كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تحسّبا‭ ‬لعمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬جديدة،‭ ‬عزّزت‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلّحة‭ ‬مراقبتها‭ ‬ويقظتها‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬المتّصلة‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬وطوكيو‭. ‬وفي‭ ‬طوكيو،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬شيغيرو‭ ‬إيشيبا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬رصدت‭ ‬إطلاق‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عدّة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬‮«‬سقطت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نعتقد‭ ‬خارج‮»‬‭ ‬المنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭ ‬اليابانية‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬غداة‭ ‬إجراء‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد‭ ‬مناورات‭ ‬جوية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬صاروخا‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭. ‬وجرت‭ ‬المناورات‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيّا‭ ‬عابرا‭ ‬للقارات‭ ‬يعمل‭ ‬بالوقود‭ ‬الصلب‭. ‬وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬فإنّ‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأقوى‭ ‬والأبعد‭ ‬مدى‭ ‬في‭ ‬ترسانة‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬وبإمكانه‭ ‬بلوغ‭ ‬البرّ‭ ‬الرئيسي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬الصاروخ‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬العابر‭ ‬للقارات‭ ‬حلّق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعلى‭ ‬ولمسافة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬صاروخ‭ ‬سابق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬اللتان‭ ‬تتبّعتاه‭ ‬بالوقت‭ ‬الحقيقي‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬استعراض‭ ‬للقوة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬اتهمها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينكسي‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬بإرسال‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭. ‬

وتأتي‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬وزيرَي‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بسحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬نُشروا‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2022‭. ‬

وأجرت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬مناورة‭ ‬جوية‭ ‬مشتركة‭ ‬شملت‭ ‬قاذفة‭ ‬قنابل‭ ‬استراتيجية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬البالستي‭ ‬العابر‭ ‬للقارات‭. ‬وتثير‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬غضب‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬تدريبات‭ ‬لغزو‭ ‬مستقبلي‭ ‬لأراضيها‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬كيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ،‭ ‬شقيقة‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون،‭ ‬أن‭ ‬المناورات‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬إلا‭ ‬توضيح‭ ‬جديد‭ (...) ‬للطبيعة‭ ‬العدوانية‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬للعدو‭ ‬تجاه‭ ‬جمهوريتنا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية،‭ ‬أكّدت‭ ‬كيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ‭ ‬أن‭ ‬المناورات‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الدليل‭ ‬القاطع‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وضرورة‭ ‬وجود‭ ‬خط‭ ‬تطوير‭ ‬القوة‭ ‬النووية‭ ‬الذي‭ ‬اخترناه‭ ‬ووضعه‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‮»‬‭. ‬وحذّرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬‮«‬إخلال‭ ‬بتوازن‭ ‬القوى‭ ‬بين‭ ‬المتنافسين‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬يعني‭ ‬حربا‮»‬‭.‬