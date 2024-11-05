ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 1% مع انخفاض قيمة الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات
اليوم الثلاثاء بعد العودة من عطلة أسبوعية مطولة، وسط تباين أداء الأسواق الآسيوية مع ترقب انطلاق التصويت في انتخابات
الرئاسة الأمريكية.
وعند الإغلاق، زاد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.11% أو ما يعادل 421 نقطة إلى 38475 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.76% إلى 2664 نقطة.
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جاء ذلك بدعم من انخفاض قيمة الين، إذ ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.10% إلى 152.28 ين ، رغم ضعف أداء مؤشر الدولار في الآونة الأخيرة.
هبط سهم“نينتيندو” بنسبة 3.86% إلى 7656 يناً بعدما خفضت صانعة الألعاب توقعاتها لمبيعات أجهزة“سويتش” خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس 2025.
وبجانب متابعة مجريات الانتخابات الأمريكية، يترقب المستثمرون اليابانيون صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي انعقد نهاية أكتوبر، وتم خلاله تثبيت سعر الفائدة عند 0.25%، وذلك للوقوف على الأسباب الداعية للقرار، ومعرفة توجهات صناع السياسات بشأن مستقبل تكاليف الاقتراض.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108851688
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