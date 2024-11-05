قدسنا الوقفية تعقد اجتماع هيئتها العامة وتنتخب مجلس إدارة جديد

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / عقدت مؤسسة قدسنا الوقفية اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي بحضور الرئيس الفخري منيب رشيد المصري، وسماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، والمطران عطا الله حنا وأ.د. عماد أبو كشك رئيس القدس، ومعروف الرفاعي ممثلا عن محافظ القدس وسمية العلوي البلوشي ممثلة عن وزارة الداخلية وفؤاد عابدين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ولفيف من الشخصيات المقدسية وأعضاء الهيئة العامة .

وبدأت الاجتماعات بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمد سحويل تبعها السلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وعرض شريط مصور يستعرض إنجازات مؤسسة قدسنا خلال العام 2023.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لمنيب المصري والشيخ عكرمة صبري والمطران عطا الله حنا ولمعروف الرفاعي نيابة عن محافظ القدس اللواء عدنان غيث حيث أشادوا خلالها بجهود ودور مؤسسة قدسنا الخيري والتنموي في مدينة القدس ومشاريعها التي تساهم في تعزيز صمود المقدسيين.



وترأس اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية أ.د. عماد أبو كشك وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني تم اعتماد التقريرين الإداري والمالي لعام 2023 بعد استعراض ممثل مجموعة طلال أبو غزالة شريف الخطيب لنتائج التدقيق، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2023 وقبول استقالة أعضاء المجلس لانتهاء الولاية الزمنية للمجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد يضم اياد عادل محمد الزيتاوي، دينا محمد عبد الرحمن المساعيد، شادي حمدي محمد القواسمي، عماد فائق شريف أبو كشك، فراس ابراهيم محمد زغل، فراس كمال محمد تيم، كمال محمد داوود عبيدات، مجدي محمود حامد زغير، موسى أكرم محمد الجعبة، موفق فخري محمد علي دراغمة، نادر صالح عبد السلايمة، هند الياس خوري، يوسف حنا يوسف بركات.

وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من النظام الأساسي لتكون ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات بدلًا من سنتين.

