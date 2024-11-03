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محافظ الجنوبية يعلن إطلاق موسم البر لهذا العام خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 20 فبراير 2025

11/3/2024 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬تنسيقاً‭ ‬لمباشرة‭ ‬آلية‭ ‬العملية‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الأمنية‭ ‬لموسم‭ ‬البر‭ ‬لعام‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعيسى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعلان‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بدعم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬لإقامة‭ ‬الموسم‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الموسم‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬سيبدأ‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2025،‭ ‬وأن‭ ‬التسجيل‭ ‬سينطلق‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬خيّم‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الجنوبية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية‭ ‬والبيئية‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬بر‭ ‬آمن‭ ‬ومنظم‭ ‬لجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬البر‭ ‬والمخيمين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرسمية‭ ‬وقنوات‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

ونوه‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المخيمين‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والأنظمة‭ ‬واتباع‭ ‬خارطة‭ ‬الموسم‭ ‬المعتمدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإرشادات‭ ‬والتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للتخييم،‭ ‬لضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬ونجاح‭ ‬الموسم‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية‭ ‬والبيئية‭ ‬والتنظيمية‭.‬

وتوفر‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬حول‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ campers@southern ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحادثة‭ ‬الفورية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الجنوبية‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭).‬

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