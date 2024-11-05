الإحصاء: تراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من الربع خلال عام

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الثلاثاء، تراجعا حادا جديدا في كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال أيلول بأكثر من الربع على أساس سنوي، مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتداعياته الاقتصادية في عموم الأراضي الفلسطينية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 26.11% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الفترة إلى 81.03 خلال أيلول الماضي مقارنة بـ 109.67 قبل عام (سنة الأساس 2019 = 100).

على أساس شهري، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.63% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بشهر آب 2024، اذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.03 خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بـ 81.54 خلال شهر آب 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر أيلول 2024 مقارنة مع الشهر السابق، سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 9.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بنسبة 5.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بنسبة 0.20% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الاساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الاثاث، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة المشروبات.