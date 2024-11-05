سمارت موبيليتي إنترناشونال تستقبل أفاتر 11 وأفاتر 12 في الإمارات

أفاتر 11 – SUV الفاخرة

أفاتر 12 – غران كوبيه الفاخرة

.سمارت موبيليتي إنترناشونال، الموزع الحصري لسيارات أفاتر في دولة الإمارات، تستضيف فعالية إعلامية حصرية في جادة الحبتور في دبي.

- - معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 5, 2024 /EINPresswire / -- نظّمت شركة سمارت موبيليتي إنترناشونال، الموزع الحصري لسيارات أفاتر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعالية إعلامية حصرية في جادة الحبتور بدبي، استعرضت خلالها الطرازات الرائدة المنتظرة للعلامة التجارية: أفاتر 11 SUV الفاخرة وأفاتر 12 غران كوبيه الفاخرة، التي تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الذكي. وتأتي هذه الفعالية تمهيدًا للإطلاق الرسمي لسيارات أفاتر في أواخر نوفمبر في إحدى الوجهات الأيقونية في دبي، يتبعها افتتاح أول معرض للعلامة التجارية، إيذانًا بتقديم مجموعة أفاتر من السيارات الذكية الكهربائية (SEV) الرائدة إلى السوق الإماراتي.

أفاتر: رفيقك الذكي المتفاعل

منذ تأسيسها في عام 2018، تقود أفاتر تكنولوجيا التنقل المبتكرة التي تركز على الإنسان. ومستلهمة من مفهوم "الأفاتار"، تدمج أفاتر بين التكنولوجيا المتقدمة والدفء الإنساني، لتحول تجربة القيادة بشكل جذري. وبتفانيها في إعادة صياغة مفهوم الرحلات التقليدية، تقدم أفاتر حقبة جديدة من المركبات التي تتواصل بانسيابية مع مستخدميها.

مسار جديد في عالم السيارات الذكية الكهربائية

تتصدّر أفاتر فئة جديدة من السيارات الذكية الكهربائية (SEV)، وتؤسس علامة تجارية دولية رائدة مخصصة للتنقل الفاخر والمستقبلي. ويقع مقرها الرئيسي في تشونغتشينغ، الصين، ولديها فروع في شنغهاي، بالإضافة إلى مركز تصميم عالمي في ميونيخ، ألمانيا، حيث تستفيد أفاتر من القدرات المتميزة لشركائها الإستراتيجيين:

.شركة شانغان للسيارات: توفّر إمكانيات البحث والتطوير المتقدم، والتصنيع الذكي، والمعايير الصارمة للجودة والسلامة.

.CATL: الرائدة عالميًا في حلول تكنولوجيا الطاقة الذكية، تدعم أفاتر بأنظمة بطاريات عالية الأداء، وإدارة متقدمة للطاقة وتقنيات شحن فائق السرعة.

ومنذ إطلاق أول منتجاتها في عام 2022، وضعت أفاتر معايير جديدة في فئة السيارات الذكية الكهربائية من خلال بنية مبتكرة، وقدرة حوسبة فائقة، وتقنيات شحن استثنائية السرعة، مما يسهم في رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي.

تصميم ألماني، وهندسة تواكب المستقبل

في قلب الابتكار لدى أفاتر يكمن مركز التصميم العالمي في ميونيخ، ألمانيا، تحت قيادة المصمم البارز نادر فقيه زاده. وتجسّد فلسفة تصميم أفاتر رؤية مستقبلية جمالية تجمع بين التكنولوجيا والرفاهية، مقدمةً رؤية عالمية متطورة لمستقبل التنقل. وبمشاركة فريق من المصممين من 25 دولة، تقدم أفاتر منظورًا عالميًا رفيع المستوى لمستقبل النقل.

أفاتر 11: SUV الفاخرة المستقبلية

أفاتر 11 هي أول سيارة تعتمد على منصة CHN الذكية للسيارات الكهربائية، حيث تجمع بين التصميم المستقبلي والمزايا الفاخرة، وتتميز بلون "الكراميل السائل" الفريد الذي يتغير حسب الإضاءة. وتشمل مواصفاتها البارزة:

.مقاعد أمامية منعدمة الجاذبية لتوفير تجربة راحة استثنائية.

.نظام دفع رباعي ثنائي المحركات بقدرة تصل إلى 425 كيلو واط وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر.

.بطارية ليثيوم عالية الكثافة من CATL بمدى يتجاوز 700 كيلومتر، مع قدرة شحن سريع تضيف 200 كيلومتر في 10 دقائق.

أفاتر 12: غران كوبيه الفاخرة

تم تطوير أفاتر 12 غران كوبيه وفقًا لمفهوم "الأناقة المستقبلية"، حيث تتميز بتصميم فريد بلا نافذة خلفية وجسم ديناميكي أنيق. وتشمل ميزاتها الرئيسية:

.قمرة حسية مغلقة وسقف بانورامي ذكي.

.شاشات بانورامية متصلة بتقنية HD لتعزيز تجربة الركاب.

.نظام صوت من Meridian Excellence يضم 25 مكبر صوت لتجربة صوتية عالية الدقة.

سمارت موبيليتي إنترناشونال: ريادة التنقل في الإمارات

صرح معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال، قائلًا: "نحن فخورون بتقديم طرازات أفاتر الرائدة من فئة السيارات الذكية الكهربائية إلى دولة الإمارات." وأضاف: "نلتزم في سمارت موبيليتي إنترناشونال، بجلب أحدث تقنيات المركبات الجديدة للطاقة إلى المنطقة، مع التركيز على السلامة، والاستدامة وتوفير تجارب تكنولوجية متقدمة."

وتعليقًا على السوق الإماراتية، قال لويس: "تدخل أفاتر السوق الإماراتية في وقت ملهم، حيث يشهد الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة نموًا متسارعًا، مع فجوة واضحة بين السيارات الاقتصادية والطرازات الفاخرة. وسيساهم تقديم أفاتر في سد هذه الفجوة عبر توفيرها لتقنيات متقدمة، مما يعزز من مكانة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات."

ملاحظة حول المبيعات المعتمدة

بصفتها الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات أفاتر في دولة الإمارات، تؤكد سمارت موبيليتي إنترناشونال على أهمية الشراء من القنوات المعتمدة لضمان توافق مواصفات السيارة مع ظروف القيادة في الدولة والحفاظ على تغطية الضمان. وتتحمّل سمارت موبيليتي إنترناشونال مسؤولية المركبات المشتراة فقط من وكلائها المعتدين.

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Sabrina Li

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