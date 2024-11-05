Tuesday, 05 November 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تقتحم قريتي بورين ومادما جنوب نابلس

11/5/2024 2:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قريتي بورين ومادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبدالله زيادة، بأن اكثر من 20 آلية لجيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مادما بالتزامن مع اقتحام مجموعة من المستعمرين، للمنطقة الجنوبية من القرية.

وأشار الى أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل بالقرية، واحتجز الأهالي فيها وفتشها وعبث بمحتوياتها، كما وزع منشورات تهديد للمواطنين.

وفي قرية بورين، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت مداخلها، وشرعت بعملية مداهمة وتفتيش لعدة منازل فيها.

وبسبب الاقتحام، أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن تأجيل الدوام في مدارس قريتي بورين ومادما حتى الساعة التاسعة صباحا.

MENAFN05112024000205011050ID1108851289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث