اتفاقية تعاون بين المغرب وشركة إمبراير البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وقعت شركة صناعة الطائرات البرازيلية امبراير والحكومة المغربية يوم الخميس 30 تشرين الاول/ أكتوبر خلال مراكش الدولي للطيران على مذكرة تفاهم تضمنت مجالات الدفاع والطيران التجاري والنقل الجوي المدني. ووفقاً لبيان صادر عن الشركة البرازيلية، فقد حدد الطرفان فرص الأعمال القادرة على تحقيق نتائج ايجابية لكلا الطرفين على المدى القصير والبعيد.

وأفادت شركة امبراير بان هذه الشراكة تهدف إلى تطوير نظام بيئي في المغرب قادر على تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. كما يتضمن المشروع تطوير التدريب والصيانة وإصلاح وإعادة بناء الطائرات، كما يمكن للمشروع بحث التعاون الذي يتضمن البحث والتطوير خاصة في مجال إزالة الكربون والنقل النظيف ووقود الطائرات المستدام والطيران المستدام.

من ناحيته، أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي السيد رياض مزور بأن الاتفاقية تضع المغرب“كلاعب رئيسي في صناعة الطيران العالمية”، وتعتبر علامة فارقة في تطور الصناعة المحلية وتجذب استثمارات القادة العالميين في هذا القطاع، حيث أكد قائلاً:“ستحفز الاتفاقية تآزراً أعمق بين المغرب وشركة Embraer الشركة الرائدة في صناعة الطيران، لتسريع طموحاتنا المشتركة وتعزيز إمكانات تحقيق إنجازات مبتكرة في قطاع الطيران”.

إمبراير تدعم إعطاء الأولوية للتأهيل.

من ناحيته، أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمبراير للطيران التجاري، السيد أريان ميجر، إن حقيقة أن المغرب تولي الأهمية لتأهيل وتدريب المهنيين هو مدعاة للسرور بالنسبة للشركة حيث قال:“إن تعليم وتمكين وتطوير الشباب الذين هم الأساس لأية صناعة قوية وقيمة مشتركة لكل الطراف. نأمل أن نصنع الفارق معاً، من خلال توسيع هذه الصناعة وتحقيق الفائدة العظمى للجميع”.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمبراير للدفاع والأمن، السيد بوسكو دا كوستا جونيور بأن الشركة ملتزمة بالتعاون مع القوة الجوية الملكية المغربية من أجل وضع الطائرات من طراز C-390 كخيار رئيسي لقدراتها المستقبلية في النقل الجوي التكتيكي. إن الطائرة C-390 هي طائرة للاستخدام العسكري والتي ممكن أن تقوم بمهام تزويد الوقود في الجو وعمليات البحث والانقاذ ونقل المعدات. وتجدر الإشارة إلى أن معرض مراكش للطيران يقام في الفترة من 30 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر.

المصدر/معرض مراكش الدولي للطيران

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