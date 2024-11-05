عودة ترامب أو إدارة هاريس الجديدة: ماذا يعني ذلك بالنسبة لاقتصاد سويسرا وأمنها؟

MENAFN - Swissinfo) مع ترقب الجميع في أنحاء العالم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تستعد سويسرا لتداعيات النتيجة التي ستفرزها صناديق الاقتراع على أمنها وازدهارها.

تم نشر هذا المحتوى على 05 نوفمبر 2024 - 08:38 14دقائق

وصلت جيرالدين - الشديدة التشبّث بالتفاصيل - إلى swissinfo لأول مرة في عام 2014 لدراسة الشائعات على وسائل كجزءٍ من مشروع بحث تعاوني لتحديد صحة الادعاءات المقدمة على شبكة الانترنت يُعرَف باسم Pheme . تقوم الآن بتنسيق ملف "تدقيق الحقائق" الذي أنشأتهswissinfo ، والذي يتناول البيانات الخاطئة حول سويسرا، وتواصل تَتَبُّع مسار المعلومات الخاطئة على الإنترنت.



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لا ترى الدبلوماسية السويسرية أي فراق كبير من أي حزب كان الفائز أو الفائزة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية. وسواء كان الرئيس ديمقراطيًا أو جمهوريًا، فإن” العلاقات بين البلدين كانت دائمًا ممتازة“، كما قال السفير السويسري السابق جاك بيتيلود قبل فترة وجيزة من مغادرة واشنطن هذا الصيف.

لكن تختلف هذه الدورة الانتخابية الأمريكية عن سابقاتها. فقد قالت لورا فون دانيلز، رئيسة قسم أبحاث الأمريكتين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، (Americas research division at the German Institute for International and Security Affairs )، إن دول أوروبا قاطبة“تفكر بجديّة في ما يمكن أن تخلّفه رئاسة [دونالد] ترامب الثانية من أثر في السياسة الخارجية، والأمنية، والاقتصادية”.



وقد تباين كل من ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس كثيرا، في أفكارهما السياسية المتعلّقة بالتجارة والأمن، فضلاً عن أساليب الحكم. وستؤثّر كيفية تعاطي كلّ منهما مع التجارة الدولية، وتعامله مع العلاقات عبر الأطلسي، تأثيرا مباشرا في سويسرا.



ومن أجل ضمان أمنه، يعتمد بلد جبال الألب على التحالف الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي (NATO)، رغم عدم عضويته فيه. كما يُصنّف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أهم شركائه التجاريين.



المزيد المزيد سويسرا والولايات المتّحدة:“جمهوريتان شقيقتان” واتحاد أبدي للصداقة والوفاء

تم نشر هذا المحتوى على 06 مارس 2024 “الجمهوريتان الشقيقتان”، أشهر تعبير عن العلاقات الوثيقة بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ما تزال تجمع بين الدولتين. في الواقع، أثّر البلدان بشكل متبادل على بعضهما البعض.

طالع المزيدسويسرا والولايات المتّحدة:“جمهوريتان شقيقتان” واتحاد أبدي للصداقة والوفا

ويرى أورييل كوتون، زميل السياسة في مركز الأبحاث السويسري للسياسة الخارجية”فوروس“ ( Foraus)، أنّ على سويسرا أن تستعدّ، مع حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لسيناريو انتخاب ترامب في الخامس من نوفمبر. وقال:”نتوقع أن يؤثر اتجاه“أمريكا أولاً” الذي ميّز إدارته الأولى بوضوح، في أجندته السياسية الخارجية، سواء على الجانب الأمني أو الاقتصادي”.



قيادة أمريكية للناتو“لا غنى عنها”

دأب ترامب خلال فترة ولايته الماضية في البيت الأبيض، على مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي التي يقلّ إنفاقها الدفاعي على الهدف المحددرابط خارجي بنسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلي، مثل ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بينما تنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 3،5%، وتساهم بحوالي 70% من إجمالي ميزانية حلف شمال الأطلسي.



وقد أشار الرئيس الأمريكي السابق، والمرشّح للمرة الثانية، خلال حملته الانتخابية مؤخرا، إلى أنّ الولايات المتحدة لن“توفّر الحماية” لحلفائها”، إذا انتُخب. وأردف خلال تجمّع انتخابيرابط خارجي قائلا:”سأشجّع [روسيا] على فعل ما تريد”.



وفقًا للمحللين، أظهر تفويض دونالد ترامب السابق أن أسلوبه في الحكم يقوم على منطق تسوية المعاملات. من جانبها، أظهرت كامالا هاريس استعدادًا للعمل بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين. Keystone

وقال كوتون معلّقا على هذه التصريحات:“لها تداعيات على قوة الردع التي يتمتع بها الناتو، وإن كانت مجرّد كلمات، ويرى ترامب أن الناتو عبءٌ على صندوق الضرائب الأمريكي، وأن الولايات المتحدة تؤمّن سكان أوروبا”.



ومع ذلك، تؤكّد فون دانيلز أن قيادة أمريكا لحلف الناتو لا“غنى عنها”، وتقول:“يجمع أهل الخبرة، على أن هذا التحالف الأمني لا يمكن أن يستمرّ دون القيادة السياسية الأمريكية، وقدرتها على تجميع الأعضاء على أهداف وسياسات محددة”.



وأشار كوتون إلى التزامن بين تنافس ترامب وهاريس على الرئاسة، وإعادة سويسرا النظر في انتهاجها الحياد، ودرسها التوجه نحو تعاون عسكري أوثق مع حلف الناتو. فيقول الخبير:“ولن يكون لسويسرا مصلحة في التقارب مع حلف شمال أطلسي أضعف مما هو عليه الآن”. ويعد التقارب مع الحلف العسكري مظهرا من مظاهر سعي البلاد إلى تعزيز قدرتها الدفاعيةرابط خارجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



كما يتوجس سكان أوروبا من تعهد بإبرام اتفاق سريع مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا انتُخب. ولذلك، يعتقد البعض أنّه قد يجبرها على قبول شروط معينة، مثل التنازل عن أراضٍ لروسيا، أو الموافقة على البقاء خارج الاتحاد الأوروبي.



ويقول كوتون:” قد يشكّل ضغط الولايات المتحدة على أوكرانيا لتتنازل كثيرا من جانب واحد سابقة خطيرة، فقد تُنتهك جميع المبادئ التي يعتز بها الاتحاد الأوروبي وسويسرا؛ وحدة الأراضي، وميثاق الأمم المتحدة. والخطير أنّ ذلك قد يشجع روسيا على اتخاذ المزيد من الخطوات العدوانية، ربما حتى تجاه دول البلطيق.”



وأوضح الخبير السويسري قائلا:“نحن وحدة من المنظومة الأمنية الأوروبية، لذلك ستعود خطوة كهذه بالضرر من الدرجة الثانية على أمننا أيضًا”. ويرجّح البعض أن تكون علاقة الولايات المتحدة بأوروبا أكثر تعاونًا، إذا انتخبت هاريس، وأن تستمر في دعم الأمن في القارة، كما كان الوضع في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، المنتهية ولايته.



وقالت فون دانيلز:“لقد صرحت هاريس عدة مرات بتأييدها القوي للعلاقة الأمنية عبر الأطلسي، وتقديرها حلف الناتو كمنظمة، واعتقادها أن العمل مع الحلفاء عنصر مهم في سياسة أمريكا الخارجية والأمنية”.



وأكّدت هاريس أثناء وجودها في سويسرا في يونيو الماضي، لحضور قمة السلام في أوكرانيا،”التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع أوكرانيا، وأن من مصلحة أمريكا“الوقوف في وجه الطغاة، ومع الدول الحليفة والشريكة“.



الرسوم الجمركية مصدر قلق للشركات السويسرية

بينما تختلف هاريس مع ترامب حول العلاقات عبر الأطلسي، يجمع الحزبان على ضرورة احتواء الصين، التي تعتبرها الولايات المتحدة منافسًا استراتيجيًا . ولكن تعتمدكيفية تأثير هذا التنافس في حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، على من سيكون في البيت الأبيض.

