيه، والفئة الثانية هى ((Luxury)) بسعر 1.520 مليون جنيه، الفئة الثانية هى ((Luxury 1.6)) بسعر 1.690 مليون جنيه.

جيتور T2

وكشفت الشركة عن إتاحة ((جيتور T2)) موديل 2025 بفئتين مختلفتين من التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة المزودة بمحرك سعة 1500 سي سي 1.880 مليون جنيه، بينما سيتم تسليم الفئة المزودة بمحرك سعة 2000 سي سي من خلال المنطقة الحرة.