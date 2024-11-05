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ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 1% مع انخفاض قيمة الين - جريدة البورصة

11/5/2024 4:27:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بعد العودة من عطلة أسبوعية مطولة، وسط تباين أداء الأسواق الآسيوية مع ترقب انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعند الإغلاق، زاد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.11% أو ما يعادل 421 نقطة إلى 38475 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.76% إلى 2664 نقطة.

موضوعات متعلقة “المركزي الأسترالي” يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى بـ13 عامًا الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في 4 أسابيع عمال“بوينج” يوافقون على عرض الأجور الجديد وينهون الإضراب

جاء ذلك بدعم من انخفاض قيمة الين، إذ ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.10% إلى 152.28 ين ، رغم ضعف أداء مؤشر الدولار في الآونة الأخيرة.

هبط سهم“نينتيندو” بنسبة 3.86% إلى 7656 يناً بعدما خفضت صانعة الألعاب توقعاتها لمبيعات أجهزة“سويتش” خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس 2025.

وبجانب متابعة مجريات الانتخابات الأمريكية، يترقب المستثمرون اليابانيون صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي انعقد نهاية أكتوبر، وتم خلاله تثبيت سعر الفائدة عند 0.25%، وذلك للوقوف على الأسباب الداعية للقرار، ومعرفة توجهات صناع السياسات بشأن مستقبل تكاليف الاقتراض.

المصدر:

MENAFN05112024000202011048ID1108851688

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