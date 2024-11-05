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استكمال الاستعدادات المرورية لتأمين معرض البحرين الدولي للطيران

11/5/2024 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬أكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬العميد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المرورية‭ ‬لتأمين‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬وانطلاق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الترتيبات‭ ‬المرورية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬للحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬المتوقع،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتأمين‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬ونشر‭ ‬دوريات‭ ‬المرور‭ ‬لتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬زوار‭ ‬المملكة‭ ‬وزوار‭ ‬المعرض‭.‬

ودعا‭ ‬جميع‭ ‬السواق‭ ‬المتجهين‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬تعليمات‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬من‭ ‬إرشادات‭ ‬والانتباه‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬لأي‭ ‬تحويلات‭ ‬مرورية‭ ‬قد‭ ‬تتخذ‭ ‬والالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية‭. ‬

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