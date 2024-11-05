العراق يوقع عقداً لتطوير حقل غاز المنصورية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء العراقية في يوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر، في إشارة لإعلان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي السيد حيان عبد الغني الأسود، بأن االعراق وقع عقداً لتطوير حقل غاز المنصورية حيث سيتم مبدأياً استخراج 300 متر مكعب يومياً.

وقع العقد بين الائتلاف التجاري الذي تشكله كل من شركة Jera الآسيوية وشركة العراق، حيث يقع الحقل في محافظة ديالى. ووفقاً للوزير الأسود، يعتبر حقل المنصورية حقلاً واعداً في انتاج الغاز وسيساهم في تلبية احتياجات البلاد. كما أضاف إلى أن عقود أخرى في في جولات جديدة من التراخيص ستمكن العراق من انتاج 850 متر مكعب إضافي من الغاز و750 ألف برميل من النفط.

وتجدر الإشارة إلى أن العراق منتج ومصدر كبير للنفط. ووفقاً للخبر الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية الأسبوع الماضي، فقد صَدَّرَ العراق في أيلول/ سبتمبر 99.3 مليون برميل من النفط الخام، حيث تم إرسال 306.7 ألف برميل من إجمالي الصادرات إلى الأردن. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحصائية قد صدرت عن شركة تسويق النفط العراقية – Somo.

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©Ahmad Al Rubaye/AFP

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