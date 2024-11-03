خطى ثابتة لتعزيز موقع البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين تواصل السعي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذجها التنموي الذي يستند على الكوادر الوطنية وطاقاتهم الإبداعية في تحقيق التميز والإنجاز، مشيراً إلى أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مستمرة في نهجها الطموح نحو تعزيز موقعها الريادي كبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية.
وأكد سموه التزام مملكة البحرين ببذل المزيد من الجهود لضمان استدامة مسارات التنمية الاقتصادية، بما يسهم في خلق الفرص الواعدة، وتعزيز تنافسية البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس بفندق الفورسيزون – خليج البحرين
بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدد من كبار المشاركين في النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج 2024، الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية سموه، وبتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، والذي افتتحه نيابةً عن سموه، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار سموه إلى أهمية الفعاليات التي تعزز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم على صعيد التنمية الاقتصادية والاستثمار، والتي تتوافق مع الرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
كما أكد سموه حرص مملكة البحرين على تحقيق المحددات التنموية وتشجيع الإبداع والابتكار، بما يعزز تنافسية المملكة وقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة، لافتاً إلى اهتمام مملكة البحرين بتنويع قاعدة اقتصادها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وكافة الدول التي تشاركها الأهداف والتطلعات التنموية، انطلاقاً من أن التعاون الدولي يُعد المسار الأمثل لتحقيق النجاحات المشتركة والتعامل الفعّال مع التحديات.
وأكد سموه أهمية منتدى بوابة الخليج 2024، باعتباره إحدى المنصات الحيوية لاستكشاف فرص الاستثمار في مملكة البحرين ومنطقة الخليج التي تشهد تطوراً غير مسبوق، وتُعدّ واحدة من قصص النجاح في مجال التعاون الدولي، متمنياً للمشاركين في المنتدى التوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة التي تدعم استدامة التنمية في المنطقة.
من جهتهم، عبّر المشاركون في منتدى بوابة الخليج 2024 عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمنتدى، مؤكدين أن اهتمام مملكة البحرين بدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عزز من مكانتها كبوابة للاستثمار في المنطقة.
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