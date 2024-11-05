وزير الخارجية يبحث مع سفيري أمريكا والمملكة المتحدة مسارات التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬واستعراض‭ ‬مسار‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬سعيد‭ ‬عبدالخالق‭ ‬سعيد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬استقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السيد‭ ‬أليستر‭ ‬لونج‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬متانة‭ ‬وقوة،‭ ‬واستعراض‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ونموًا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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