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إعلان نتائج القبول النهائية لدورة الضباط الجامعيين

11/4/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ54 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1446.
ودعت الراغبين بمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية ( أبشر- توظيف ).

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