قوات الاحتلال تقتحم قريتي بورين ومادما جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قريتي بورين ومادما جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبدالله زيادة، بأن اكثر من 20 آلية لجيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مادما بالتزامن مع اقتحام مجموعة من المستعمرين، للمنطقة الجنوبية من القرية.
وأشار الى أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل بالقرية، واحتجز الأهالي فيها وفتشها وعبث بمحتوياتها، كما وزع منشورات تهديد للمواطنين.
وفي قرية بورين، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت مداخلها، وشرعت بعملية مداهمة وتفتيش لعدة منازل فيها.
وبسبب الاقتحام، أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن تأجيل الدوام في مدارس قريتي بورين ومادما حتى الساعة التاسعة صباحا.
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