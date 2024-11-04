الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة شمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أعلن جيش الاحتلال إسرائيلي، الاثنين، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة.
وقال الجيش عبر إكس: "اليوم أصيب جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، وجرى نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي".
وطبقا لمعطيات الجيش أصيب 5 آلاف و253 عسكريا منذ بداية حرب الإبادة في غزة، والتي وسعت إسرائيل نطاقها إلى كل من الضفة الغربية المحتلة ولبنان وإسرائيل.
وبين الجرحى ألفان و390 عسكريا في المعارك البرية المتواصلة بغزة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
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