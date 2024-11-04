الدواجن: 50% زيادة فى إنتاج البيض الشهر الماضى وانتهاء الأزمة الربع الأول من

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن هناك زيادة فى إنتاج بيض المائدة بنحو 50% حاليًا مقارنة مع سبتمبر الماضى.

أضاف أن إنتاجية بيض المائدة حاليًا تقدر بنحو 600 ألف طبق بيض يوميًا، مقارنةً بـ 400 ألف طبق في شهر سبتمبر الماضي، وتوقع زيادة الإنتاجية وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية في الربع الأول من العام المقبل بكمية تصل إلى 1.2 مليون طبق.

وقال نبيل إن الشعبة بصدد عقد اجتماع مع الزراعة ورئيس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي. وطالب الحكومة بمساندة القطاع والتصدي للتحديات التي واجهها خلال فترة أزمة الدولار الأخيرة، وإيجاد حلول تساعد على تنميته وتطويره، بالإضافة إلى تعزيز الاستيراد والحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه، أول أمس، خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء، بالإسراع في حل مشكلات منتجي بيض المائدة، ودراسة أسباب توقف بعض المزارع عن الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر البيض في الأسواق.

أوضح نبيل لـ”البورصة”، أن كرتونة البيض التركية التي دخلت عن طريق الاستيراد تزن نحو 1.6 كجم، بينما نظيرتها المصرية يصل وزنها إلى 2 كجم. تابع أن سعر طبق البيض التركي المستورد يصل إلى 150 جنيهًا لوزن 1.6 كجم، بينما يصل سعر البيض المحلي إلى 170 جنيهًا لوزن 2 كجم.

استوردت وزارة التموين والتجارة الداخلية 30 مليون بيضة من تركيا لضخها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة، بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق.

ذكر أن أسعار البيض انخفضت بنحو 10 جنيهات منذ أسبوعين، بفعل تحسن العوامل الجوية وزيادة الإنتاجية لقطعان الأمهات ودخول قطعان جديدة للإنتاج، معتبرًا أن كرتونة البيض المصرية الأرخص في السعر بنسبة 7% عن نظيرتها التركية، وفقًا لقاعدة البيانات التعاونية“Numbeo”، حيث سجل سعر كرتونة البيض المصري نحو 178 جنيهًا، بينما نظيرتها التركية بلغت 190 جنيهًا.

أشار إلى أنه في حال استمرار وزارة التموين في استيراد البيض، فإن ذلك قد يجبر العديد من المنتجين على التخارج من القطاع، مما يقضي على صناعة محلية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها.

وقال إن بعض المنتجين سيتجهون للتصدير فى حال إغراق السوق بالمنتجات المستوردة لتفادي الخسائر التي يمكن التعرض لها في السوق المحلية، حيث أن التكلفة الفعلية لإنتاج طبق البيض لا تتحمل خفض الأسعار لمستويات المستورد ذي الحجم الصغير.

لفت إلى أن أسعار البيض في مصر ستنافس في العديد من الدول المجاورة، نظرًا لدخول مصر ضمن أقل 10 دول في أسعار البيض، وفقًا لقاعدة البيانات التعاونية. وتبتعد تركيا عن مصر بنحو 8 مراكز في انخفاض السعر مقوم بالدولار.

من جانبه، أشار مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى دخول كمية تقدر بنحو 600 ألف طبق بيض منذ تدخل الوزارة بالاستيراد هذا الشهر، ومن المتوقع وصول 400 ألف طبق بيض آخر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بإجمالي كمية مليون طبق بيض تم استيرادها من تركيا.

أضاف أن الكميات سيتم طرحها من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيهاً للطبق.

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