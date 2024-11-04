الدواجن: 50% زيادة فى إنتاج البيض الشهر الماضى وانتهاء الأزمة الربع الأول من

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر بالتموين: وصول 600 ألف طبق بيض تركي بسعر 150 جنيها
قال أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن هناك زيادة فى إنتاج بيض المائدة بنحو 50% حاليًا مقارنة مع سبتمبر الماضى.
أضاف أن إنتاجية بيض المائدة حاليًا تقدر بنحو 600 ألف طبق بيض يوميًا، مقارنةً بـ 400 ألف طبق في شهر سبتمبر الماضي، وتوقع زيادة الإنتاجية وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية في الربع الأول من العام المقبل بكمية تصل إلى 1.2 مليون طبق.
وقال نبيل إن الشعبة بصدد عقد اجتماع مع وزير الزراعة ورئيس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي. وطالب الحكومة بمساندة القطاع والتصدي للتحديات التي واجهها خلال فترة أزمة الدولار الأخيرة، وإيجاد حلول تساعد على تنميته وتطويره، بالإضافة إلى تعزيز الاستيراد والحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه، أول أمس، خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء، بالإسراع في حل مشكلات منتجي بيض المائدة، ودراسة أسباب توقف بعض المزارع عن الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر البيض في الأسواق.
أوضح نبيل لـ”البورصة”، أن كرتونة البيض التركية التي دخلت عن طريق الاستيراد تزن نحو 1.6 كجم، بينما نظيرتها المصرية يصل وزنها إلى 2 كجم. تابع أن سعر طبق البيض التركي المستورد يصل إلى 150 جنيهًا لوزن 1.6 كجم، بينما يصل سعر البيض المحلي إلى 170 جنيهًا لوزن 2 كجم.
استوردت وزارة التموين والتجارة الداخلية 30 مليون بيضة من تركيا لضخها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة، بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق.
ذكر أن أسعار البيض انخفضت بنحو 10 جنيهات منذ أسبوعين، بفعل تحسن العوامل الجوية وزيادة الإنتاجية لقطعان الأمهات ودخول قطعان جديدة للإنتاج، معتبرًا أن كرتونة البيض المصرية الأرخص في السعر بنسبة 7% عن نظيرتها التركية، وفقًا لقاعدة البيانات التعاونية“Numbeo”، حيث سجل سعر كرتونة البيض المصري نحو 178 جنيهًا، بينما نظيرتها التركية بلغت 190 جنيهًا.
أشار إلى أنه في حال استمرار وزارة التموين في استيراد البيض، فإن ذلك قد يجبر العديد من المنتجين على التخارج من القطاع، مما يقضي على صناعة محلية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها.
وقال إن بعض المنتجين سيتجهون للتصدير فى حال إغراق السوق بالمنتجات المستوردة لتفادي الخسائر التي يمكن التعرض لها في السوق المحلية، حيث أن التكلفة الفعلية لإنتاج طبق البيض لا تتحمل خفض الأسعار لمستويات المستورد ذي الحجم الصغير.
لفت إلى أن أسعار البيض في مصر ستنافس في العديد من الدول المجاورة، نظرًا لدخول مصر ضمن أقل 10 دول في أسعار البيض، وفقًا لقاعدة البيانات التعاونية. وتبتعد تركيا عن مصر بنحو 8 مراكز في انخفاض السعر مقوم بالدولار.
من جانبه، أشار مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى دخول كمية تقدر بنحو 600 ألف طبق بيض منذ تدخل الوزارة بالاستيراد هذا الشهر، ومن المتوقع وصول 400 ألف طبق بيض آخر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بإجمالي كمية مليون طبق بيض تم استيرادها من تركيا.
أضاف أن الكميات سيتم طرحها من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيهاً للطبق.
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