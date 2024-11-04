(محدث) مستعمرون يهاجمون برقا ويُضرمون النيران في أراضٍ زراعية ومنازل المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الاثنين، المواطنين في قرية برقا شرق رام الله، وأضرموا النيران في أشجار الزيتون، وعدد من منازل المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين المسلحين اقتحموا القرية من ثلاثة محاور، وهي منطقة الحدب، ووادي الشامي، والمنطقة القبلية، وأضرموا النيران في أراضي المواطنين، وثلاثة منازل.
وأضافت، أن المستعمرين تجمعوا قرب المدرسة الأساسية للذكور، في محاولة منهم لاقتحامها.
وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، واحتجز صحفيا واستولت على معداته.
وناشد الأهالي، فرق الدفاع المدني، والمواطنين من القرى المجاورة، التصدي للهجوم، وإخماد الحرائق.
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