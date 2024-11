عودة ترامب أو إدارة هاريس الجديدة: ماذا يعني ذلك بالنسبة لاقتصاد سويسرا وأمنها؟

MENAFN - Swissinfo) مع ترقب الجميع في أنحاء العالم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تستعد سويسرا لتداعيات النتيجة التي ستفرزها صناديق الاقتراع على أمنها وازدهارها.

تم نشر هذا المحتوى على 05 نوفمبر 2024

لا ترى الدبلوماسية السويسرية أي فراق كبير من أي حزب كان الفائز أو الفائزة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية. وسواء كان الرئيس ديمقراطيًا أو جمهوريًا، فإن” العلاقات بين البلدين كانت دائمًا ممتازة“، كما قال السفير السويسري السابق جاك بيتيلود قبل فترة وجيزة من مغادرة واشنطن هذا الصيف.

لكن تختلف هذه الدورة الانتخابية الأمريكية عن سابقاتها. فقد قالت لورا فون دانيلز، رئيسة قسم أبحاث الأمريكتين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، (Americas research division at the German Institute for International and Security Affairs )، إن دول أوروبا قاطبة“تفكر بجديّة في ما يمكن أن تخلّفه رئاسة [دونالد] ترامب الثانية من أثر في السياسة الخارجية، والأمنية، والاقتصادية”.



وقد تباين كل من ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس كثيرا، في أفكارهما السياسية المتعلّقة بالتجارة والأمن، فضلاً عن أساليب الحكم. وستؤثّر كيفية تعاطي كلّ منهما مع التجارة الدولية، وتعامله مع العلاقات عبر الأطلسي، تأثيرا مباشرا في سويسرا.



ومن أجل ضمان أمنه، يعتمد بلد جبال الألب على التحالف الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي (NATO)، رغم عدم عضويته فيه. كما يُصنّف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أهم شركائه التجاريين.



ويرى أورييل كوتون، زميل السياسة في مركز الأبحاث السويسري للسياسة الخارجية”فوروس“ ( Foraus)، أنّ على سويسرا أن تستعدّ، مع حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لسيناريو انتخاب ترامب في الخامس من نوفمبر. وقال:”نتوقع أن يؤثر اتجاه“أمريكا أولاً” الذي ميّز إدارته الأولى بوضوح، في أجندته السياسية الخارجية، سواء على الجانب الأمني أو الاقتصادي”.



قيادة أمريكية للناتو“لا غنى عنها”

دأب ترامب خلال فترة ولايته الماضية في البيت الأبيض، على مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي التي يقلّ إنفاقها الدفاعي على الهدف المحددرابط خارجي بنسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلي، مثل ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بينما تنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 3،5%، وتساهم بحوالي 70% من إجمالي ميزانية حلف شمال الأطلسي.



وقد أشار الرئيس الأمريكي السابق، والمرشّح للمرة الثانية، خلال حملته الانتخابية مؤخرا، إلى أنّ الولايات المتحدة لن“توفّر الحماية” لحلفائها”، إذا انتُخب. وأردف خلال تجمّع انتخابيرابط خارجي قائلا:”سأشجّع [روسيا] على فعل ما تريد”.



وفقًا للمحللين، أظهر تفويض دونالد ترامب السابق أن أسلوبه في الحكم يقوم على منطق تسوية المعاملات. من جانبها، أظهرت كامالا هاريس استعدادًا للعمل بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين. Keystone

وقال كوتون معلّقا على هذه التصريحات:“لها تداعيات على قوة الردع التي يتمتع بها الناتو، وإن كانت مجرّد كلمات، ويرى ترامب أن الناتو عبءٌ على صندوق الضرائب الأمريكي، وأن الولايات المتحدة تؤمّن سكان أوروبا”.



ومع ذلك، تؤكّد فون دانيلز أن قيادة أمريكا لحلف الناتو لا“غنى عنها”، وتقول:“يجمع أهل الخبرة، على أن هذا التحالف الأمني لا يمكن أن يستمرّ دون القيادة السياسية الأمريكية، وقدرتها على تجميع الأعضاء على أهداف وسياسات محددة”.



وأشار كوتون إلى التزامن بين تنافس ترامب وهاريس على الرئاسة، وإعادة سويسرا النظر في انتهاجها الحياد، ودرسها التوجه نحو تعاون عسكري أوثق مع حلف الناتو. فيقول الخبير:“ولن يكون لسويسرا مصلحة في التقارب مع حلف شمال أطلسي أضعف مما هو عليه الآن”. ويعد التقارب مع الحلف العسكري مظهرا من مظاهر سعي البلاد إلى تعزيز قدرتها الدفاعيةرابط خارجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



كما يتوجس سكان أوروبا من تعهد بإبرام اتفاق سريع مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا انتُخب. ولذلك، يعتقد البعض أنّه قد يجبرها على قبول شروط معينة، مثل التنازل عن أراضٍ لروسيا، أو الموافقة على البقاء خارج الاتحاد الأوروبي.



ويقول كوتون:” قد يشكّل ضغط الولايات المتحدة على أوكرانيا لتتنازل كثيرا من جانب واحد سابقة خطيرة، فقد تُنتهك جميع المبادئ التي يعتز بها الاتحاد الأوروبي وسويسرا؛ وحدة الأراضي، وميثاق الأمم المتحدة. والخطير أنّ ذلك قد يشجع روسيا على اتخاذ المزيد من الخطوات العدوانية، ربما حتى تجاه دول البلطيق.”



وأوضح الخبير السويسري قائلا:“نحن وحدة من المنظومة الأمنية الأوروبية، لذلك ستعود خطوة كهذه بالضرر من الدرجة الثانية على أمننا أيضًا”. ويرجّح البعض أن تكون علاقة الولايات المتحدة بأوروبا أكثر تعاونًا، إذا انتخبت هاريس، وأن تستمر في دعم الأمن في القارة، كما كان الوضع في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، المنتهية ولايته.



وقالت فون دانيلز:“لقد صرحت هاريس عدة مرات بتأييدها القوي للعلاقة الأمنية عبر الأطلسي، وتقديرها حلف الناتو كمنظمة، واعتقادها أن العمل مع الحلفاء عنصر مهم في سياسة أمريكا الخارجية والأمنية”.



وأكّدت هاريس أثناء وجودها في سويسرا في يونيو الماضي، لحضور قمة السلام في أوكرانيا،”التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع أوكرانيا، وأن من مصلحة أمريكا“الوقوف في وجه الطغاة، ومع الدول الحليفة والشريكة“.



الرسوم الجمركية مصدر قلق للشركات السويسرية

بينما تختلف هاريس مع ترامب حول العلاقات عبر الأطلسي، يجمع الحزبان على ضرورة احتواء الصين، التي تعتبرها الولايات المتحدة منافسًا استراتيجيًا . ولكن تعتمدكيفية تأثير هذا التنافس في حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، على من سيكون في البيت الأبيض.