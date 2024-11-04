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دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يفوز على الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة

11/4/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) السعودي اليوم الاثنين على نظيره (الاستقلال) الإيراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب (المملكة أرينا) بالرياض وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم (2024 - 2025).
واستطاع الهلال تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش قبل ان يعود نفس اللاعب ليحرز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 33 وتمكن اللاعب نفسه من تسجيل الهدف الثالث للهلال و(الهاترك) له في المباراة في الدقيقة 74.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد الاستقلال عند ثلاث نقاط في المركز السابع. (النهاية)

ع ش / ه س ص



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