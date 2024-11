اتفاقية تعاون بين المغرب وشركة إمبراير البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وقعت شركة صناعة الطائرات البرازيلية امبراير والحكومة المغربية يوم الخميس 30 تشرين الاول/ أكتوبر خلال مراكش الدولي للطيران على مذكرة تفاهم تضمنت مجالات الدفاع والطيران التجاري والنقل الجوي المدني. ووفقاً لبيان صادر عن الشركة البرازيلية، فقد حدد الطرفان فرص الأعمال القادرة على تحقيق نتائج ايجابية لكلا الطرفين على المدى القصير والبعيد.

وأفادت شركة امبراير بان هذه الشراكة تهدف إلى تطوير نظام بيئي في المغرب قادر على تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. كما يتضمن المشروع تطوير التدريب والصيانة وإصلاح وإعادة بناء الطائرات، كما يمكن للمشروع بحث التعاون الذي يتضمن البحث والتطوير خاصة في مجال إزالة الكربون والنقل النظيف ووقود الطائرات المستدام والطيران المستدام.

من ناحيته، أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي السيد رياض مزور بأن الاتفاقية تضع المغرب“كلاعب رئيسي في صناعة الطيران العالمية”، وتعتبر علامة فارقة في تطور الصناعة المحلية وتجذب استثمارات القادة العالميين في هذا القطاع، حيث أكد قائلاً:“ستحفز الاتفاقية تآزراً أعمق بين المغرب وشركة Embraer الشركة الرائدة في صناعة الطيران، لتسريع طموحاتنا المشتركة وتعزيز إمكانات تحقيق إنجازات مبتكرة في قطاع الطيران”.

إمبراير تدعم إعطاء الأولوية للتأهيل.

من ناحيته، أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمبراير للطيران التجاري، السيد أريان ميجر، إن حقيقة أن المغرب تولي الأهمية لتأهيل وتدريب المهنيين هو مدعاة للسرور بالنسبة للشركة حيث قال:“إن تعليم وتمكين وتطوير الشباب الذين هم الأساس لأية صناعة قوية وقيمة مشتركة لكل الطراف. نأمل أن نصنع الفارق معاً، من خلال توسيع هذه الصناعة وتحقيق الفائدة العظمى للجميع”.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمبراير للدفاع والأمن، السيد بوسكو دا كوستا جونيور بأن الشركة ملتزمة بالتعاون مع القوة الجوية الملكية المغربية من أجل وضع الطائرات من طراز C-390 كخيار رئيسي لقدراتها المستقبلية في النقل الجوي التكتيكي. إن الطائرة C-390 هي طائرة للاستخدام العسكري والتي ممكن أن تقوم بمهام تزويد الوقود في الجو وعمليات البحث والانقاذ ونقل المعدات. وتجدر الإشارة إلى أن معرض مراكش للطيران يقام في الفترة من 30 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر.

المصدر/معرض مراكش الدولي للطيران

