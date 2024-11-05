استكمال الاستعدادات المرورية لتأمين معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار دورها في إنجاح استضافة مملكة البحرين لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذي يقام تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024، أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة الانتهاء من كافة الاستعدادات المرورية لتأمين الحدث الدولي وانطلاق معرض البحرين الدولي للطيران.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن الترتيبات المرورية تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية للحضور الجماهيري الكبير المتوقع، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وتسهيل الحركة المرورية على جسر الملك فهد ونشر دوريات المرور لتأمين سلامة زوار المملكة وزوار المعرض.
ودعا جميع السواق المتجهين إلى موقع المعرض إلى اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور من إرشادات والانتباه أثناء القيادة لأي تحويلات مرورية قد تتخذ والالتزام بكافة الأنظمة والقواعد المرورية.
كلمات دالة
MENAFN05112024000055011008ID1108854834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.