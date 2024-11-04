وضع حجر الأساس لمصنع أو أم بي ريسنغ فورس وحلبة البحرين الدولية يعلنان الانتهاء من توسعة بيل ريسنغ هلمتس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعتبر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصنع‭ ‬بيل‭ ‬ريسنغ‭ ‬هلمتس‭ ‬وأو‭ ‬أم‭ ‬بي‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الالتزام‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬لشركة‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬البارزة‭ ‬بالبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس‭ ‬المجموعة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬منتجات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬وتقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتطورة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬أفضل‭ ‬المحترفين‭ ‬والسائقين‭ ‬الهواة‭ ‬وفرق‭ ‬السباق‭ ‬وشركات‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬تباع‭ ‬تحت‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬كبيل‭ ‬ريسنغ‭ ‬هلمتس‭ ‬و‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬بي‭ ‬وريسنغ‭ ‬سبريت‭ ‬وزيرونويز،‭ ‬ويمكن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬العلامات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬السيارات‭ ‬والكارتنج،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬والألقاب‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

لقد‭ ‬مكن‭ ‬استكمال‭ ‬توسعة‭ ‬بيل‭ ‬ريسنغ‭ ‬هلمتس‭ ‬من‭ ‬مضاعفة‭ ‬قدرتها‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬مع‭ ‬منشأة‭ ‬تغطي‭ ‬الآن‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ينتج‭ ‬المصنع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬خوذات‭ ‬السباق‭ ‬المصممة‭ ‬لعدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬تخصصات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسباقات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خوذات‭ ‬بيل‭ ‬ميني‭ ‬والتي‭ ‬تحاكي‭ ‬الخوذات‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬بدأت‭ ‬الآن‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬جديد‭ ‬لشركة‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬بي،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬ملابس‭ ‬السباق‭ ‬وقطع‭ ‬غيار‭ ‬السيارات‭ ‬لتوفير‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬تحت‭ ‬مجموعة‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس،‭ ‬وستتيح‭ ‬المنشأة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬بجوار‭ ‬المنشأة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬للشركة‭ ‬إنتاج‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬السلامة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لرياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬الجديد‭.‬

وأصبحت‭ ‬الآن‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬مستثمرًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬السلامة‭ ‬لرياضة‭ ‬السيارات‭ ‬وسيدعم‭ ‬تطوير‭ ‬منشأة‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬بي‭ ‬الجديدة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المجموعة‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬السلامة‭ ‬لرياضة‭ ‬السيارات‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إكمال‭ ‬توسعة‭ ‬مصنع‭ ‬بيل‭ ‬ريسنغ‭ ‬هلمتس‭ ‬وبدء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬بي‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نتاج‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬الدعم‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التاريخية‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬شراكتنا‭ ‬مكانة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬باعتبارها‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بالمعنى‭ ‬الأوسع،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬و‭ ‬تدعم‭ ‬مساعينا‭ ‬وخاصة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬وضح‭ ‬ستيفان‭ ‬كوهين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المشارك‭ ‬لمجموعة‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬أصبحت‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وثيقة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬لنا‭ ‬أفضل‭ ‬الظروف‭ ‬والموارد‭ ‬لتأكيد‭ ‬أنفسنا‭ ‬باعتبارنا‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬خوذات‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬الحديثة‭. ‬إن‭ ‬إكمال‭ ‬توسعة‭ ‬مصنع‭ ‬الصخير‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الناجحة،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬بيل‭ ‬ريسنغ،‭ ‬يشمل‭ ‬الارتباط‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الآن‭ ‬مجموعة‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس‭ ‬بأكملها،‭ ‬وبعد‭ ‬استثمار‭ ‬ممتلكات،‭ ‬يمكننا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬تشييد‭ ‬مبنى‭ ‬ثانٍ‭ ‬في‭ ‬الصخير،‭ ‬وستكون‭ ‬المنشأة‭ ‬بمثابة‭ ‬أصل‭ ‬استراتيجي‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وفي‭ ‬مجموعة‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬بي‭ ‬وهي‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬أخرى‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السباقات،‭ ‬وبالنيابة‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬بأكملها،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وممتلكات،‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‮»‬‭.‬