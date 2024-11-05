استكمال الاستعدادات المرورية لتأمين معرض البحرين الدولي للطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الترتيبات‭ ‬المرورية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬للحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬المتوقع،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتأمين‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬ونشر‭ ‬دوريات‭ ‬المرور‭ ‬لتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬زوار‭ ‬المملكة‭ ‬وزوار‭ ‬المعرض‭.‬

ودعا‭ ‬جميع‭ ‬السواق‭ ‬المتجهين‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬تعليمات‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬من‭ ‬إرشادات‭ ‬والانتباه‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬لأي‭ ‬تحويلات‭ ‬مرورية‭ ‬قد‭ ‬تتخذ‭ ‬والالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية‭. ‬

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