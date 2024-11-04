تشييع جثمان الشهيد الطفل ناجي البابا في بلدة حلحول شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل ناجي نضال البابا (14 عاما)، الذي استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء وجوده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى محمود عباس الحكومي في بلدة حلحول، وسط هتافات وطنية وأخرى منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه، والصلاة عليه في مسجد النبي يونس، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.
وعم الإضراب الشامل بلدة حلول حدادا على روح الشهيد وشهداء فلسطين.
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