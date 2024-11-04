بالتزامن مع مبادرة أسبوع الشجرة ....أسري تدشن حملتها التشجيرية الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بالتزامن مع فعاليات «أسبوع الشجرة» الذي أطلق بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ دشنت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) حملتها التشجيرية الثالثة لتوسيع الرقعة الخضراء بالشركة وذلك دعماً للجهود الوطنية الرامية لدعم التنمية المستدامة بالمملكة عبر الانخراط في المبادرات التي تدعم خلق بيئة صحية أكثر خضاراً وازدهارا للأجيال القادمة.
وانطلقت هذه الحملة بحضور الشيخ دعيج بن محمد آل خليفة نائب رئيس شؤون الدعم المؤسسي لشركة أسري الى جانب عدد من ممثلي الإدارة التنفيذية.
من جانبه؛ أثنى الدكتور أحمد العبري على كل الجهود الداعمة لإثراء الرقعة الخضراء بالمملكة مؤكداً مواصلة أسري تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف هذه المبادرة التي من شأنها الإسهام في تعزيز مستوى الوعي البيئي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه تحقيق الاستدامة البيئية المنشودة.
ويأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير الوطنية، التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035؛ و ذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
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