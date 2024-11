قطر: صفقات بقيمة 226 مليون دولار في معرض للدفاع

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أبرمت كل من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي (الخوية) في دولة قطر بقيمة 842 مليون ريال قطري أي ما يعادل 226.5 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي، وذلك خلال Milipol Qatar ، معرض الأمن الداخلي والسلامة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر. حيث نشرت وكالة الأنباء القطرية هذا الخبر يوم الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها لجنة معرض Milipol Qatar خلال مؤتمر صحفي، فإن الصفقات قد تمت مع العديد من الشركات العارضة. حيث أبرمت وزارة الداخلية القطرية صفقات بقيمة 566.9 مليون ريال قطري (152.5 مليون دولار)، بينما أبرمت قوى الأمن الداخلي (الخوية) صفقات بقيمة 275 مليون ريال قطري (73.9 مليون دولار). حيث أشارت وكالة الانباء القطري إلى اتفاقيات مع كل من Idemia وشركة المناعي التجارية وسدير للخدمات الطبية، و Multi Services Company وBAE Systems.

كذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية، فقد أقيم المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان:“التكنولوجيا في خدمة الأمن” بمشاركة 42 دولة. حيث عرض المعرض أحدث ابتكارات التكنولوجيا في مجال الأمن، وسوق لمباحثات تتعلق بهذا القطاع. حيث شهد المعرض مشاركة 255 عارضاً من 26 دولة و14500 من الزوار.

وكالة الأنباء القطرية/ QNA

