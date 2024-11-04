المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي شكوك بموازين أو عبوات زيت الزيتون

دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، المواطنين لإبلاغها عن أي تلاعب أو شك بموازين أو عبوات زيت الزيتون.

كما دعت في بيان اليوم الإثنين، المواطنين الراغبين بتقديم أي شكوى بهذا الخصوص للتواصل معها على هاتف وواتساب الشكاوى 065301243، للتحقق من صحة الموازين ووزن العبوات.