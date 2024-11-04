وضع حجر الأساس لمصنع أو أم بي ريسنغ فورس وحلبة البحرين الدولية يعلنان الانتهاء من توسعة بيل ريسنغ هلمتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مجموعة ريسنغ فورس المورد الرائد لمنتجات السلامة لرياضة السيارات وحلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» أمس عن الانتهاء من توسعة مصنع بيل ريسنغ هلمتس في حلبة البحرين الدولية، إلى جانب وضع حجر الأساس لمركز إنتاج جديد لشركة أو أم بي.
ويعتبر كل من مصنع بيل ريسنغ هلمتس وأو أم بي جزءًا من مجموعة ريسنغ فورس وتعكس هذه التطورات الأخيرة الالتزام الطويل الأمد لشركة رياضة السيارات البارزة بالبحرين، حيث تعتبر ريسنغ فورس المجموعة الرائدة في مجال منتجات السلامة في رياضة السيارات، وتقدم مجموعة شاملة ومتطورة من منتجات الحماية التي يستخدمها أفضل المحترفين والسائقين الهواة وفرق السباق وشركات تصنيع السيارات في جميع أنحاء العالم والتي تباع تحت علامات تجارية كبيل ريسنغ هلمتس و أو أم بي وريسنغ سبريت وزيرونويز، ويمكن العثور على المنتجات التي تحمل هذه العلامات في جميع بطولات العالم لسباقات السيارات والكارتنج، حيث ساهمت في تحقيق العديد من الانتصارات والألقاب كل عام.
لقد مكن استكمال توسعة بيل ريسنغ هلمتس من مضاعفة قدرتها الإنتاجية، مع منشأة تغطي الآن 12 ألف متر مربع، ينتج المصنع مجموعة من خوذات السباق المصممة لعدد لا يحصى من تخصصات مرتبطة بالسباقات بما في ذلك 70% من السائقين في بطولة العالم للفورمولا وان التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، بالإضافة إلى خوذات بيل ميني والتي تحاكي الخوذات التي يستخدمها نجوم رياضة السيارات العالمية.
وفي الوقت نفسه، بدأت الآن أعمال البناء في مصنع جديد لشركة أو أم بي، وهي شركة رائدة في تصميم وتصنيع ملابس السباق وقطع غيار السيارات لتوفير السلامة في رياضة السيارات تحت مجموعة ريسنغ فورس، وستتيح المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع، والتي تقع بجوار المنشأة الحالية في حلبة البحرين الدولية، للشركة إنتاج مجموعة مختارة من منتجات السلامة الرئيسية لرياضة السيارات في المصنع الجديد.
وأصبحت الآن شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» مستثمرًا استراتيجيًا في المجموعة، ويهدف هذا الاستثمار إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات السلامة لرياضة السيارات وسيدعم تطوير منشأة أو أم بي الجديدة، مما يعزز مكانة المجموعة كشركة رائدة في أنظمة السلامة لرياضة السيارات.
ومن جانبه أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: «إن إكمال توسعة مصنع بيل ريسنغ هلمتس وبدء العمل في منشأة أو أم بي الجديدة من أبرز نتاج الشراكة المثمرة مع مجموعة ريسنغ فورس، ويسعدنا أن نقدم الدعم لمثل هذه العلامات التجارية التاريخية والرائدة في رياضة السيارات العالمية، حيث تعكس شراكتنا مكانة حلبة البحرين الدولية باعتبارها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط بالمعنى الأوسع، وأود أن أشكر جميع الجهات الداعمة في مملكة البحرين التي تسهل و تدعم مساعينا وخاصة شركة ممتلكات».
كما وضح ستيفان كوهين الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة ريسنغ فورس والرئيس التنفيذي لشركة ريسنغ فورس البحرين: «منذ عام 2015، أصبحت شراكتنا مع حلبة البحرين الدولية وثيقة، مما يضمن لنا أفضل الظروف والموارد لتأكيد أنفسنا باعتبارنا الشركة الرائدة في تصنيع خوذات رياضة السيارات الحديثة. إن إكمال توسعة مصنع الصخير هو خطوة رئيسية أخرى في هذه الشراكة الناجحة، بدءًا من بيل ريسنغ، يشمل الارتباط بحلبة البحرين الدولية الآن مجموعة ريسنغ فورس بأكملها، وبعد استثمار ممتلكات، يمكننا الإعلان عن بدء تشييد مبنى ثانٍ في الصخير، وستكون المنشأة بمثابة أصل استراتيجي لزيادة الإنتاج الإجمالي، وفي مجموعة أو أم بي وهي علامة تجارية أخرى رائدة في صناعة السباقات، وبالنيابة عن المجموعة بأكملها، أود أن أتقدم بالشكر مرة أخرى إلى حلبة البحرين الدولية ورئيسها التنفيذي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، وممتلكات، وجميع الجهات المعنية في البحرين على دعمهم المستمر».
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