Tuesday, 05 November 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((شبكة الأمل)) .. مبادرة بحرينية رائدة

11/4/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هذا‭ ‬خبر‭ ‬سعدت‭ ‬به‭ ‬حقا‭.‬

يقول‭ ‬الخبر‭: ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭- ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬الشبابي،‭ ‬وبمبادرة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬تعلن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إطلاق‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتنافسية‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬جامعة‭ ‬للدول‭ ‬المؤمنة‭ ‬بأهمية‭ ‬وقوة‭ ‬زراعة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشباب،‭ ‬مما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬ويدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬والتقدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬التضامن‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‮»‬‭.‬

سعدت‭ ‬بهذا‭ ‬الخبر‭ ‬لأنه‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضية‭ ‬اهتممت‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬ولطالما‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬بخصوصها‭.. ‬قضية‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬كتبت‭ ‬عدة‭ ‬مقالات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬

لمن‭ ‬لا‭ ‬يعلم،‭ ‬قضية‭ ‬الأمل‭ ‬أصبحت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أحد‭ ‬الاهتمامات‭ ‬الكبرى‭ ‬لدى‭ ‬علماء‭ ‬السياسة‭. ‬لدي‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬كتبها‭ ‬خبراء‭ ‬وعلماء‭ ‬سياسة‭ ‬عالميون‭ ‬تحمل‭ ‬عناوين‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬الأمل‭ ‬في‭ ‬السياسة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬السياسة‮»‬‭.. ‬وهكذا‭.‬

جوهر‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأمل‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬السياسات‭ ‬وفي‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وفي‭ ‬تحديد‭ ‬معالم‭ ‬المستقبل‭.‬

الذي‭ ‬جعل‭ ‬علماء‭ ‬السياسة‭ ‬يهتمون‭ ‬بقضية‭ ‬الأمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬فإن‭ ‬الصراعات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬والأوضاع‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬أغلب‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬تدعو‭ ‬عموما‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل،‭ ‬وإنما‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الإحباط‭ ‬واليأس‭ ‬وفقدان‭ ‬الأمل‭.‬

إذن،‭ ‬انشاء‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬تعتبر‭ ‬مبادرة‭ ‬بحرينية‭ ‬مهمة‭ ‬ورائدة‭ ‬بأهدافها‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬وبرامجها‭.‬

بالطبع،‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للمبادرة‭ ‬بُعد‭ ‬دولي‭ ‬يخاطب‭ ‬شباب‭ ‬العالم،‭ ‬لكن‭ ‬الذي‭ ‬يهمني‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أساسا‭ ‬إلى‭ ‬شباب‭ ‬البحرين،‭ ‬وإلى‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

أعني‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬نكون‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬استراتيجية‭ ‬للأمل‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬تكرس‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ولدى‭ ‬الشباب‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭.‬

قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وقبل‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬هذه‭ ‬القضة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬ان‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬والشباب‭ ‬بالذات‭ ‬تحتم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهذا‭ ‬البُعد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬وإعطاءه‭ ‬أولوية‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‭ ‬الجوانب‭ ‬التالية‭:‬

1‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الإحباط‭ ‬والخوف‭ ‬من‭ ‬المستقبل‭.‬

في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬أصبح‭ ‬العالم‭ ‬تحكمه‭ ‬الفوضى‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬فيه‭ ‬لقانون‭ ‬دولي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬احترام‭ ‬لأي‭ ‬قيم‭ ‬إنسانية‭. ‬ويبدو‭ ‬مجرمو‭ ‬الحرب‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانوا‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يحكمون‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يردعهم‭ ‬أحد‭.‬

هذا‭ ‬الوضع‭ ‬يقود‭ ‬بداهة‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬عامة‭ ‬من‭ ‬الإحباط‭ ‬وإلى‭ ‬توقع‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجال‭.‬

2‭ ‬ ‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬بالذات‭ ‬يصبح‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬أشد‭ ‬وطأة‭. ‬حين‭ ‬يتلفت‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬حوله‭ ‬ويرى‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬لدولنا‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬تتعرض‭ ‬له،‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬الكثير‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدعوه‭ ‬إلى‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬بالعكس‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬إلا‭ ‬عجزا‭ ‬ويأسا‭ ‬وإحباطا‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬له‭.‬

3‭ - ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬يتعرض‭ ‬لسيل‭ ‬جارف‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الموجهة‭ ‬المعادية‭ ‬والمخطط‭ ‬لها‭ ‬بعناية‭ ‬وتستهدف‭ ‬تحطيم‭ ‬قيمه‭ ‬وثقته‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬وفي‭ ‬دوله‭ ‬وتزرع‭ ‬فيه‭ ‬بذور‭ ‬اليأس‭ ‬والقيم‭ ‬السلبية‭ ‬المدمرة‭.‬

4‭ - ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬وغيرها‭ ‬تكرس‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬اليأس‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وإحساسا‭ ‬بالعجز‭ ‬وفقدان‭ ‬الأمل‭.‬

هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أخطر‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬الوطني‭ ‬عوما‭.‬

هذه‭ ‬العوامل‭ ‬تبرز‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت،‭ ‬لتكريس‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمل‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭.‬

للحديث‭ ‬بقية‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭. ‬

MENAFN04112024000055011008ID1108850395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث