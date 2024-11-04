المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي شكوك بموازين أو عبوات زيت الزيتون

المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي شكوك بموازين أو عبوات زيت الزيتون
التاريخ
11/4/2024 2:35:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، المواطنين لإبلاغها عن أي تلاعب أو شك بموازين أو عبوات زيت الزيتون.
كما دعت في بيان اليوم الإثنين، المواطنين الراغبين بتقديم أي شكوى بهذا الخصوص للتواصل معها على هاتف وواتساب الشكاوى 065301243، للتحقق من صحة الموازين ووزن العبوات.
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