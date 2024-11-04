((شبكة الأمل)) .. مبادرة بحرينية رائدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقول‭ ‬الخبر‭: ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭- ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬الشبابي،‭ ‬وبمبادرة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬تعلن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إطلاق‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتنافسية‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬جامعة‭ ‬للدول‭ ‬المؤمنة‭ ‬بأهمية‭ ‬وقوة‭ ‬زراعة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشباب،‭ ‬مما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬ويدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬والتقدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬التضامن‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‮»‬‭.‬

سعدت‭ ‬بهذا‭ ‬الخبر‭ ‬لأنه‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضية‭ ‬اهتممت‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬ولطالما‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬بخصوصها‭.. ‬قضية‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬كتبت‭ ‬عدة‭ ‬مقالات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬

لمن‭ ‬لا‭ ‬يعلم،‭ ‬قضية‭ ‬الأمل‭ ‬أصبحت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أحد‭ ‬الاهتمامات‭ ‬الكبرى‭ ‬لدى‭ ‬علماء‭ ‬السياسة‭. ‬لدي‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬كتبها‭ ‬خبراء‭ ‬وعلماء‭ ‬سياسة‭ ‬عالميون‭ ‬تحمل‭ ‬عناوين‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬الأمل‭ ‬في‭ ‬السياسة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬السياسة‮»‬‭.. ‬وهكذا‭.‬

جوهر‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأمل‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬السياسات‭ ‬وفي‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وفي‭ ‬تحديد‭ ‬معالم‭ ‬المستقبل‭.‬

الذي‭ ‬جعل‭ ‬علماء‭ ‬السياسة‭ ‬يهتمون‭ ‬بقضية‭ ‬الأمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬فإن‭ ‬الصراعات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬والأوضاع‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬أغلب‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬تدعو‭ ‬عموما‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل،‭ ‬وإنما‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الإحباط‭ ‬واليأس‭ ‬وفقدان‭ ‬الأمل‭.‬

إذن،‭ ‬انشاء‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬تعتبر‭ ‬مبادرة‭ ‬بحرينية‭ ‬مهمة‭ ‬ورائدة‭ ‬بأهدافها‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬وبرامجها‭.‬

بالطبع،‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للمبادرة‭ ‬بُعد‭ ‬دولي‭ ‬يخاطب‭ ‬شباب‭ ‬العالم،‭ ‬لكن‭ ‬الذي‭ ‬يهمني‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أساسا‭ ‬إلى‭ ‬شباب‭ ‬البحرين،‭ ‬وإلى‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

أعني‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬نكون‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬استراتيجية‭ ‬للأمل‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬تكرس‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ولدى‭ ‬الشباب‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭.‬

قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وقبل‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬هذه‭ ‬القضة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬ان‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬والشباب‭ ‬بالذات‭ ‬تحتم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهذا‭ ‬البُعد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬وإعطاءه‭ ‬أولوية‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‭ ‬الجوانب‭ ‬التالية‭:‬

1‭ ‬ – ‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الإحباط‭ ‬والخوف‭ ‬من‭ ‬المستقبل‭.‬

في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬أصبح‭ ‬العالم‭ ‬تحكمه‭ ‬الفوضى‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬فيه‭ ‬لقانون‭ ‬دولي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬احترام‭ ‬لأي‭ ‬قيم‭ ‬إنسانية‭. ‬ويبدو‭ ‬مجرمو‭ ‬الحرب‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانوا‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يحكمون‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يردعهم‭ ‬أحد‭.‬

هذا‭ ‬الوضع‭ ‬يقود‭ ‬بداهة‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬عامة‭ ‬من‭ ‬الإحباط‭ ‬وإلى‭ ‬توقع‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجال‭.‬

2‭ ‬ – ‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬بالذات‭ ‬يصبح‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬أشد‭ ‬وطأة‭. ‬حين‭ ‬يتلفت‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬حوله‭ ‬ويرى‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬لدولنا‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬تتعرض‭ ‬له،‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬الكثير‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدعوه‭ ‬إلى‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬بالعكس‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬إلا‭ ‬عجزا‭ ‬ويأسا‭ ‬وإحباطا‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬له‭.‬

3‭ - ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬يتعرض‭ ‬لسيل‭ ‬جارف‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الموجهة‭ ‬المعادية‭ ‬والمخطط‭ ‬لها‭ ‬بعناية‭ ‬وتستهدف‭ ‬تحطيم‭ ‬قيمه‭ ‬وثقته‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬وفي‭ ‬دوله‭ ‬وتزرع‭ ‬فيه‭ ‬بذور‭ ‬اليأس‭ ‬والقيم‭ ‬السلبية‭ ‬المدمرة‭.‬

4‭ - ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬وغيرها‭ ‬تكرس‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬اليأس‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وإحساسا‭ ‬بالعجز‭ ‬وفقدان‭ ‬الأمل‭.‬

هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أخطر‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬الوطني‭ ‬عوما‭.‬

هذه‭ ‬العوامل‭ ‬تبرز‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت،‭ ‬لتكريس‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمل‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭.‬

للحديث‭ ‬بقية‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭. ‬