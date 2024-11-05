ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز القدرة التنافسية للبحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬محفوظ‭ ‬العارضي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬إنفستكورب،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬تمثلها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬منه‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬إنفستكورب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬وتعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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