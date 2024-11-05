Wednesday, 06 November 2024 03:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية

11/5/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيول‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أطلقت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭ ‬باتجاه‭ ‬بحر‭ ‬الشرق‭ ‬المعروف‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬بحر‭ ‬اليابان،‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬القصيرة‭ ‬المدى‮»‬‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ (‬الإثنين‭ ‬22‭:‬30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬باتجاه‭ ‬المياه‭ ‬الواقعة‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تحسّبا‭ ‬لعمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬جديدة،‭ ‬عزّزت‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلّحة‭ ‬مراقبتها‭ ‬ويقظتها‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬المتّصلة‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬وطوكيو‭. ‬وفي‭ ‬طوكيو،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬شيغيرو‭ ‬إيشيبا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬رصدت‭ ‬إطلاق‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عدّة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬‮«‬سقطت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نعتقد‭ ‬خارج‮»‬‭ ‬المنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭ ‬اليابانية‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬غداة‭ ‬إجراء‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد‭ ‬مناورات‭ ‬جوية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬صاروخا‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭. ‬وجرت‭ ‬المناورات‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيّا‭ ‬عابرا‭ ‬للقارات‭ ‬يعمل‭ ‬بالوقود‭ ‬الصلب‭. ‬وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬فإنّ‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأقوى‭ ‬والأبعد‭ ‬مدى‭ ‬في‭ ‬ترسانة‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬وبإمكانه‭ ‬بلوغ‭ ‬البرّ‭ ‬الرئيسي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬الصاروخ‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬العابر‭ ‬للقارات‭ ‬حلّق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعلى‭ ‬ولمسافة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬صاروخ‭ ‬سابق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬اللتان‭ ‬تتبّعتاه‭ ‬بالوقت‭ ‬الحقيقي‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬استعراض‭ ‬للقوة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬اتهمها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينكسي‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬بإرسال‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭. ‬

وتأتي‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬وزيرَي‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بسحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬نُشروا‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2022‭. ‬

وأجرت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬مناورة‭ ‬جوية‭ ‬مشتركة‭ ‬شملت‭ ‬قاذفة‭ ‬قنابل‭ ‬استراتيجية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬البالستي‭ ‬العابر‭ ‬للقارات‭. ‬وتثير‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬غضب‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬تدريبات‭ ‬لغزو‭ ‬مستقبلي‭ ‬لأراضيها‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬كيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ،‭ ‬شقيقة‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون،‭ ‬أن‭ ‬المناورات‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬إلا‭ ‬توضيح‭ ‬جديد‭ (...) ‬للطبيعة‭ ‬العدوانية‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬للعدو‭ ‬تجاه‭ ‬جمهوريتنا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية،‭ ‬أكّدت‭ ‬كيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ‭ ‬أن‭ ‬المناورات‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الدليل‭ ‬القاطع‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وضرورة‭ ‬وجود‭ ‬خط‭ ‬تطوير‭ ‬القوة‭ ‬النووية‭ ‬الذي‭ ‬اخترناه‭ ‬ووضعه‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‮»‬‭. ‬وحذّرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬‮«‬إخلال‭ ‬بتوازن‭ ‬القوى‭ ‬بين‭ ‬المتنافسين‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬يعني‭ ‬حربا‮»‬‭.‬

MENAFN05112024000055011008ID1108854547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث