محافظ الجنوبية يعلن إطلاق موسم البر لهذا العام خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 20 فبراير 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماعاً تنسيقاً لمباشرة آلية العملية التنظيمية في موسم البر في إطار الاستعدادات الأمنية لموسم البر لعام 2024-2025، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعيسى عبدالرحمن السيسي البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
في بداية الاجتماع، أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمناسبة إعلان موسم البر لهذا العام، مشيداً سموه بدعم وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لإقامة الموسم وتوفير كل الخدمات اللازمة لتنظيم الموسم.
وأشار سمو المحافظ إلى أن موسم البر سيبدأ من 20 نوفمبر 2024 حتى 20 فبراير 2025، وأن التسجيل سينطلق من 15 حتى 25 نوفمبر الجاري من خلال مبادرة «خيّم» عبر تطبيق «الجنوبية»، موضحا سموه أن المحافظة تسعى إلى تعزيز جانب التعاون والشراكة المجتمعية والأمنية والبيئية بهدف ضمان تنظيم موسم بر آمن ومنظم لجميع مرتادي البر والمخيمين، مؤكدا سموه أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الإعلامية الرسمية وقنوات المحافظة الجنوبية.
ونوه سمو المحافظ إلى ضرورة التزام المخيمين بالاشتراطات والأنظمة واتباع خارطة الموسم المعتمدة، بالإضافة إلى الإرشادات والتدابير اللازمة للتخييم، لضمان سلامتهم ونجاح الموسم وفق أعلى المعايير الأمنية والبيئية والتنظيمية.
وتوفر المحافظة الجنوبية قنوات التواصل لتقديم الاستفسارات والملاحظات حول موسم البر 2024-2025 عبر البريد الإلكتروني campers@southern . gov . bh ، أو من خلال المحادثة الفورية عبر تطبيق «الجنوبية»، أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
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