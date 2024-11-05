الإحصاء: تراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من الربع خلال عام

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الثلاثاء، تراجعا حادا جديدا في كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال أيلول بأكثر من الربع على أساس سنوي، مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتداعياته الاقتصادية في عموم الأراضي الفلسطينية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 26.11% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الفترة إلى 81.03 خلال أيلول الماضي مقارنة بـ 109.67 قبل عام (سنة الأساس 2019 = 100).
على أساس شهري، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.63% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بشهر آب 2024، اذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.03 خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بـ 81.54 خلال شهر آب 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).
على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر أيلول 2024 مقارنة مع الشهر السابق، سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 9.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بنسبة 5.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بنسبة 0.20% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.
في حين سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الاساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الاثاث، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.
من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة المشروبات.
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