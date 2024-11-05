الملك: مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات وظروف المنطقة لن تؤثر على مسيرة تقدمه

- الملك: الأردن سيبقى دائما بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.



- الملك: الجيش العربي والأجهزة الأمنية يقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن.



- الملك مخاطبا نشامى الجيش: معكم ومن خلالكم مستمرون بالوقوف مع أشقائنا، لأن الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.



أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الأردن سيبقى دائما بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن.



وعبر جلالة الملك خلال زيارة لقيادة المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن ثقته واعتزازه بحملة شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد.



وقال جلالته مخاطبا نشامى الجيش، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، "معكم ومن خلالكم، مستمرون بالوقوف مع أشقائنا، ونؤكد دائما أن مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأن الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء"، مشددا على أن ظروف المنطقة لن تؤثر على مسيرة تقدمه.



ووجه جلالة الملك تحياته لكل منتسبي القوات المسلحة في مواقعهم كافة، واصفا إياهم بالنشامى، أصحاب الجباه المرفوعة والقيم الأصيلة.



وقال جلالته "عندما أكون بينكم في ميادين الشرف والبطولة، تشدون من عزيمتي، وترفعون معنوياتي، وأكون متأكدا أن الأردن والأردنيين كلهم بخير، فأنتم الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأفتخر بكم مثل كل أردني وأردنية".



وأشاد جلالة الملك بنشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية الملكية في غزة، الحريصين على معالجة إخوانهم الفلسطينيين في المستشفيات الميدانية، مشيرا إلى أن هذا نابع من عقيدة الجيش العربي وواجبه.



واستمع جلالته خلال الزيارة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد المنطقة عن المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية وخطط التطوير والتحديث بالمنطقة، مؤكدا جاهزية تشكيلاتها ووحداتها في الدفاع عن الوطن.



ودوّن جلالة الملك كلمة في سجل الزوار. -(بترا)

























