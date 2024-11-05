الملك: مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات وظروف المنطقة لن تؤثر على مسيرة تقدمه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
- الملك: الأردن سيبقى دائما بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
- الملك: الجيش العربي والأجهزة الأمنية يقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن.
- الملك مخاطبا نشامى الجيش: معكم ومن خلالكم مستمرون بالوقوف مع أشقائنا، لأن الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الأردن سيبقى دائما بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن.
وعبر جلالة الملك خلال زيارة لقيادة المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن ثقته واعتزازه بحملة شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد.
وقال جلالته مخاطبا نشامى الجيش، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، "معكم ومن خلالكم، مستمرون بالوقوف مع أشقائنا، ونؤكد دائما أن مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأن الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء"، مشددا على أن ظروف المنطقة لن تؤثر على مسيرة تقدمه.
ووجه جلالة الملك تحياته لكل منتسبي القوات المسلحة في مواقعهم كافة، واصفا إياهم بالنشامى، أصحاب الجباه المرفوعة والقيم الأصيلة.
وقال جلالته "عندما أكون بينكم في ميادين الشرف والبطولة، تشدون من عزيمتي، وترفعون معنوياتي، وأكون متأكدا أن الأردن والأردنيين كلهم بخير، فأنتم الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأفتخر بكم مثل كل أردني وأردنية".
وأشاد جلالة الملك بنشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية الملكية في غزة، الحريصين على معالجة إخوانهم الفلسطينيين في المستشفيات الميدانية، مشيرا إلى أن هذا نابع من عقيدة الجيش العربي وواجبه.
واستمع جلالته خلال الزيارة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد المنطقة عن المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية وخطط التطوير والتحديث بالمنطقة، مؤكدا جاهزية تشكيلاتها ووحداتها في الدفاع عن الوطن.
ودوّن جلالة الملك كلمة في سجل الزوار. -(بترا)
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