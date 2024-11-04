Fever تقدم حفلات Candlelight الموسيقية في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الشهير في الرياض

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- Redhill) التجربة الموسيقية متعددة الحواس تضم العرضين المحبوبين الفصول الأربعة لفيفالدي وتحية إلى كولدبلاي
الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت Fever، المنصة العالمية الراعية لسلسلة حفلات Candlelight الموسيقية، عن استضافة عرضين موسيقيين هما الفصول الأربعة لفيفالدي وتحية إلى كولدبلاي في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية في الرياض، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024. ويُقام العرضان المرتقبان للمرة الأولى في الفندق الفاخر، حيث يتيحان للحضور الاستمتاع بالتنوع الموسيقي والتميز الثقافي الذي يزخران به.
ويقدم كل من العرضين الموسيقيين تجربةً فريدة تجمع بين إتقان الأعمال الكلاسيكية والعواطف الغامرة، مع الإطلالات الخلّابة للفندق بموقعه الاستثنائي خلف برج الفيصلية الشهير. ويتيح العرض الأول لعشاق الموسيقى الاستمتاع بمجموعة من أبرز أغاني فرقة كولدبلاي الشهيرة مثل كلوكس وفيكس يو ويلو، التي تؤديها فرقة ذا رياض سترينجز المؤلفة من الموسيقيين الموهوبين روان عبد الرازق وإلفين ناجافوف وكيفورك سركسيان وزوريك بازنيان. كما تؤدي الفرقة عرض الفصول الأربعة المميز لفيفالدي، حيث تقدم للجمهور نسخة فريدة من المعزوفتين الكلاسيكيتين الربيع والشتاء، إلى جانب مقطوعة بالاديو لكارل جنكنز.
ويضم فندق ماندارين أورينتال الفيصلية مجموعة من المرافق المميزة لاستضافة الحفلات، وقد أصبح وجهة معتمدة لعدد من أبرز الفعاليات، مثل حفلات Candlelight الموسيقية، بفضل بيئته المميزة وتاريخه العريق في استضافة المناسبات الاستثنائية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة عشاء مميزة في الفندق بعد الحفل.
تنظم Fever سلسلة الحفلات الموسيقية الكلاسيكية Candlelight بهدف توفير الفرصة للجمهور للاستمتاع بأشهر مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية. وتُقام هذه الحفلات ضمن تجربة موسيقية حية وفريدة، تضم تشكيلة متنوعة من البرامج التي تلبي كافة الأذواق، ويؤديها عدد من الموسيقيين المحليين في عدة وجهات مميزة تحت أضواء آلاف الشموع.
وتدعو حفلات Candlelight الزوار لحضور حفلات الموسيقى الكلاسيكية والتعرف على أشهر المقطوعات على مر التاريخ لنخبة المؤلفين، مع الاستمتاع بأبرز أغاني الفنانين المشهورين في العصر الحديث بأسلوب جديد ومختلف.
لمزيد من المعلومات حول حفلات Candlelight الموسيقية، يُرجى زيارة الرابط.
لحجز تذاكر عرض الفصول الأربعة لفيفالدي، يُرجى زيارة الرابط.
لحجز تذاكر عرض تحية إلى كولدبلاي، يُرجى زيارة الرابط.
كما تتوفر صور التجربة عن طريق الرابط.
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