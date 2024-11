Teamlab Planets TOKYO تشهد توسَّعات كبيرة: سيفتح Athletic Forest الضخم وغيره الكثير أبوابه في 22 يناير 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تزيح "في تويوسو، طوكيو، (يُشار إليها فيما يلي باسم "teamLab Planets")، النقاب عن إجراءات توسُّع واسعة النطاق في 22 يناير 2025.

يزيد التوسع من مساحة teamLab Planets بمقدار مرة ونصف، حيث يُدخل مساحة واسعة تحمل طابعًا معينًا حول المشاريع التعليمية. تشتمل الإضافات الجديدة على Athletic Forest، وهو مساحة إبداعية مركبة ومتعددة الأبعاد؛ وCatching and Collecting Extinct Forest الذي يستطيع فيه الزوار الإمساك بالحيوانات المنقرضة ودراستها؛ وFuture Park، وهو مساحة تعاونية للابتكار المشترك. ستُعرض أكثر من 10 أعمال فنية جديدة في هذه المساحات.

وعلاوة على ذلك، ستُنشأ ورشة جديدة للرسوم التخطيطية (Sketch Factory)، ما يتيح للزوار اقتناء منتجات أصلية (مثل: الشارات المصنوعة من الصفيح، ومناشف اليد، والقمصان، والحقائب القماشية والصناعات اليدوية الورقية) والتي تتميز بالرسومات التي يبدعونها داخل مساحات الأعمال الفنية. كما ستخضع المناطق الخارجية لتجديد كبير.

يتاح الآن شراء التذاكر للزوار حتى فبراير 2025 وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي.

* على العكس من المساحة المائية والحديقة الموجودتين، واللتين يستمتع فيهما الزوار بالأعمال الفنية حفاة القدمين، يستكشف الزوار في Athletics Forest، وCatching and Collecting Extinct Forest وFuture Park المساحات المركبة وثلاثية الأبعاد مرتدين أحذية مريحة.

ATHLETICS FOREST

Athletics Forest هو مساحة رياضية إبداعية مؤسسة استنادًا إلى فكر فهم العالم من خلال الجسم والتفكير في العالم بشكل ثلاثي الأبعاد. ينغمس الناس بأجسامهم كاملةً في مساحة العالم التفاعلي المركبة وثلاثية الأبعاد التي تثير تحديات بدنية.

"ينظر البشر إلى العالم من خلال أجسامهم ويفكرون باستخدامها. وعندما تستكشف عالمًا مركبًا ثلاثي الأبعاد بجسمك، فأنت تنظر إلى العالم بدنيًا بطريقة ثلاثية الأبعاد وبالتالي تصبح أفكارك ثلاثية الأبعاد. لقد بدأنا هذا المشروع، Athletics Forest، ويملؤنا الأمل بتحسين التفكير ثلاثي الأبعاد وذي الأبعاد الأعلى.

يُقال إن الوعي المكاني مرتبط بالابتكار والإبداع. لقد ترعرعت في منطقة ريفية ولعبت في الجبال، لكن يُعد الجسم ثابتًا في مجتمع ومدارس اليوم. أعتقد أنه يوجد قدر كبير للغاية من المعلومات المبسطة، مثل الكتب، والتلفزيون وشاشات الهواتف الذكية، حول المدن. ولهذا أنشأنا مساحة ثلاثية الأبعاد تحتاج إلى الجسد المادي إلى حد بعيد. فهي مساحة يمكن للناس فيها النظر إلى الفن من خلال أجسامهم المادية".

- مؤسس ‎teamLab‏، Toshiyuki Inoko

يمكنك قراءة المزيد حول مفهوم Athletics Forest هنا:



كرات تدور وتقفز بسرعة في Caterpillar House

teamLab، 2020-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: كرة teamLab التي تدور وتقفز بسرعة هي مساحة مكونة من كرات يستطيع الناس القفز عليها. تدور الكرات بسرعة كبيرة، لكن عندما تقترب الناس منها، فإنها تتوقف عن الدوران ويصبح الصعود عليها أسهل.

عالم وثاب متعدد (Multi Jumping)

teamLab، 2018-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت:DAISHI DANCE

Multi Jumping هو سطح مرن يستطيع الناس القفز عليه، والغوس أو القفز لأعلى من المعتاد.

القفز في الهواء (Aerial Climbing) بين سرب من الطيور الملونة

teamLab، 2018-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: Aerial Climbing من teamLab هو مساحة يوجد بها قضبان أفقية بألوان متنوعة مُعلقة بحبال وتطفو بشكل ثلاثي الأبعاد في الهواء. يستخدم الناس تلك القضبان للتنقل في المكان في الجو في الثلاثة الأبعاد، مع محاولة ألا يسقطوا.

أحجار العبور للتوازن (Balance Stepping Stones) في العالم غير المرئي

teamLab، 2020-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: Balance Stepping Stones من teamLab هي أحجار عبور تتغير بشكل تفاعلي عندما يخطو عليها الشخص، حيث ينبعث منها لون ونغمة تنعكس على المكان. عندما يخطو الشخص على حجر من الأحجار، فإن الحجر يتأرجح بطرق متنوعة.

Inverted Globe Graffiti Nature - Red List

teamLab، 2016-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت:Hideaki Takahashi

كل الكائنات المختلفة التي يرسمها الجميع تعيش في كرة أرضية مقلوبة. قم بتلوين الكائن على الورق المتوفر، واستمتع برؤية الحياة تنبعث في الصورة التي رسمتها ورؤية الصورة تتحرك أمامك.

Sliding through the Fruit Field

teamLab، 2016-، التركيب الرقمي التفاعلي

تنمو مختلف أنواع الفواكه على المنحدر. كما تقفز الكرات في الأرجاء. ويصبح الزوار هم ضوء الشمس ويتزحلقون على المنحدر.

CATCHING AND COLLECTING FOREST

Catching and Collecting Forest هي مساحة تعليمية مستندة على مفهوم الإمساك، والدراسة، والترك، والذي يستكشف فيه الناس العالم من خلال أجسادهم، حيث يكتشفون اهتماماتهم ويلاحقونها ويتوسعون بها حسب ما يمسكون به. يستخدم الزوار هواتفهم الذكية للاستكشاف، ويمسكون بكائنات متنوعة، ويدرسونها ويكوّنون كتب المجموعات الخاصة بهم.

إن Catching and Collecting Forest في teamLab Planets هي غابة انقراض. فهي غابة للحيوانات المنقرضة.

"الاستكشاف بدنيًا مع الآخرين، واكتشاف شيء والإمساك به، ثم الحصول على فرصة للتوسع في الاهتمامات بناءً على ما تم الإمساك به. هذا ما كنا نفعله بشكل طبيعي على مدار فترة طويلة من التاريخ الإنساني.

بالنسبة للإنسانية، فإن أعمال الإمساك والجمع ممتعة، وتعليمية وتمثل جزءًا من الحياة".

- مؤسس ‎teamLab‏، Toshiyuki Inoko

يمكنك قراءة المزيد حول مفهوم Catching and Collecting Forest هنا:



Catching and Collecting Extinct Forest

teamLab، 2020، التركيب الرقمي التفاعلي، بلا نهاية، الصوت: Hideaki Takahashi

حسب الموسم، تعيش مختلف الحيوانات في هذه الغابة والمحيط الذي يتغير مع مضي الوقت الفعلي. عندما تلمس أحد الحيوانات، فإنه سيلتفت لمواجهتك أو يجري مبتعدًا.

قم بتنزيل تطبيق Catching and Collecting Forest للهواتف الذكية.

عندما تستخدم كاميرا هاتفك الذكي للنظر إلى أحد الحيوانات الذي يتحرك في مكان وتطلق سهم دراسة على الحيوان الذي يقع في نطاق رؤية الكاميرا، فإن السهم ينطلق من هاتفك في المكان الحقيقي. عندما يصل سهم الدراسة إلى الحيوان، فإنه يختفي من المكان ويُضاف إلى مجموعة هاتفك الذكي. ستُخزن معلومات حول الحيوانات التي تمسك بها في كتاب مجموعات التطبيق.

وعندما تسحب على أحد الحيوانات التي أمسكت بها تجاه موقع يمكنك رؤيته في كاميرا التطبيق، فإن الحيوان يتحرر ويعود إلى ذلك الموقع.

FUTURE PARK

Future Park هي مشروع تعليمي مستند إلى مفهوم الإبداع التعاوني (الابتكار المشترك). وهي مدينة ترفيهية يمكن للناس الاستمتاع فيها بابتكار العالم بحرية مع الآخرين. تدب الحياة في أحد الأعمال الفنية من خلال عملية ابتكار الناس لشيء ما مع الآخرين. وحيث يستمر الناس في الابتكار المشترك، فإن العمل الفني يتطور بلا نهاية.

يمكنك قراءة المزيد حول مفهوم Future Park هنا:



Sketch Umwelt World

teamLab، 2025، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: teamLab قم بالتلوين داخل طائرة، أو فراشة أو صقر على الورق المتوفر وراقب ظهور الصورة التي رسمتها بشكل ثلاثي الأبعاد، وتحليقها في العالم من أمامك. وإذا لمستها، فستزيد من سرعتها أو ستحلق مبتعدة.

A Table where Little People Live

teamLab، 2013-، التركيب الرقمي التفاعلي

هذه طاولة يعيش فيها الأشخاص صغار الحجم. وإذا وضعت شيئًا، مثل يدك، أعلى الطاولة، فإن الأشخاص صغار الحجم سيقفزون عليها. وحسب شكل الأشياء التي تضعها على الطاولة، سينزلق الأشخاص صغار الحجم، أو يقفزون أو يتسلقون.

A Musical Wall where Little People Live

teamLab، 2017-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: teamLab

هذا جدار موسيقي يعيش فيه الأشخاص صغار الحجم. عندما تلتصق علامات الأشكال المختلفة مثل عيش الغراب، أو حظائر الخراف أو أعواد الثلج الطويلة بالجدار، فإن هذه الأشياء تظهر في عالم الأشخاص صغار الحجم. ويلاحظها الأشخاص صغار الحجم ويبدؤون في القفز عليها.

A Window to the Universe where Little People Live

teamLab، 2022-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: teamLab

هذه نافذة تطل على العالم الذي يعيش فيه الأشخاص صغار الحجم. يمكنك إنشاء صورة عن طريق رسم خطوط باستخدام قلم ضوئي او إنشاء أشكال باستخدام طابع ضوئي. يتمتع كل خط بقوة خاصة حسب لونه، ويؤثر على عالم الأشخاص صغار الحجم. وتظهر الأشكال الناتجة عن استخدام الطوابع الضوئية في عالم الأشخاص صغار الحجم وتبدأ في التحرك.

الفن

كما ستتميز Athletic Forest بوجود عملين فنيين جديدين: Autonomous Abstraction، وExistence in the Flow Creates Vortices.

Autonomous Abstraction

teamLab، 2022-، التركيب الرقمي التفاعلي، بلا نهاية، الصوت: teamLab

Autonomous abstraction.

تومض نقاط الضوء وتتغير ألوانها في دورات خاصة بكل نقطة. وتحدث ظاهرة ترتيب تلقائية بين النقاط القريبة من بعضها بعضًا، وتتزامن تدرجات ألوانها والتواتر الذي تومض به بشكل تدريجي.

Existence in the Flow Creates Vortices

teamLab، 2022، التركيب الرقمي التفاعلي، بلا نهاية، الصوت: teamLab

تنتج دوامات خلف الناس حين يصعدون ضد التيار. وعلى الرغم من أن الدوامة ثابتة، فهي تتحرك وتتضخم باستمرار كأحد أشكال الحياة القوية.

SKETCH FACTORY

هذه ورشة يمكن أن تتحول فيها الكائنات التي ترسمها إلى عناصر إبداعية (شارة من الصفيح، أو منشفة يد، أو قميص، أو حقيبة قماشية أو مصنوعات يدوية ورقية) ويمكن اقتناؤها.

قدم طلبًا في Sketch Factory مع رسمك من Inverted Globe Graffiti Nature وSketch Umwelt World، وسيظهر الرسم داخل Sketch Factory ويبدأ في التحرك. عندما يدخل الرسم إلى الطابعة، تبدأ مرحلة الإنتاج وسيتحول إلى شارة من الصفيح، أو منشفة يد، أو قميص، أو حقيبة قماشية أو مصنوعات يدوية ورقية.

* للاستمتاع بتجربة Sketch Factory وشراء المنتجات، يلزم الدخول إلى teamLab Planets.

مفهوم teamLab Planets

مع الآخرين، وانغمس بجسمك كاملاً، وأدرك باستخدام جسمك واتحد مع العالم

teamLab Planets هو متحف تمشي فيه داخل المياه، وحديقة تتحد فيها مع الزهور. ويشتمل على 4 مساحات كبيرة للأعمال الفنية وحديقتين من إنشاء teamLab الفني الجماعي.

ينطلق الناس حفاة القدمين ويغمرون أجسامهم كاملةً في الأعمال الفنية الواسعة مع الآخرين. تتغير الأعمال الفنية بفعل وجود الناس، حيث تزيل الشعور بوجود حواجز بين النفس والأعمال الفنية. كما يحدث الأشخاص الآخرون تغييرًا في الأعمال الفنية، حيث يزيلون الحواجز بين أنفسهم والأعمال الفنية، ويخلقون اتصالاً بين النفس، والفن والآخرين.

الموقع الإلكتروني الرسمي:

نبذة عن teamLab Planets

متحف فني يلقى استحسانًا دوليًا ورواجًا عالميًا.

جاء teamLab Planets من ضمن أول 5 في ترتيب البحث السنوي لـ Google "العام في البحث لعام 2023" وذلك "لأشهر المتاحف الفنية في العالم" (*1). وبين المتاحف العالمية التي يمتد تاريخها لأكثر من قرن، فإن teamLab Planets هو المتحف الوحيد من اليابان الذي حاز هذه المكانة. وعلاوة على ذلك، فاز teamLab Planets أيضًا بجائزة "المزار السياحي الرائد في آسيا لعام 2023" (*2) من جوائز السفر العالمية، والتي غالبًا ما تعتبر الأوسكار في مجال السفر، ما يجعل منه المزار الياباني الأول الذي يحظى بهذا التقدير.

*1 "كانت هذه أشهر المتاحف في العالم، وذلك وفق أرتنيت "العام في البحث لعام 2023" التابع لـ Google. 20 ديسمبر 2023.



*2“المزار السياحي الرائد في آسيا لعام 2023، teamLab Planets TOKYO DMM، اليابان.”



معلومات الزائر

teamLab Planets TOKYO DMM

تويوسو، طوكيو (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo )

يمكن الوصول إلى teamLab Planets في تويوسو، طوكيو بسهولة من وجهات سياحية شهيرة مثل أودايبا، وسوق تسوكيجي وجينزا.

ساعات العمل:يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً

* 31 ديسمبر (الثلاثاء) - 2 يناير (الخميس): من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً

* 17 يناير (الجمعة) - 18 يناير (السبت)، 21 يناير (الثلاثاء) - من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 4:00 مساءً

يغلق أبوابه في: 7 نوفمبر (الخميس)، 2 ديسمبر (الاثنين) - 13 ديسمبر (الجمعة)، 20 يناير (الاثنين) و6 فبراير (الخميس)

*يُرجى ملاحظة أن المتحف سيغلق أبوابه في الفترة من 2 ديسمبر (الاثنين) إلى 13 ديسمبر (الجمعة) لإجراء تجديدات.

*آخر وقت للدخول هو قبل الإغلاق بساعة واحدة.\

*ساعات العمل عرضة للتغيير.

*يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني الرسمي لمعرفة أسعار التذاكر.

