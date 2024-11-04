Wednesday, 06 November 2024 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسمنت المنطقة الجنوبية تحصد 3 جوائز على هامش الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024

11/4/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Al Watan) على هامش الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، الذي انعقد في العاصمة الرياض يومي 28 و29 أكتوبر الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتحت شعار“من الالتزام إلى التأثير”، حصدت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ثلاث جوائز بارزة ضمن فئة الشركات الكبيرة، بعد منافسة مع 201 شركة.
وسلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الجوائز للشركة، حيث كانت الجوائز على النحو التالي: جائزة“الأكثر تبنيًا للفرص”، وجائزة“الأكثر تفاعلًا على منصة المسؤولية الاجتماعية” بناءً على عدد النقاط المحققة، وجائزة“الأكثر إضافةً للمبادرات”. كما حازت الشركة على المركز الأول في الفئة البرونزية لشعار المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس تميزها وريادتها في هذا المجال.
وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المهندس عقيل بن كدسة، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الشركة، بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة، تواصل رؤيتها نحو أن تكون البطل الوطني في صناعة الأسمنت السعودي وتسعى لتحقيق الريادة في البناء المستدام، من خلال تشجيع الممارسات البيئية المستدامة. وأضاف أن هذه الجوائز تجسد حرص الشركة العميق على المسؤولية الاجتماعية واهتمامها بتقديم مبادرات فعّالة تلبي احتياجات المجتمع وتحقق الاستدامة، بما يسهم في تعزيز دورها في دعم التنمية المجتمعية واستثمار الفرص المتاحة للنمو المستدام.
وأكد أن قيم الشركة، المتمثلة في التركيز على العميل، الشجاعة، تحسين الذات، العمل الجماعي، والتعزيز الإيجابي، ظهرت جليًا في دعمها لأكثر من 60 مبادرة اجتماعية في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، والإسكان، في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.4 مليون ريال خلال عامي 2023 و2024.
من جانبه، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن هذه الجهود أسهمت في نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 إلى 4.15% بنهاية عام 2023، وزيادة نسبة الشركات الكبيرة التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% إلى 65%. وأضاف الراجحي أن المملكة تقدمت إلى المرتبة 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية لعام 2024 وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD، بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2021، معربًا عن تطلع المملكة بحلول عام 2030 لتكون ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
ويُعد الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية منصة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز المسؤولية الاجتماعية على المستويين المحلي

MENAFN04112024000089011017ID1108849558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث