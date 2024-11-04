الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعلن جيش الاحتلال إسرائيلي، الاثنين، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش عبر إكس: "اليوم أصيب جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، وجرى نقله إلى لتلقي العلاج الطبي".

وطبقا لمعطيات الجيش أصيب 5 آلاف و253 عسكريا منذ بداية حرب الإبادة في غزة، والتي وسعت إسرائيل نطاقها إلى كل من الضفة الغربية المحتلة ولبنان وإسرائيل.

وبين الجرحى ألفان و390 عسكريا في المعارك البرية المتواصلة بغزة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.