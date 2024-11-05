Teamlab Planets TOKYO تشهد توسَّعات كبيرة: سيفتح Athletic Forest الضخم وغيره الكثير أبوابه في 22 يناير 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تزيح "في تويوسو، طوكيو، (يُشار إليها فيما يلي باسم "teamLab Planets")، النقاب عن إجراءات توسُّع واسعة النطاق في 22 يناير 2025.

يزيد التوسع من مساحة teamLab Planets بمقدار مرة ونصف، حيث يُدخل مساحة واسعة تحمل طابعًا معينًا حول المشاريع التعليمية. تشتمل الإضافات الجديدة على Athletic Forest، وهو مساحة إبداعية مركبة ومتعددة الأبعاد؛ وCatching and Collecting Extinct Forest الذي يستطيع فيه الزوار الإمساك بالحيوانات المنقرضة ودراستها؛ وFuture Park، وهو مساحة تعاونية للابتكار المشترك. ستُعرض أكثر من 10 أعمال فنية جديدة في هذه المساحات.

وعلاوة على ذلك، ستُنشأ ورشة جديدة للرسوم التخطيطية (Sketch Factory)، ما يتيح للزوار اقتناء منتجات أصلية (مثل: الشارات المصنوعة من الصفيح، ومناشف اليد، والقمصان، والحقائب القماشية والصناعات اليدوية الورقية) والتي تتميز بالرسومات التي يبدعونها داخل مساحات الأعمال الفنية. كما ستخضع المناطق الخارجية لتجديد كبير.

يتاح الآن شراء التذاكر للزوار حتى فبراير 2025 وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي.

* على العكس من المساحة المائية والحديقة الموجودتين، واللتين يستمتع فيهما الزوار بالأعمال الفنية حفاة القدمين، يستكشف الزوار في Athletics Forest، وCatching and Collecting Extinct Forest وFuture Park المساحات المركبة وثلاثية الأبعاد مرتدين أحذية مريحة.

ATHLETICS FOREST

Athletics Forest هو مساحة رياضية إبداعية مؤسسة استنادًا إلى فكر فهم العالم من خلال الجسم والتفكير في العالم بشكل ثلاثي الأبعاد. ينغمس الناس بأجسامهم كاملةً في مساحة العالم التفاعلي المركبة وثلاثية الأبعاد التي تثير تحديات بدنية.

"ينظر البشر إلى العالم من خلال أجسامهم ويفكرون باستخدامها. وعندما تستكشف عالمًا مركبًا ثلاثي الأبعاد بجسمك، فأنت تنظر إلى العالم بدنيًا بطريقة ثلاثية الأبعاد وبالتالي تصبح أفكارك ثلاثية الأبعاد. لقد بدأنا هذا المشروع، Athletics Forest، ويملؤنا الأمل بتحسين التفكير ثلاثي الأبعاد وذي الأبعاد الأعلى.

يُقال إن الوعي المكاني مرتبط بالابتكار والإبداع. لقد ترعرعت في منطقة ريفية ولعبت في الجبال، لكن يُعد الجسم ثابتًا في مجتمع ومدارس اليوم. أعتقد أنه يوجد قدر كبير للغاية من المعلومات المبسطة، مثل الكتب، والتلفزيون وشاشات الهواتف الذكية، حول المدن. ولهذا أنشأنا مساحة ثلاثية الأبعاد تحتاج إلى الجسد المادي إلى حد بعيد. فهي مساحة يمكن للناس فيها النظر إلى الفن من خلال أجسامهم المادية".

- مؤسس ‎teamLab‏، Toshiyuki Inoko

يمكنك قراءة المزيد حول مفهوم Athletics Forest هنا:



كرات تدور وتقفز بسرعة في Caterpillar House

teamLab، 2020-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: كرة teamLab التي تدور وتقفز بسرعة هي مساحة مكونة من كرات يستطيع الناس القفز عليها. تدور الكرات بسرعة كبيرة، لكن عندما تقترب الناس منها، فإنها تتوقف عن الدوران ويصبح الصعود عليها أسهل.

عالم وثاب متعدد (Multi Jumping)

teamLab، 2018-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت:DAISHI DANCE

Multi Jumping هو سطح مرن يستطيع الناس القفز عليه، والغوس أو القفز لأعلى من المعتاد.

القفز في الهواء (Aerial Climbing) بين سرب من الطيور الملونة

teamLab، 2018-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: Aerial Climbing من teamLab هو مساحة يوجد بها قضبان أفقية بألوان متنوعة مُعلقة بحبال وتطفو بشكل ثلاثي الأبعاد في الهواء. يستخدم الناس تلك القضبان للتنقل في المكان في الجو في الثلاثة الأبعاد، مع محاولة ألا يسقطوا.

أحجار العبور للتوازن (Balance Stepping Stones) في العالم غير المرئي

teamLab، 2020-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: Balance Stepping Stones من teamLab هي أحجار عبور تتغير بشكل تفاعلي عندما يخطو عليها الشخص، حيث ينبعث منها لون ونغمة تنعكس على المكان. عندما يخطو الشخص على حجر من الأحجار، فإن الحجر يتأرجح بطرق متنوعة.

Inverted Globe Graffiti Nature - Red List

teamLab، 2016-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت:Hideaki Takahashi

كل الكائنات المختلفة التي يرسمها الجميع تعيش في كرة أرضية مقلوبة. قم بتلوين الكائن على الورق المتوفر، واستمتع برؤية الحياة تنبعث في الصورة التي رسمتها ورؤية الصورة تتحرك أمامك.

Sliding through the Fruit Field

teamLab، 2016-، التركيب الرقمي التفاعلي

تنمو مختلف أنواع الفواكه على المنحدر. كما تقفز الكرات في الأرجاء. ويصبح الزوار هم ضوء الشمس ويتزحلقون على المنحدر.

CATCHING AND COLLECTING FOREST

Catching and Collecting Forest هي مساحة تعليمية مستندة على مفهوم الإمساك، والدراسة، والترك، والذي يستكشف فيه الناس العالم من خلال أجسادهم، حيث يكتشفون اهتماماتهم ويلاحقونها ويتوسعون بها حسب ما يمسكون به. يستخدم الزوار هواتفهم الذكية للاستكشاف، ويمسكون بكائنات متنوعة، ويدرسونها ويكوّنون كتب المجموعات الخاصة بهم.

إن Catching and Collecting Forest في teamLab Planets هي غابة انقراض. فهي غابة للحيوانات المنقرضة.

"الاستكشاف بدنيًا مع الآخرين، واكتشاف شيء والإمساك به، ثم الحصول على فرصة للتوسع في الاهتمامات بناءً على ما تم الإمساك به. هذا ما كنا نفعله بشكل طبيعي على مدار فترة طويلة من التاريخ الإنساني.

بالنسبة للإنسانية، فإن أعمال الإمساك والجمع ممتعة، وتعليمية وتمثل جزءًا من الحياة".

- مؤسس ‎teamLab‏، Toshiyuki Inoko

يمكنك قراءة المزيد حول مفهوم Catching and Collecting Forest هنا:



Catching and Collecting Extinct Forest

teamLab، 2020، التركيب الرقمي التفاعلي، بلا نهاية، الصوت: Hideaki Takahashi

حسب الموسم، تعيش مختلف الحيوانات في هذه الغابة والمحيط الذي يتغير مع مضي الوقت الفعلي. عندما تلمس أحد الحيوانات، فإنه سيلتفت لمواجهتك أو يجري مبتعدًا.

قم بتنزيل تطبيق Catching and Collecting Forest للهواتف الذكية.

عندما تستخدم كاميرا هاتفك الذكي للنظر إلى أحد الحيوانات الذي يتحرك في مكان وتطلق سهم دراسة على الحيوان الذي يقع في نطاق رؤية الكاميرا، فإن السهم ينطلق من هاتفك في المكان الحقيقي. عندما يصل سهم الدراسة إلى الحيوان، فإنه يختفي من المكان ويُضاف إلى مجموعة هاتفك الذكي. ستُخزن معلومات حول الحيوانات التي تمسك بها في كتاب مجموعات التطبيق.

وعندما تسحب على أحد الحيوانات التي أمسكت بها تجاه موقع يمكنك رؤيته في كاميرا التطبيق، فإن الحيوان يتحرر ويعود إلى ذلك الموقع.

FUTURE PARK

Future Park هي مشروع تعليمي مستند إلى مفهوم الإبداع التعاوني (الابتكار المشترك). وهي مدينة ترفيهية يمكن للناس الاستمتاع فيها بابتكار العالم بحرية مع الآخرين. تدب الحياة في أحد الأعمال الفنية من خلال عملية ابتكار الناس لشيء ما مع الآخرين. وحيث يستمر الناس في الابتكار المشترك، فإن العمل الفني يتطور بلا نهاية.

يمكنك قراءة المزيد حول مفهوم Future Park هنا:



Sketch Umwelt World

teamLab، 2025، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: teamLab قم بالتلوين داخل طائرة، أو فراشة أو صقر على الورق المتوفر وراقب ظهور الصورة التي رسمتها بشكل ثلاثي الأبعاد، وتحليقها في العالم من أمامك. وإذا لمستها، فستزيد من سرعتها أو ستحلق مبتعدة.

A Table where Little People Live

teamLab، 2013-، التركيب الرقمي التفاعلي

هذه طاولة يعيش فيها الأشخاص صغار الحجم. وإذا وضعت شيئًا، مثل يدك، أعلى الطاولة، فإن الأشخاص صغار الحجم سيقفزون عليها. وحسب شكل الأشياء التي تضعها على الطاولة، سينزلق الأشخاص صغار الحجم، أو يقفزون أو يتسلقون.

A Musical Wall where Little People Live

teamLab، 2017-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: teamLab

هذا جدار موسيقي يعيش فيه الأشخاص صغار الحجم. عندما تلتصق علامات الأشكال المختلفة مثل عيش الغراب، أو حظائر الخراف أو أعواد الثلج الطويلة بالجدار، فإن هذه الأشياء تظهر في عالم الأشخاص صغار الحجم. ويلاحظها الأشخاص صغار الحجم ويبدؤون في القفز عليها.

A Window to the Universe where Little People Live

teamLab، 2022-، التركيب الرقمي التفاعلي، الصوت: teamLab

هذه نافذة تطل على العالم الذي يعيش فيه الأشخاص صغار الحجم. يمكنك إنشاء صورة عن طريق رسم خطوط باستخدام قلم ضوئي او إنشاء أشكال باستخدام طابع ضوئي. يتمتع كل خط بقوة خاصة حسب لونه، ويؤثر على عالم الأشخاص صغار الحجم. وتظهر الأشكال الناتجة عن استخدام الطوابع الضوئية في عالم الأشخاص صغار الحجم وتبدأ في التحرك.

الفن

كما ستتميز Athletic Forest بوجود عملين فنيين جديدين: Autonomous Abstraction، وExistence in the Flow Creates Vortices.

Autonomous Abstraction

teamLab، 2022-، التركيب الرقمي التفاعلي، بلا نهاية، الصوت: teamLab

Autonomous abstraction.

تومض نقاط الضوء وتتغير ألوانها في دورات خاصة بكل نقطة. وتحدث ظاهرة ترتيب تلقائية بين النقاط القريبة من بعضها بعضًا، وتتزامن تدرجات ألوانها والتواتر الذي تومض به بشكل تدريجي.

Existence in the Flow Creates Vortices

teamLab، 2022، التركيب الرقمي التفاعلي، بلا نهاية، الصوت: teamLab

تنتج دوامات خلف الناس حين يصعدون ضد التيار. وعلى الرغم من أن الدوامة ثابتة، فهي تتحرك وتتضخم باستمرار كأحد أشكال الحياة القوية.

SKETCH FACTORY

هذه ورشة يمكن أن تتحول فيها الكائنات التي ترسمها إلى عناصر إبداعية (شارة من الصفيح، أو منشفة يد، أو قميص، أو حقيبة قماشية أو مصنوعات يدوية ورقية) ويمكن اقتناؤها.

قدم طلبًا في Sketch Factory مع رسمك من Inverted Globe Graffiti Nature وSketch Umwelt World، وسيظهر الرسم داخل Sketch Factory ويبدأ في التحرك. عندما يدخل الرسم إلى الطابعة، تبدأ مرحلة الإنتاج وسيتحول إلى شارة من الصفيح، أو منشفة يد، أو قميص، أو حقيبة قماشية أو مصنوعات يدوية ورقية.

* للاستمتاع بتجربة Sketch Factory وشراء المنتجات، يلزم الدخول إلى teamLab Planets.

مفهوم teamLab Planets

مع الآخرين، وانغمس بجسمك كاملاً، وأدرك باستخدام جسمك واتحد مع العالم

teamLab Planets هو متحف تمشي فيه داخل المياه، وحديقة تتحد فيها مع الزهور. ويشتمل على 4 مساحات كبيرة للأعمال الفنية وحديقتين من إنشاء teamLab الفني الجماعي.

ينطلق الناس حفاة القدمين ويغمرون أجسامهم كاملةً في الأعمال الفنية الواسعة مع الآخرين. تتغير الأعمال الفنية بفعل وجود الناس، حيث تزيل الشعور بوجود حواجز بين النفس والأعمال الفنية. كما يحدث الأشخاص الآخرون تغييرًا في الأعمال الفنية، حيث يزيلون الحواجز بين أنفسهم والأعمال الفنية، ويخلقون اتصالاً بين النفس، والفن والآخرين.

الموقع الإلكتروني الرسمي:

نبذة عن teamLab Planets

متحف فني يلقى استحسانًا دوليًا ورواجًا عالميًا.

جاء teamLab Planets من ضمن أول 5 في ترتيب البحث السنوي لـ Google "العام في البحث لعام 2023" وذلك "لأشهر المتاحف الفنية في العالم" (*1). وبين المتاحف العالمية التي يمتد تاريخها لأكثر من قرن، فإن teamLab Planets هو المتحف الوحيد من اليابان الذي حاز هذه المكانة. وعلاوة على ذلك، فاز teamLab Planets أيضًا بجائزة "المزار السياحي الرائد في آسيا لعام 2023" (*2) من جوائز السفر العالمية، والتي غالبًا ما تعتبر الأوسكار في مجال السفر، ما يجعل منه المزار الياباني الأول الذي يحظى بهذا التقدير.

*1 "كانت هذه أشهر المتاحف في العالم، وذلك وفق أرتنيت "العام في البحث لعام 2023" التابع لـ Google. 20 ديسمبر 2023.



*2“المزار السياحي الرائد في آسيا لعام 2023، teamLab Planets TOKYO DMM، اليابان.”



معلومات الزائر

teamLab Planets TOKYO DMM

تويوسو، طوكيو (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo )

يمكن الوصول إلى teamLab Planets في تويوسو، طوكيو بسهولة من وجهات سياحية شهيرة مثل أودايبا، وسوق تسوكيجي وجينزا.

ساعات العمل:يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً

* 31 ديسمبر (الثلاثاء) - 2 يناير (الخميس): من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً

* 17 يناير (الجمعة) - 18 يناير (السبت)، 21 يناير (الثلاثاء) - من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 4:00 مساءً

يغلق أبوابه في: 7 نوفمبر (الخميس)، 2 ديسمبر (الاثنين) - 13 ديسمبر (الجمعة)، 20 يناير (الاثنين) و6 فبراير (الخميس)

*يُرجى ملاحظة أن المتحف سيغلق أبوابه في الفترة من 2 ديسمبر (الاثنين) إلى 13 ديسمبر (الجمعة) لإجراء تجديدات.

*آخر وقت للدخول هو قبل الإغلاق بساعة واحدة.\

*ساعات العمل عرضة للتغيير.

*يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني الرسمي لمعرفة أسعار التذاكر.

متجر تذاكر teamLab Planets TOKYO DMM



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