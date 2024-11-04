سكوت ريتر: لماذا لم أعد أقف مع إسرائيل؟ ولن أقف معها مرة أخرى‏ (3-1)

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

سكوت ريتر*‏ - (سكوت ريتر إكسترا) 14/10/2023



‏بوابات غزة‏

‏"جاء المهاجمون عند الفجر واحتلوا البلدة بسرعة. تم فصل الرجال عن النساء وإطلاق النار عليهم. أحد المهاجمين، الذي فتح باب أحد المنازل، وجد رجلاً عجوزاً يقف هناك. أطلق النار عليه. وقال شاهد عيان على الهجوم بعد ذلك: 'لقد استمتع بإطلاق النار عليه'.‏

سرعان ما أصبحت البلدة فارغة -قُتل أو طرد جميع السكان البالغ عددهم 5.000 نسمة، وتم وضع الناجين في شاحنات، ونُقلوا إلى غزة. ونهبت المنازل الفارغة. وقال أحد المشاركين بعد ذلك: 'كنا سعداء جداً. إذا لم تأخذها، فسوف يأخذها شخص آخر. إنك لا تشعر بأن عليك إعادتها. إنهم لن يعودوا'".‏

يبدو هذا وكأنه سرد مُستل من الصفحات الأولى لصحف اليوم، وهذه واحدة من العديد من القصص المماثلة -الكثيرة جداً التي لا يمكن عدها- التي تصف الفظائع التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في البلدات الإسرائيلية والكيبوتسات المتاخمة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس".‏

‏لكنه ليس كذلك. إنها ذكريات يعقوب شاريت، ابن موشيه شاريت، أحد آباء إسرائيل المؤسسين، والموقع على "إعلان استقلال إسرائيل"، وأول وزير خارجية لإسرائيل، وثاني رئيس وزراء لها. كان يعقوب شاريت يروي قصة استيلاء الجنود الإسرائيليين على بلدة بئر السبع العربية في العام 1948 خلال "حرب الاستقلال" الإسرائيلية.‏

كجندي شاب يخدم في صحراء النقب في العام 1946، تم تعيين شاريت "‏‏مختاراً"‏‏ ‏‏-أو قائداً- لإحدى فرق الجنود الإحدى عشرة -كجزء من "خطة الـ11 نقطة" السريّة المصممة لإنشاء مواقع يهودية أمامية في صحراء النقب، والتي ستكون بمثابة موطئ قدم استراتيجي في المنطقة عندما تندلع الحرب المتوقعة بين الصهاينة الإسرائيليين والعرب.‏

‏كانت الصهيونية، كما كانت موجودة قبل العام 1948، حركة تهدف إلى إعادة تأسيس أمة يهودية على أراضي إسرائيل التوراتية. وقد تأسست كحركة سياسية، "المنظمة الصهيونية"، في العام 1897 تحت قيادة تيودور هرتزل. وعندما توفي هرتزل في العام 1904، تولى حاييم فايتسمان (وايزمان) قيادة المنظمة الصهيونية لاحقًا كمكافأة له على الضغط الذي مارسه من أجل تبني "وعد بلفور"، الذي ألزم الحكومة البريطانية بإنشاء دولة يهودية في فلسطين. وبقي فايتسمان رئيساً للمنظمة الصهيونية حتى تأسيس إسرائيل في العام 1948، وبعد ذلك تم انتخابه كأول رئيس لإسرائيل.

‏في العام 1946، وضعت "خطة التقسيم" -التي أصدرتها الأمم المتحدة لأراضي الانتداب البريطاني في فلسطين إلى قسمين عربي ويهودي- منطقة النقب في الجزء العربي. ووضع القادة الصهاينة لدولة إسرائيل المستقبلية، بقيادة ديفيد بن غوريون وموشيه شاريت وآخرين مكرسين لمبادئ الصهيونية، "خطة الـ11 نقطة" كوسيلة لتغيير الوضع الراهن الذي كان قائماً آنذاك في النقب، حيث عاش 500 يهودي في ثلاث بؤر استيطانية بين 250.000 عربي يقيمون في 247 قرية وبلدة في المنطقة. ومن شأن البؤر الاستيطانية الإحدى عشرة الجديدة أن تعزز الوجود الإسرائيلي في النقب، على نحو يخلق الظروف التي بموجبها، كما أشار المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي، "أغلبية السكان الأصليين الذين يعيشون على أرض أجدادهم" سيتم "تحويلهم بين عشية وضحاها إلى أقلية تحت حكم أجنبي".‏

في ليلة 5 تشرين الأول (أكتوبر) 1946 -بعد يوم الغفران مباشرة- قاد يعقوب فريقه إلى النقب. وروى يعقوب: "أتذكر عندما وجدنا قطعتنا من الأرض على قمة تل قاحل. كان الظلام ما يزال قائماً، لكننا تمكنا من اقتلاع الأعمدة وسرعان ما أصبحنا داخل سياجنا. في الضوء الأول، جاءت الشاحنات محلملة بثكنات جاهزة. كان ذلك إنجازاً كبيراً. لقد عملنا مثل الشياطين".‏

عندما كان يعقوب جزءاً من "حركة الشبيبة الصهيونية"، كان يتنقل في جميع أنحاء النقب سيراً على الأقدام، ويتعرف على القرى العربية، ويتعلم أسماءها العبرية كما هي موجودة في الكتاب المقدس. وبجانب مستوطنة يعقوب على قمة التل، التي أصبحت لاحقاً "كيبوتس حتسريم"، كانت هناك قرية عربية تدعى "أبو يحيى". وكانت إحدى المهام التي أعطيت للكيبوتسات في حتسريم هي جمع معلومات استخباراتية عن العرب المحليين، والتي سيستخدمها المخططون العسكريون الإسرائيليون الذين كانوا في ذلك الوقت يستعدون لطرد العرب على نطاق واسع من النقب.‏

كان عرب "أبو يحيى" يزودون يعقوب ورفاقه الصهاينة بالمياه العذبة، وكانوا في كثير من الأحيان يحرسون ممتلكات الكيبوتس عندما يكون الرجال بعيدين عن العمل. كان هناك تفاهم بين قادة "أبو يحيى" و"كيبوتس حتسريم" على السماح للقرويين بالبقاء بمجرد سيطرة إسرائيل على النقب. وبدلاً من ذلك، عندما اندلعت الحرب، انقلب الكيبوتسيّون من حتسريم على جيرانهم العرب، وقتلوهم وطردوا الناجين من منازلهم إلى الأبد.‏

‏وانتهى المطاف بمعظم الناجين بالعيش في غزة.‏

‏تم تسجيل الذبح والاستئصال المادي لقرية "أبو يحيى"، وبلدة بئر السبع، و245 بلدة وقرية عربية أخرى في النقب على يد المستوطنين والجنود الإسرائيليين في التاريخ باسم ‏‏النكبة‏‏، أو "الكارثة". وعندما يتحدث الفلسطينيون عن ‏‏النكبة‏‏، فإنهم لا يتطرقون فقط إلى أحداث العام 1948، بل إلى كل ما حدث منذ ذلك الحين باسم استدامة الصهيونية وتوسعها والدفاع عنها بعد العام 1948 التي تشكل إسرائيل الحديثة. ولا يتحدث الإسرائيليون عن ‏نكبة‏‏، بل يشيرون إلى أحداث العام 1948 على أنها "حرب الاستقلال" الخاصة بهم.‏

وكما لاحظ أحد الباحثين المعاصرين حول ‏‏هذا الموضوع، فإن "الصمت على ‏‏النكبة‏‏ ‏‏هو أيضاً جزء من الحياة اليومية في إسرائيل".‏

بعد تأسيس دولة إسرائيل اليهودية في العام 1948، اتصلت مجموعة من المستوطنين اليهود برئيس الوزراء، ديفيد بن غوريون، وطلبوا السماح للرجال من مستوطناتهم بالخدمة في الجيش كمجموعة. وكانت النتيجة إنشاء "برنامج ناحال"، الذي جمع بين الخدمة العسكرية والعمل الزراعي. وستشكل قوات ناحال حامية، والتي سيتم تحويلها بعد ذلك إلى كيبوتس، والتي ستكون بمثابة خط الدفاع الأول ضد أي هجوم عربي مستقبلي على إسرائيل. في العام 1951، أقيمت أول مستوطنات ناحال، "نحلايم مول عزة"، على الحدود مع قطاع غزة. وتبع ذلك المزيد، حيث سعى مشروع ناحال إلى تطويق غزة بهذه المستوطنات الحصينة. وفي العام 1953، تحولت "نحلايم مول عزة" من موقع عسكري إلى كيبوتس مدني، وتم تغيير اسمها إلى "ناحال عوز".‏

بين أحد أوائل المستوطنين في ناحال عوز كان رجل يدعى روي روتنبرغ. في سن 13 عاماً، خدم "صبي رسول" خلال حرب الاستقلال في العام 1948. وعندما بلغ عمره 18 عاماً، في العام 1953، تم تجنيده في جيش الدفاع الإسرائيلي، ثم ترقى ليتولى موضع مسؤوليته الأولى. كانت وظيفته الأولى كضابط هو العمل كضابط أمن لناحال عوز. كان متزوجاً، وفي العام 1956 كان الأب الفخور لابن رضيع. وفي 18 نيسان (أبريل) 1956، تعرض روي لكمين نصبه العرب، الذين قتلوه وأخذوا جثته إلى غزة. وأعيدت جثته بعد تدخل الأمم المتحدة، ودفن في اليوم التالي، في 19 نيسان (أبريل). وأثارت وفاة روي غضب الأمة الإسرائيلية، وتجمع الآلاف لحضور مراسم جنازته.‏

‏وكان موشيه ديان، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، حاضراً، وألقى في الجنازة كلمة تأبين دخلت التاريخ الإسرائيلي كواحدة من الخطب الحاسمة للأمة. بدأ ديان، وصوته يتردد فوق حشد المشيعين: "في وقت مبكر من صباح أمس قتل روي. أبهره هدوء الصباح الربيعي ولم ير أولئك الذين ينتظرونه في كمين، على حافة الثلم".‏

"دعونا لا نلق اللوم على القتلة اليوم. لماذا يجب أن نلوم كراهيتهم الشديدة لنا؟ إنهم يعيشون منذ ثماني سنوات في مخيمات اللاجئين في غزة، وأمام أعينهم نحول الأراضي والقرى التي سكنوا فيها هم وآباؤهم إلى ممتلكات لنا".‏

"إنه ليس بين العرب في غزة، ولكن في وسطنا نحن يجب أن نبحث عن دم روي. كيف أغمضنا أعيننا ورفضنا أن نحدق مباشرة في مصيرنا، وأن نرى، بكل وحشيته، مصير جيلنا؟ هل نسينا أن هذه المجموعة من الشباب الذين يسكنون في ناحال عوز تحمل على أكتافها بوابات غزة الثقيلة؟‏".

‏"وراء ثلم الحدود، ثمة بحر متعاظم من الكراهية والرغبة في الانتقام، في انتظار اليوم الذي يبلي فيه الصمت طريقنا، اليوم الذي سنصغي فيه إلى سفراء النفاق الحاقد الذين يدعوننا إلى إلقاء أسلحتنا".‏

"دم روي يصرخ بنا، ولنا فقط، من جسده الممزق. على الرغم من أننا أقسمنا ألف مرة أن دمنا لن يسيل عبثاً، فإننا بالأمس مرة أخرى جُرِّبنا، واستمعنا، وآمنا".‏

‏"سوف نراجع حساباتنا مع أنفسنا اليوم؛ نحن جيل يستوطن الأرض ومن دون الخوذة الفولاذية وفوهة المدفع، لن نتمكن من زرع شجرة وبناء منزل. دعونا لا نرتدع عن رؤية الكراهية التي تلهب وتملأ حياة مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون حولنا. دعونا لا ندِر أعيننا لئلا تضعف أذرعنا".‏

"هذا هو مصير جيلنا. هذا هو خيار حياتنا -أن نكون مستعدين ومسلحين وأقوياء ومصممين، لئلا يُطاح بالسيف من قبضتنا وتقطّع حياتنا".‏

‏"الشاب روي الذي غادر تل أبيب ليبني منزله على بوابات غزة ليكون جداراً لنا أعماه النور في قلبه ولم ير وميض السيف. كان التوق إلى السلام يصم أذنيه ولم يسمع صوت القتل الذي ينتظر في الكمين. أثقلت بوابات غزة كتفيه وتغلبت عليه".‏

يتميز الخطاب باعترافه الصريح بكراهية الفلسطينيين المسجونين في غزة لإسرائيل، فضلاً عن ذكر مصدر كراهيتهم، وتفهم شرعية المشاعر الفلسطينية.‏

‏لكنه أيضاً لا يعتذر عما يعتبره عدالة القضية الإسرائيلية، بغض النظر عن شرعية القضية الفلسطينية. قال ديان إنه لا يمكن استيطان إسرائيل من دون "الخوذة الفولاذية وفوهة المدفع". وقال إن الحرب كانت "خيار الحياة" بالنسبة لإسرائيل، وعلى هذا النحو حكم على إسرائيل بحياة الاجتهاد العسكري، "لئلاً يطاح بالسيف من قبضتنا وتقطع حياتنا".‏

بينما يفكر الناس في العنف الذي وقع في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما خرج المئات من مقاتلي "حماس" المدججين بالسلاح من غزة وهبطوا على المواقع العسكرية والكيبوتسات التي تحيط بغزة، يجب ألا ينسوا أبداً أصول هذه المنشآت والغرض منها -حرفياً وضع سكان غزة في ما هو في الواقع معسكر اعتقال في الهواء الطلق. والعواطف التي نتجت عن ذلك بين السكان العرب المسجونين هناك. الإسرائيليون الذين عاشوا وعملوا وخدموا في هذه المعسكرات حملوا "أبواب غزة الثقيلة" على أكتافهم، وعملوا تحت "الكراهية المشتعلة" لشعب أجبر على العيش في مخيمات اللاجئين، بينما حول المستوطنون في الكيبوتسات المحيطة أمام أعينهم "الأراضي والقرى التي سكنوا فيها هم وآباؤهم" إلى وطن يهودي إسرائيلي.‏

هؤلاء الإسرائيليون جميعا أمسكوا بسيف الصهيونية بقوة في أيديهم. لا يمكن اعتبار أي من البالغين الذين عاشوا وعملوا في هذه المعسكرات بريئاً -لقد كانوا جزءاً من نظام الصهيونية- التي يتطلب وجودها نفسه واستمرارها السجن الوحشي والإخضاع لملايين الفلسطينيين الذين سرقت منازلهم منهم قبل 75 عاماً. لقد عاش هؤلاء "قدرَهم"، كما أسماه موشيه ديان، بكل وحشيته المتأصلة. كانت "بوابات غزة الثقيلة" هي مصير جيلهم، حتى أولئك الذين، مثل روي روتنبرغ من قبلهم، أثقلت البوابات أكتافهم وتغلبت عليها.‏

لا تراجع أبداً‏

‏كان هناك وقت كنت أعتبر فيه نفسي صديقاً لإسرائيل. كنت قد شاركت في حملة خلال عملية "عاصفة الصحراء" لمنع إطلاق صواريخ (سكود) العراقية على إسرائيل، ومن العام 1994 حتى العام 1998، سافرت إلى إسرائيل بكثافة، حيث عملت مع منظمة الاستخبارات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، "أمان"، للتأكد من أن العراق لن يكون قادراً مرة أخرى أبداً على تهديد إسرائيل بأي من صواريخ "سكود" التي تحمل متفجرات تقليدية شديدة الانفجار، أو الرؤوس الحربية الكيميائية أو البيولوجية أو النووية. وقدمت إحاطات للجنرالات والدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين.‏

عملت لساعات طويلة جنباً إلى جنب مع مترجمي التصوير الفوتوغرافي الإسرائيليين، وجامعي استخبارات الإشارات، ومحللي الاستخبارات التقنية، وضباط قضايا الاستخبارات البشرية، بينما كنا نتأكد من عدم ترك أي حجر من دون أن يُقلب عندما يتعلق الأمر بالتأكد من أن تكون جميع قدرات أسلحة الدمار الشامل العراقية محسوباً حسابها بشكل كامل ويمكن التحقق منها. وقد أدهشتني أخلاقيات العمل المذهلة والذكاء الفطري لنظرائي الإسرائيليين. كما أعجبت أيضاً بنزاهتهم، لأنهم أوفوا بوعدهم بالالتزام بالتفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالعمل الذي كنت أقوم به أنا وزملائي المفتشين من "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" (UNSCOM) في العراق.‏

بحلول الوقت الذي غادرت فيه "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة"، في آب (أغسطس) 1998، كنت أعتبر نفسي صديقاً حقيقياً لإسرائيل (كان هناك جانب سلبي لهذه العلاقة -كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق معي بسبب انتهاكات مزعومة لقانون التجسس، وهو تحقيق لم ينته إلا بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001، عندما تم، بعد مقابلة بيني وبين ثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، إغلاق التحقيق).‏

يجب أن أعترف بأكثر من القليل من التناقض فيما يتعلق بنشأة إسرائيل -لم أكن من المعجبين بالفطرة. كان أول ما أتذكره عن إسرائيل هو حرب "يوم الغفران"، في تشرين الأول (أكتوبر) 1973، وكنت مفتوناً بالتقارير التي شاهدتها على شاشة التلفاز. وفي وقت لاحق، في العام 1976، أسرتني بالمقدار نفسه الجرأة والبطولة اللتان كانتا وراء عملية الإنقاذ في عنتيبي. لكن هذا الافتتان في الطفولة تلاشى عندما التحقت بالجامعة.

بين زميل سكن أميركي إسرائيلي كان قد أنهى لتوه خدمته في جيش الدفاع الإسرائيلي (كنت قد أنهيت للتو خدمتي في الجيش الأميركي، وكنت مسجلاً في برنامج بعثات لسلاح مشاة البحرية، ولم أستطع فهم كيف يخدم مواطن أميركي -أو حتى كيف يمكنه الخدمة في القوات المسلحة لدولة أخرى)، ومنظمة نشطة للغاية في الحرم الجامعي، "منظمة هيليل" (الطالب اليهودي)، أصبحت مستاءً من عدم التسامح المطلق الذي كان موجوداً بين العديد من اليهود الأميركيين تجاه فلسطين والعالم العربي بشكل عام.‏

تأثرت بشدة بالبروفيسور جون جوزيف، المؤرخ الآشوري-الأميركي لدراسات الشرق الأوسط. ولد البروفيسور جوزيف، وهو ابن لاجئين من الإبادة الجماعية الآشورية في بلاد فارس ما قبل إيران، ونشأ في بغداد. ويتناقض الانفتاح الذهني الذي درّس به مساقات حول العلاقات العربية الإسرائيلية بشكل صارخ مع نهج "طريقي أو الطريق السريع"، أنا أو لا شيء الذي اتبعته "هيليل". وفي إحدى المناسبات، في ربيع العام 1983، رعت "هيلل" زيارة وفد من الجنود الإسرائيليين إلى الحرم الجامعي، حيث ألقوا كلمات حول الغزو والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. كنت ملتحقاً بدورة قادة فصيلة مشاة البحرية، وكان من المقرر أن يتم تكليفي بالمهمات بعد التخرج في أيار (مايو) 1984.

تصدرت مواجهة بين مشاة البحرية الأميركية وثلاث دبابات تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في شباط (فبراير) 1983 عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. حاولت الدبابات، بقيادة مقدم إسرائيلي، المرور عبر موقع مشاة البحرية. ووقف جونسون، الضابط المسؤول عن وحدة مشاة البحرية المكلفة بمنع الإسرائيليين من دخول بيروت، أمام الدبابات، وقال لضابط جيش الدفاع الإسرائيلي إنه لن يسمح لهم بالمرور. وعندما هددته الدبابات بدهسه، سحب الكابتن جونسون مسدسه، وقفز على الدبابة الإسرائيلية القائدة، وأخبر المقدم أنهم سيعبرون فقط فوق جثته. وتراجع الإسرائيليون.‏

‏أدت المواجهة خارج بيروت إلى توترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للاحتجاج على الاستفزاز الإسرائيلي. وتلت ذلك مشاعر سيئة، حيث نشر الإسرائيليون شائعات بأن أنفاس الكابتن جونسون كانت تفوح منها رائحة الكحول.‏

هذه الإشاعة كررها أحد الجنود الإسرائيليين السفراء في حديث حضرته في الحرم الجامعي. وقد شعرت بالغضب ونهضت على قدمي لتحدي المتكلم. وبطريقة غير دبلوماسية كثيراً، ذكرت الجندي الإسرائيلي بأنه يقف على الأراضي الأميركية، بحضور أحد مشاة البحرية الأميركية، وأنني سأكون ملعوناً إذا سمحت له بتشويه سمعة ضابط في سلاح مشاة البحرية في حضوري. وبعد أن استشعروا العنف المتأصل في كلماتي (كانت لي سمعة مسبقاً في الحرم الجامعي بسبب مهاجمتي زميلاً طالباً تمنى لو أن جون هينكلي، الذي كان يمكن أن يكون قاتل الرئيس رونالد ريغان، كان رامياً أفضل)، تدخل منظمو "هيليل"، وأنزلوا الجندي الإسرائيلي عن المسرح وإلى خارج الحرم الجامعي.‏

جاء تفاعلي التالي مع إسرائيل، بشكل غير مباشر، خلال عملية "عاصفة الصحراء". في حين كانت مهمة القوات الأميركية هي تحرير الكويت من الجيش العراقي، هدد إطلاق العراقيين صواريخ "سكود" المعدلة على إسرائيل بإدخال إسرائيل في الصراع، وهو عمل كان من شأنه أن يتسبب في تفتيت تحالف الدول، الذي يتضمن العديد من الدول العربية التي سترفض القتال إلى الجانب نفسه مع إسرائيل، الذي كان الرئيس جورج بوش الأب قد جمعه معاً بعناية شديدة. وأصبح وقف إطلاق صواريخ "سكود" العراقية على رأس أولويات الحرب، وبصفتي الخبير المقيم في صواريخ "سكود" في هيئة أركان الجنرال نورمان شوارزكوف، أصبحت منخرطاً بشكل كبير في هذا الجهد. (كما ذكَّرتُ أحد أفراد الجمهور المعادين علناً خلال عرض تقديمي في العام 2007 أمام منظمة يهودية أميركية كبرى، فإنني كنت أضع مؤخرتي على المحك من أجل إسرائيل عندما كان هو ويهود أميركيون آخرون يشترون التذاكر للهروب من "الأرض المقدسة").‏

بعد الحرب، جندتني "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" للمساعدة في إنشاء قدرة استخباراتية مستقلة لدعم بعثة الأمم المتحدة في العراق. وفي العام 1994، اقترحتُ أن تفتح اللجنة الخاصة قناة سرية مع إسرائيل للتنسيق الوثيق بشأن المسائل الاستخباراتية المتعلقة بنزع سلاح العراق. وتمت الموافقة على اقتراحي، وساعدت في قيادة أول وفد للجنة الخاصة تم إرساله إلى إسرائيل، حيث التقينا بمدير "أمان" ورئيس قسم البحث والتحليل لمناقشة نطاق وحجم التعاون الاستخباراتي بين اللجنة الخاصة للأمم المتحدة وإسرائيل.‏ (يُتبع)



*وليام سكوت ريتر الابن Scott Ritter: ضابط استخبارات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية. خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، وفي الخليج العربي/ الفارسي خلال عملية "عاصفة الصحراء" وعمل عضوا في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة التي تشرف على نزع ‏‏أسلحة الدمار الشامل‏‏ في ‏‏العراق‏‏ من العام 1991 إلى العام 1998 واستقال منها احتجاجاً، وأصبح فيما بعد أحد منتقدي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقبل الغزو الأميركي للعراق في آذار (مارس) 2003، صرح ريتر بأن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل. في السنوات الأخيرة، كان مساهما منتظما في وسائل الإعلام الحكومية الروسية "روسيا اليوم" ‏‏RT‏‏ و"سبوتنِك" ‏‏Sputnik‏‏‏. واعتبارا من آذار (مارس) 2024، أصبح عضوا في ‏‏"محترفي الاستخبارات المخضرمين من أجل تحكيم العقل"‏‏.‏ أحدث كتاب له هو "‏‏نزع السلاح في زمن البيريسترويكا" Disarmament in the Time of Perestroika‏، منشورات (مطبعة كلاريتي).‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why I no longer stand with Israel, and never will again

**ملاحظة المترجم/ المحرر:

يستخدم سكوت ريتر في هذا المقال وصف "الإرهاب" في الإشارة إلى حركة "حماس" الفلسطينية. لكنه أعرب عن موقف مختلف تجاه الحركة لا يعكس هذا الرأي في أماكن أخرى. في تعليقاته على الحرب الأخيرة، أشاد بدورها بين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنها اكتسبت دعماً كبيراً كمدافع عنهم ضد الأعمال العسكرية الإسرائيلية، خاصة بعد النزاعات الكبرى. وفي مقابلة أُجريت معه في كانون الأول (ديسمبر) 2023، أوضح ريتر موقفه بخصوص "حماس" وأعرب عن دعمه لها بوصفها جماعة تقاوم ما وصفه بالاضطهاد الإسرائيلي. وفي مقابلة أخرى في شباط (فبراير) 2024، قال إن "حماس" حققت "انتصارات" سياسية وعسكرية على القوات الإسرائيلية، مما يوحي برؤيته لدورها كقوة مقاومة.