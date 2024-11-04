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الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة يشارك في فعالية أسبوع الشجرة

11/4/2024 7:25:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعماً‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بزراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المطلة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الموجهة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬ونشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬واستدامة‭ ‬الموارد‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬والجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬والبيئية،‭ ‬والتي‭ ‬تستدعي‭ ‬اليوم‭ ‬تكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬آثارها،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التشجير‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬وتوفير‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬المسطحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬جميعًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

ويأتي‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬ليعزز‭ ‬نتائج‭ ‬خطة‭ ‬التشجير،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬إلى‭ ‬3 , 6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2035،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬

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