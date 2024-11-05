قطر: صفقات بقيمة 226 مليون دولار في معرض للدفاع

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أبرمت كل من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي (الخوية) في دولة قطر بقيمة 842 مليون ريال قطري أي ما يعادل 226.5 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي، وذلك خلال Milipol Qatar ، معرض الأمن الداخلي والسلامة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر. حيث نشرت وكالة الأنباء القطرية هذا الخبر يوم الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها لجنة معرض Milipol Qatar خلال مؤتمر صحفي، فإن الصفقات قد تمت مع العديد من الشركات العارضة. حيث أبرمت وزارة الداخلية القطرية صفقات بقيمة 566.9 مليون ريال قطري (152.5 مليون دولار)، بينما أبرمت قوى الأمن الداخلي (الخوية) صفقات بقيمة 275 مليون ريال قطري (73.9 مليون دولار). حيث أشارت وكالة الانباء القطري إلى اتفاقيات مع كل من Idemia وشركة المناعي التجارية وسدير للخدمات الطبية، و Multi Services Company وBAE Systems.

كذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية، فقد أقيم المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان:“التكنولوجيا في خدمة الأمن” بمشاركة 42 دولة. حيث عرض المعرض أحدث ابتكارات التكنولوجيا في مجال الأمن، وسوق لمباحثات تتعلق بهذا القطاع. حيث شهد المعرض مشاركة 255 عارضاً من 26 دولة و14500 من الزوار.

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وكالة الأنباء القطرية/ QNA

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