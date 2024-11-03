خطى ثابتة لتعزيز موقع البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ببذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬بفندق‭ ‬الفورسيزون‭ ‬ – ‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭

‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬هادي‭ ‬الحسيني‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬والمهندس‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الفالح‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سموه،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والذي‭ ‬افتتحه‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬سموه،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬الحكيمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المحددات‭ ‬التنموية‭ ‬وتشجيع‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬واعدة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬اقتصادها‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وكافة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تشاركها‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬التنموية،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬يُعد‭ ‬المسار‭ ‬الأمثل‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬المشتركة‭ ‬والتعامل‭ ‬الفعّال‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬باعتباره‭ ‬إحدى‭ ‬المنصات‭ ‬الحيوية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬وتُعدّ‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬التوفيق‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬استدامة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬عبّر‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬للمنتدى،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كبوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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