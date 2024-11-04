تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع متابعة المستثمرين مجريات السباق الرئاسي الأمريكي، والانتخابات التشريعية في أكبر اقتصادات العالم.

استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 511 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاعي النفط والغاز، والتعدين 0.57% و0.59% على الترتيب، مقابل تراجع قطاع التكنولوجيا 0.70%.

موضوعاتارتفاع مبيعات فولفو 3% في أكتوبر بدعم من السيارات الكهربائية “إنفيديا” تحل بدلاً من“إنتل” على مؤشر“داو جونز” أرباح سابك الفصلية دون توقعات المحللين

وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني 0.40% إلى 8209 نقاط، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 19236 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7410 نقاط.

تراجع سهم“شنايدر إلكتريك” بنسبة 0.75% إلى 238.10 يورو بعدما قررت الشركة الفرنسية تعيين“أوليفر بلوم” في منصب الرئيس التنفيذي، واستبعاد“بيتر هيرويك” بسبب ما وصفته بـ“الاختلافات في أساليب تنفيذ خارطة طريق الشركة في وقت تتوافر به فرص هامة”.

يتابع مستثمرو أسواق الأوراق المالية حول العالم مجريات الانتخابات الأمريكية سواء الرئاسية أو التشريعية عن كثب، نظراً لآثارها المتوقعة على السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة في ظل اضطراب المشهد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بجهود التيسير النقدي واتجاهات التضخم في الدول الرئيسية.

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