وزير الخارجية يبحث مع سفيري أمريكا والمملكة المتحدة مسارات التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، السيد ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء، بحث أوجه العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، واستعراض مسار التعاون القائم بين البلدين، وما يشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي موضع الاهتمام المشترك، حضر اللقاء، السفير سعيد عبدالخالق سعيد رئيس قطاع التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية.
كما استقبل وزير الخارجية السيد أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تمتاز به من متانة وقوة، واستعراض مسار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين التي تشهد تطورًا ونموًا في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة، إلى جانب تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء السفير عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية.
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