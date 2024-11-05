انطلاق فعالية 11.11 على أمازون الإمارات مع عروض مميزة للعملاء وتخفيضات حصرية لأعضاء "برايم"

(MENAFN
- IPN) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر 2024: أعلنت أمازون الإمارات عن إطلاق عروض هذا العام من فعالية تخفيضات 11.11 السنوية، والتي تقدم للعملاء والمتسوقين في دولة الإمارات خيارات استثنائية للتوفير. وتبدأ الفعالية من 8 نوفمبر وتستمر حتى 12 نوفمبر على موقع ، مع فرصة التسوق المبكر لأعضاء برنامج أمازون "برايم" في الدولة ابتداءً من منتصف ليل 7 نوفمبر.
وتوفر تخفيضات 11.11 آلاف العروض على موقع Amazon.ae، والتي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات من جميع الفئات، مثل المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، وأجهزة أمازون، ومنتجات المنزل، والمطبخ، والأزياء، والتجميل، والمواد الغذائية الطازجة والمستلزمات اليومية، إلى جانب منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والدولية مثل "بلاك اند ديكر"، و"ديلونجي"، و"نوتريكوك"، و"فيليبس"، و"دايسون"، و"سوني"، و"جو برو" و"سامسونج"، و"أبل"، و"بلاي ستيشن"، و"سونوس"، و"سينهايزر"، و"جوجل نيست"، و"مايكل كورس"، و"بوس"، و"جيس"، و"نايكي"، و"لاكوست"، و"راي بان"، و"نيفيا"، و"لوريال"، و"مايبيلين"، و"اريال"، و"كمفرت"، و"برسيل"، و"بامبرز"، و"تيلدا"، و"أبو قوس"، و"لافازا"، و"ليغو"، و"باربي". وسوف تشمل فعالية 11.11 على موقع Amazonعروض على منتجات من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة، وأمازون ألمانيا، والتي يمكن شراؤها عبر متجر أمازون العالمي.
وبهذه المناسبة، قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تشكل فعالية تخفيضات 11.11 السنوية انطلاقة قوية لموسم التسوق في نهاية العام، وستكون هذه النسخة من الفعالية مميزة للغاية للعملاء لشراء مستلزماتهم اليومية وتلبية رغباتهم ، مع فرص التوفير والقيمة الاستثنائية التي تقدمها لهم. يسرنا أن نقدم لعملائنا في دولة الإمارات على موقع Amazon.aeآلاف العروض المذهلة من أشهر العلامات التجارية، والخصومات الإضافية من خلال شراكاتنا مع المصارف المحلية، بالإضافة مجموعة أوسع من خيارات الدفع المرنة والملائمة مثل خدمة "تسوق الآن وادفع لاحقاً"، والتقسيط من دون فوائد."
وأضاف ستيفانو: "ما زال برنامج أمازون "برايم" الخيار الأمثل للاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها أمازون وزيادة فرص التوفير خلال فعالية تخفيضات 11.11، والتي تشمل الوصول الحصري إلى العروض والمواد الغذائية الطازجة والمستلزمات اليومية من "أمازون فرش" وخدمات التوصيل المجانية".
المزيد من التوفير مع برنامج أمازون "برايم" خلال فعالية 11.11
يمكن لأعضاء برنامج أمازون "برايم" الوصول الحصري والمبكر إلى تخفيضات 11.11 بدءاً من 7 نوفمبر، مع الاستمتاع بفرص التوفير على المواد الغذائية الطازجة والمستلزمات اليومية من "أمازون فرش" و خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم أو في اليوم التالي، بالإضافة إلى التوصيل الدولي المجاني والخصومات المصرفية الفورية الحصرية.
تُعَد فعالية تخفيضات 11.11 السنوية الوقت المثالي للانضمام إلى برنامج أمازون "برايم" على من خلال الاشتراك في العضوية الشهرية مقابل 16 درهماً في الشهر فقط أو السنوية مقابل 140 درهماً فقط. وتُعَد عضوية أمازون "برايم" أفضل طريقة للاستمتاع بمزايا أمازون المتنوعة خلال مواسم التسوق الكبرى مثل فعالية تخفيضات 11.11، بالإضافة إلى المزايا الأخرى للعضوية على مدار العام، بما في ذلك مزايا التسوق والترفيه التي تشمل خدمة التوصيل المجاني، و أمازون فرش" واشتراك مجاني في خدمة ديليفرو بلس وبرايم فيديو، وألعاب الفيديو من "برايم".
لمحة عن أفضل العروض خلال فعالية تخفيضات 11.11 على Amazon
أبرز العروض المتاحة للعملاء في الإمارات خلال فعالية تخفيضات 11.11 السنوية:
الإلكترونيات
• تخفيضات تصل إلى 50% على سماعات الرأس اللاسلكية، والميكروفونات، ومكبرات الصوت، من "سوني"، و"جي بي إل"، و"مارشال"، و"ساوند كور"، و"سونوس"، و"هولي لاند"، و"سينهايزر"ـ
• تخفيضات تصل إلى 47% على الشواحن المتنقلة، وملحقات الشحن من "أنكر"، و"أوجرين"، و"آي إن آي يو".
• تخفيضات تصل إلى 39% على الهواتف المحمولة وملحقاتها من "أبل"، و"سامسونج"، و"أونور"، و"وان بلس".
• تخفيضات تصل إلى 31% على الساعات الذكية من "سامسونج" و"شاومي".
• تخفيضات تصل إلى 30% على الكاميرات والملحقات من "سوني"، و"جو برو"، و"جوجل نيست"، و"دي جي إل".
أجهزة أمازون
• تخفيضات تصل إلى 48% على أجهزة Ring.
• تخفيضات تصل إلى 27% على أجهزة Kindle.
الألعاب
• تخفيضات تصل إلى 35% على بلاي ستيشن، وسماعات الرأس، وأجهزة التحكم من "سوني".
• تخفيضات تصل إلى 35% شاشات الألعاب من علامات تجارية بما فيها "شاومي".
المنزل
• تخفيضات تصل إلى 46% على المكواة ومكواة البخار من "فيليبس".
• تخفيضات تصل إلى 39% على المكانس الكهربائية والمماسح من "دايسون"، و"دريم"، و"روبوك"، و"يوفي"، و"كومفي".
• تخفيضات تصل إلى 29% على أجهزة تنقية الهواء وأجهزة إزالة الرطوبة ورؤوس الدش الأيونية من "ليفويت"، و"بلو"، و"برو بريز".
المطبخ
• تخفيضات تصل إلى 50% على المقالي الهوائية وأطقم الطهي من "نينجا"، و"فيليبس"، و"نوتري كوك"، و"تيفال".
• تخفيضات تصل إلى 29% على الثلاجات وغسالات الصحون والغسالات ومواقد الطهي من "سيمينز"، و"سوبر جينرال"، و"ميديا"، و"هايسنس".
• تخفيضات تصل إلى 32% على ماكينات القهوة من "ديلونجي".
• تخفيضات تصل إلى 25% على أجهزة مطبخ متعددة المهام من علامات تجارية بما في ذلك "بلاك أند ديكر".
والمواد الغذائية الطازجة والمستلزمات اليومية بما فيها منتجات أمازون فريش
• قم بالتوفير على المستلزمات اليومية من علامات تجارية معروفة، مثل "اريال"، و"كمفرت"، و"برسيل"، و"بامبرز"، و"تيلدا"، و"أبوقوس"، و"لافازا".
• تخفيضات تصل إلى 50% على الفواكه والخضروات الطازجة، مثل الموز، والفراولة، والخيار، واليوسفي، والفطر، والجزر، والبطاطس، والفاصوليا، والبامية من "أمازون فريش" وحصرياً لأعضاء "برايم".
• تخفيضات تصل إلى 23% على المستلزمات اليومية بما في ذلك الزبدة والحليب من أمازون فريش وحصرياً لأعضاء "برايم".
• تخفيضات تصل إلى 20% على المنتجات المحمصة مثل الجوز من "أمازون فريش" وحصرياً لأعضاء "برايم".
التجميل والعناية الشخصية
• تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات التجميل من "نيفيا"، و"لاروش بوزيه"، و"مايبيلين"، و"لوريال"، و"إن واي إكس"، و"كيكو ميلانو"، و"ريميل"، و"سيرافي"، و"بيوديرما"، و"إي إل إف"، و"كوسركس"، و"سالي هانسن".
• تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات الشعر والاستحمام من "نيفيا"، و"بيوديرما"، و"غارنييه"، و"أوسي"، و"لوريال"، و"بيد هيد".
• تخفيضات تصل إلى 49% على العطور من العلامات التجارية بما في ذلك "جورجيو أرماني" و"فيرساتشي".
الموضة
• تخفيضات تصل إلى 50% على النظارات والحقائب من "راي – بان"، و"مايكل كروس"، و"جيس"، و"تيد بيكر"، و"كاريرا".
• تخفيضات تصل إلى 50% على الأحذية من "سكتشرز"، و"كروكس"، و"إديداس".
• تخفيضات تصل إلى 44% على الملابس من "ليفايز"، و"لاكوست"، و"بوس"، و"تومي هيلفيجر"، و"نايكي".
• تخفيضات تصل إلى 40% على الساعات من "كوتش"، و"تومي هيلفيجر"، و"تيتان راغا".
الرياضة
• تخفيضات تصل إلى 26% على أجهزة البيتكال الرياضي، ووسادة المشي، والمضارب من "هيد"، و"كينج سميث"، و"سكاي لاند".
الألعاب
• تخفيضات تصل إلى 50% على الألعاب والسكوترات الكهربائية من "هاسبرو"، و"باربي"، و"ليجو"، و"هيبوي".
طرق إضافية لمزيد من التوفير خلال تخفيضات 11.11 على Amazon
• خصومات مصرفية فورية: يمكن للعملاء المتسوقين على موقع Amazonالاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات ماستر كارد، وبطاقات بنك أبوظبي الأول، والبطاقات الائتمانية من دبي فيرست، وذلك حسب الشروط والأحكام.
• تسوق الآن وادفع لاحقاً: يمكن للعملاء على موقع Amazon.aeالاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامج "تابي" الذي يوفر خياراً مثالياً لتقسيط الدفعات إلى عدة أقساط بدون فائدة، وذلك حسب الشروط والأحكام.
• خطط التقسيط: يمكن للعملاء في الإمارات أيضاً اختيار خطط تقسيط دون فوائد للمشتريات المؤهلة والمقدمة من مجموعة واسعة من الشركاء المصرفيين ، مما يتيح لهم الدفع لمشترياتهم من فعالية 11.11 بأقساط شهرية سهلة ومناسبة، وذلك حسب تطبيق الشروط والأحكام.
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