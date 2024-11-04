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بالتزامن مع مبادرة أسبوع الشجرة ....أسري تدشن حملتها التشجيرية الثالثة

11/4/2024 7:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬بمبادرة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء؛‭ ‬دشنت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬حملتها‭ ‬التشجيرية‭ ‬الثالثة‭ ‬لتوسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بالشركة‭ ‬وذلك‭ ‬دعماً‭ ‬للجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالمملكة‭ ‬عبر‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬أكثر‭ ‬خضاراً‭ ‬وازدهارا‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.

وانطلقت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬الدعم‭ ‬المؤسسي‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭.





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من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أثنى‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الداعمة‭ ‬لإثراء‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬مؤكداً‭ ‬مواصلة‭ ‬أسري‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركة‭ ‬تجاه‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬المنشودة‭.





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ويأتي‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬ليعزز‭ ‬نتائج‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035؛‭ ‬و‭ ‬ذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

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