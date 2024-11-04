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تشييع جثمان الشهيد الطفل ناجي البابا في بلدة حلحول شمال الخليل

11/4/2024 7:13:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل ناجي نضال البابا (14 عاما)، الذي استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء وجوده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى محمود عباس الحكومي في بلدة حلحول، وسط هتافات وطنية وأخرى منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه، والصلاة عليه في مسجد النبي يونس، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وعم الإضراب الشامل بلدة حلول حدادا على روح الشهيد وشهداء فلسطين.

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