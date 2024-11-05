نتنياهو يقيل غالانت ويعيّن كاتس وزيرا للأمن.. احتجاجات وإغلاق مسالك أيالون

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمن يوآف غالانت من منصبه، وأعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا له؛ وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وإغلقت مسالك "أيالون" ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام تبادل أسرى.

وجاء ذلك في إعلان رسمي صدر عن نتنياهو، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها عن إقالة غالانت، حيث كانت المرة السابقة على خلفية خطة وتشريعات إضعاف جهاز القضاء في أواخر آذار/ مارس 2023؛ قبل أن يتوصلا إلى تسوية على وقع تصاعد الاحتجاجات ضد التشريعات وإقالة غالانت حينها.

ونقل موقع "هآرتس" عن مصادر مقربة منه، قولها إن نتنياهو يدرس مستقبلا إقالة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وغالانت التقيا في مكتب الأول واستمرت جلسة الإقالة لمدة 3 دقائق.

وقال نتنياهو، إن "مهتمي العليا كرئيس حكومة إسرائيل هي الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر المحقق، وفي خضم الحرب مطلوب أكثر من أي وقت مضى الثقة الكاملة بين رئيس الحكومة ووزير الأمن".

وأضاف "على الرغم من وجود هذه الثقة والعمل المثمر في الأشهر الأولى من المعركة، إلا أن هذه الثقة تصدعت بيني وبين وزير الأمن في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "برزت بيننا فجوات كبيرة في إدارة المعركة، ورافقها تصريحات وتصرفات تتعارض مع قرارات الحكومة والكابينيت".

وذكر نتنياهو أنه "قمت بمحاولات عديدة لسد هذه الفجوات، إلا أنها تواصلت واتسعت، كما أنها وصلت إلى الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى الأعداء الذين استمتعوا بذلك واستفادوا منها كثيرا".

وتابع أن "الآراء المختلفة في المناقشات المفتوحة الجميع يعرفها، ومن يعرفني هذه هي طريقتي في إجراء المناقشات والتقييمات والقرارات، لكن أزمة الثقة التي برزت تدريجيا بيني وبين وزير الأمن أصبحت علنية، وهذه الأزمة لا تسمح بمواصلة سليمة لإدارة المعركة".

وقال نتنياهو إنه "لست وحدي من يقول ذلك، إنما غالبية أعضاء الحكومة ومعظم أعضاء الكابينيت، وهم يشاركون هذا الشعور بأنه من المستحيل الاستمرار على هذا النحو. على ضوء ذلك قررت إنهاء ولاية وزير الأمن، وعينت بدلا منه الوزير يسرائيل كاتس، كما تحدثت مع الوزير غدعون ساعر وعرضت عليه الانضمام مع كتلته إلى الائتلاف وشغل منصب وزير الخارجية".

وختم بالقول، إن "انضمامه (ساعر) وكتلته سيضيف إلى استقرار الائتلاف والحكومة، هذا أمر مهم للغاية في أي وقت وخصوصا في أيام الحرب. أنا مقتنع بأن هذه الخطوات ستعزز الحكومة والكابينيت وستحولهما إلى هيئات تعمل معا في تعاون مشترك من أجل أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، ومن أجل انتصارنا".

وذكر غالانت بعد إقالته في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "أمن إسرائيل كان وسيبقى مهمة حياتي".



