قوات الاحتلال تقتحم قريتي بورين ومادما جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قريتي بورين ومادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبدالله زيادة، بأن اكثر من 20 آلية لجيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مادما بالتزامن مع اقتحام مجموعة من المستعمرين، للمنطقة الجنوبية من القرية.

وأشار الى أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل بالقرية، واحتجز الأهالي فيها وفتشها وعبث بمحتوياتها، كما وزع منشورات تهديد للمواطنين.

وفي قرية بورين، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت مداخلها، وشرعت بعملية مداهمة وتفتيش لعدة منازل فيها.

وبسبب الاقتحام، أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن تأجيل الدوام في مدارس قريتي بورين ومادما حتى الساعة التاسعة صباحا.