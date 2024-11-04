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نائب وزير البلديات والإسكان يفتتح النسخة الـ 34 من معرض البناء السعودي

11/4/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح نائب وزير البلديات والإسكان إيهاب غازي الحشاني، اليوم، أعمال النسخة الـ 34 من معرض البناء السعودي، التي تقام برعاية وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة أكثر من 600 عارض من 31 دولة؛ لتقديم أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في مجالات البناء، وذلك خلال الفترة 4 - 7 من نوفمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC).
واطلع الحشاني على المعرض والجهات المشاركة التي تضمنت مشاركة عدد من الجهات والقطاعات المتخصصة في مجالات البناء الحديثة محليًا وعالميًا، مشيدًا بتنوع الابتكارات والحلول المتعلقة بأسلوب البناء الحديث، والبنية التحتية المتقدمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة المنظمة للمعرض الأمير سعود بن تركي الفيصل، أن المعرض السعودي للبناء في دورته الـ 34 يهدف إلى المساهمة في دفع المملكة نحو مستقبل واعد، وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، مؤكدًا سعي المعرض والقائمين عليه إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية لرفع الكفاءة التشغيلية في مجال البناء، وذلك من خلال استعراض ومشاركة أحدث ممارسات وتقنيات البناء والتشييد لتحقيق نمو حيوي بما يتماشى مع الركائز الإستراتيجية لوزارة البلديات والإسكان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن النسخة الأولى من معرض البناء السعودي انطلقت منذ عام 1981، مشيرًا إلى أن المعرض كان يقام كل سنتين، ومع تطور الحركة العمرانية، وزيادة الطلب على مواد وتقنيات البناء الحديثة، أصبح يقام سنويًا كحدث يلبي احتياجات سوق البناء المتزايدة، ويقدم أحدث الحلول والابتكارات في هذا المجال.
ويهدف معرض البناء في نسخته الـ 34 إلى توفير أحدث التطورات واستكشاف إمكانيات تحويل البيئة العمرانية واستدامتها، والاستفادة من التقنيات الذكية لبناء مستقبل مبتكر ومستدام، حيث يضم مشاركة مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة في تقنيات ومواد البناء، التصميمات الداخلية والتشطيبات، تكنولوجيا الحجر، الألمنيوم، الأبواب، الواجهات، الزجاج والنوافذ، المعدات الثقيلة، الإضاءة والتجهيزات، الكهرباء والطاقة البديلة، وتقنيات المياه.
ويناقش رواد القطاع والرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص خلال المعرض أحدث المشاريع والتقنيات التي تشكل قطاع البناء والبنية التحتية في المملكة مع الدعم الوطني لهذا القطاع، وذلك عبر عدد من الجلسات والأوراق العلمية التي يقدمها نخبة من المختصين محليًا ودوليًا على مدى 3 أيام.
وتشير توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) أن المملكة ستحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 خلال عام 2025، متجاوزة متوسط النمو العالمي، مما يسهم في توسع اقتصادي سريع، ويأتي قطاع البناء من أبرز المساهمين الرئيسيين في هذا النمو، حيث تستثمر المملكة في مشاريع بناء مستقبلية بقيمة تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.
يذكر أن حجم سوق البناء السعودي بلغ 70.33 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.37 بين 2024

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