Monday, 04 November 2024 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة شمال غزة

11/4/2024 7:13:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- أعلن جيش الاحتلال إسرائيلي، الاثنين، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش عبر إكس: "اليوم أصيب جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، وجرى نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وطبقا لمعطيات الجيش أصيب 5 آلاف و253 عسكريا منذ بداية حرب الإبادة في غزة، والتي وسعت إسرائيل نطاقها إلى كل من الضفة الغربية المحتلة ولبنان وإسرائيل.

وبين الجرحى ألفان و390 عسكريا في المعارك البرية المتواصلة بغزة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

MENAFN04112024000205011050ID1108847908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث