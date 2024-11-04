دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يفوز على الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 4 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) السعودي اليوم الاثنين على نظيره (الاستقلال) الإيراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب (المملكة أرينا) بالرياض وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم
للموسم (2024 - 2025).
واستطاع الهلال تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش قبل ان يعود نفس اللاعب ليحرز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 33 وتمكن اللاعب نفسه من تسجيل الهدف الثالث للهلال و(الهاترك) له في المباراة في الدقيقة 74.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد الاستقلال عند ثلاث نقاط في المركز السابع. (النهاية)
ع ش / ه س ص
MENAFN04112024000071011013ID1108851048
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