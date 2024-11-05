ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز القدرة التنافسية للبحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات بما يسهم في زيادة وتيرة الاستثمارات التي تعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء، مشيراً سموه إلى ما يشكله القطاع المالي والمصرفي من أهمية في دعم مسارات التنمية المختلفة بالمملكة وإسهامه في دعم النمو الاقتصادي ورفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك إنفستكورب، حيث أشار سموه إلى الأهمية التي تمثلها المؤسسات المالية والمصرفية في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مؤكداً سموه أهمية مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية من خلال تبني الإبداع والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة المبتكرة والذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاع وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك إنفستكورب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتعزيز القطاع المالي والمصرفي وفقاً لأحدث التقنيات وتعزيز البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين.
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