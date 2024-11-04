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(محدث) مستعمرون يهاجمون برقا ويُضرمون النيران في أراضٍ زراعية ومنازل المواطنين

11/4/2024 7:13:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الاثنين، المواطنين في قرية برقا شرق رام الله، وأضرموا النيران في أشجار الزيتون، وعدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين المسلحين اقتحموا القرية من ثلاثة محاور، وهي منطقة الحدب، ووادي الشامي، والمنطقة القبلية، وأضرموا النيران في أراضي المواطنين، وثلاثة منازل.

وأضافت، أن المستعمرين تجمعوا قرب المدرسة الأساسية للذكور، في محاولة منهم لاقتحامها.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، واحتجز صحفيا واستولت على معداته.

وناشد الأهالي، فرق الدفاع المدني، والمواطنين من القرى المجاورة، التصدي للهجوم، وإخماد الحرائق.

MENAFN04112024000205011050ID1108847905

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