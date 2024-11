MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء العراقية في يوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر، في إشارة لإعلان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي السيد حيان عبد الغني الأسود، بأن االعراق وقع عقداً لتطوير حقل غاز المنصورية حيث سيتم مبدأياً استخراج 300 متر مكعب يومياً.

وقع العقد بين الائتلاف التجاري الذي تشكله كل من شركة Jera الآسيوية وشركة العراق، حيث يقع الحقل في محافظة ديالى. ووفقاً للوزير الأسود، يعتبر حقل المنصورية حقلاً واعداً في انتاج الغاز وسيساهم في تلبية احتياجات البلاد. كما أضاف إلى أن عقود أخرى في في جولات جديدة من التراخيص ستمكن العراق من انتاج 850 متر مكعب إضافي من الغاز و750 ألف برميل من النفط.

وتجدر الإشارة إلى أن العراق منتج ومصدر كبير للنفط. ووفقاً للخبر الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية الأسبوع الماضي، فقد صَدَّرَ العراق في أيلول/ سبتمبر 99.3 مليون برميل من النفط الخام، حيث تم إرسال 306.7 ألف برميل من إجمالي الصادرات إلى الأردن. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحصائية قد صدرت عن شركة تسويق النفط العراقية – Somo.

اقرأ كذلك:

البرازيل تضاعف مبيعاتها من لحوم الدجاج إلى العراق



©Ahmad Al Rubaye/AFP

The post العراق يوقع عقداً لتطوير حقل غاز المنصورية appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .